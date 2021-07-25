Россия на Олимпиаде: место в пятерке сильнейших и челябинка на пьедестале

Во второй день соревнований наши спортсмены завоевали пять медалей

Насыщенный второй день соревнований на Олимпийских играх в Токио завершился успешным выступлением южноуральской спортсменки Татьяны Мининой. В турнире по тхэквондо наша землячка завоевала серебряную медаль, которая позволила подняться сборной России в командном зачете Игр. Итоги уходящего олимпийского дня — в традиционном обзоре ИА «Первое областное».

Как и днем ранее, вновь успешно выступили российские стрелки. Вчера они завоевали для страны первую медаль, а сегодня — награду высшей пробы. В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в драматичном финале победу одержала Виталина Бацарашкина. Опытный болгарский снайпер Антоанетта Костадинова в критический момент дрогнула в последнем выстреле, тем самым позволив спортсменке из Омска подняться на высшую ступеньку пьедестала почета.

Ожидаемую серебряную медаль завоевали в командном турнире наши лучницы. В этом виде спорта составить достойную конкуренцию южнокорейским спортсменам не способен никто. Поэтому выход в финал — потолок для нашей команды по стрельбе из лука.

Достойно в соревнованиях по фехтованию выступили российские рапиристки. В их активе серебряная и бронзовая медали. И если от Ларисы Коробейниковой подобной прыти не ждали, то от Инны Дериглазовой ждали золота. В нынешнем году опытная спортсменка не проиграла ни одного боя, но в Токио не справилась под натиском американки Ли Кифер.

Наконец, еще одну серебряную медаль завоевала для России и Челябинской области тхэквондистка Татьяна Минина. И это как раз тот случай, когда испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, безумно радостно за спортсменку, которая на своей дебютной Олимпиаде сумела стать призером соревнований. С другой, у челябинки были реальные шансы завоевать золото — первое в истории российского тхэквондо.

Турнир для Татьяны получился очень сложным. Во всех поединках ей приходилось прилагать максимум усилий. В первом и втором она уступала в счете, но находила в себе силы переломить ход неудачно складывавшихся поединков. И даже в полуфинале, который, как казалось, Минина выиграла достаточно убедительно, нужно было бороться и биться до конца, чтобы не упустить преимущество.

Ну а финальный поединок разбился на какие-то отрезки, в которых удача могла повернуться любой из соперниц. Обе действовали в остроатакующем стиле, и чуть более удачливой и хладнокровной оказалась 18-летняя спортсменка из США Анастасия Золотич. Спортсменка, которая не выигрывала сколько-нибудь значимого турнира на международном уровне, заслуженно завоевала олимпийское золото.

Провела свой первый поединок в женском одиночном разряде по теннису еще одна челябинка Екатерина Александрова. Ей тоже пришлось изрядно попотеть в прямом и переносном смысле этого слова. Матч против бельгийки Элис Мертенс продолжался 2 часа 53 минуты. И надо было видеть изможденное лицо россиянки после его окончания. Для того, чтобы пройти в следующий круг Александровой понадобилось сыграть три сета — 4:6, 6:4, 6:4. Хватило бы свежести на следующий матч, в котором Екатерина сыграет с аргентинкой Надей Подорошка.

А вот для магнитогорской спортсменки Анастасии Курочкиной (гребля академическая) и челябинца Владимира Иванова (бадминтон) Олимпийские игры, по сути, закончились. К сожалению, им не удалось составить конкуренцию мировым лидерам в их видах спорта.

Экипаж российской двойки парной в полуфинале безнадежно отстал от лидеров. И теперь будет бороться в утешительном финале лишь за 7-12 места. Мужскому дуэту Иванов / Созонов удалось сделать выводы после стартового поражения от датчан. По крайней мере против сильных японских соперников россияне действовали куда лучше. Но и этого не хватило для того, чтобы взять хотя бы один сет. Они к этому были близки во второй партии, но в критический момент допустили слишком много невынужденных ошибок. В итоге — 19:21, 19:21.

Не лучшим образом складывается турнирная ситуация и для мужской российской команды в баскетболе 3×3. В ее составе выступает уроженец Челябинска, ныне выступающий за Свердловскую область Кирилл Писклов. После четырех сыгранных матчей у ребят лишь одна победа при трех поражениях. Сегодня они уступили соперникам из Бельгии и Польши, тем самым значительно осложнив себе выход в плей-офф.

Завтра, 26 июля, вновь будем болеть за российских спортсменов и переживать за наших земляков. Женская сборная по водному поло с тремя златоустовскими спортсменками сыграет с сильной командой Венгрии. Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина помогли партнерам вчера одержать победу над китаянками, проявят ли они лидерские качества в игре с еще более крепким и серьезным соперником?