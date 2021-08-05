Россия на Олимпиаде: есть силы на финальный штурм?

Наша команда вернула себе пятую позицию в медальном зачете

Успешно сложился для российских спортсменов 13-й день олимпийских состязаний в Токио. По итогам насыщенной и зрелищной программы наши атлеты сумели завоевать 5 наград — 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. Это позволило россиянам обойти в медальном зачете британцев и вплотную подобраться к австралийцам. Впрочем, и хозяева соревнований не кажутся недосягаемыми.

В очередной раз нас осчастливили боксеры и борцы. На этой Олимпиаде они выступают если не блестяще, то очень даже неплохо. Сегодня такие нужные и важные победы для России одержали борец вольного стиля Завур Угуев и боксер Альберт Батыргазиев. Особенно порадовала яркая победа последнего, который в финальном бою одержал верх над сильным американцем Дюком Рэганом.

Отметим, что представители этих двух видов спорта завоевали для России и две бронзовые медали — Глеб Бакши и Артур Нафонов были близки к тому, чтобы выйти в финал и побороться за золото, но уступили своим соперникам.

Первую медаль в легкой атлетике забрала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Ее борьба в секторе с американкой Кэти Нажотт и британкой Холли Брэдшоу стала украшением дня. С результатом 4,85 россиянка стала второй и расплакалась от обиды, что не стала чемпионкой. Для победы ей не хватило 5 сантиметров.

Наше внимание в легкой атлетике было приковано к соревнованиям по спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин. В этом виде программы единственным россиянином стал челябинец Василий Мизинов. Наш земляк здорово стартовал, половину дистанции шел в группе лидеров и, возможно, мог бы побороться за место на пьедестале. Но был дисквалифицирован судьями. ИА «Первый областной» внимательно следил за ходом борьбы и взял комментарий у главного тренера сборной Челябинской области по легкой атлетике Александра Колесникова.

«Я не знаю, как комментировать то, что случилось со мной, со стороны виднее, наверное. Меня в жизни только два раза снимали: на чемпионате России и юниорском чемпионате Европы. Поэтому для меня было очень неожиданно, что тут за один километр мне сразу две записки дали. Но в том, что тут произошло, виноват только я, а оспаривать решение судей смысла нет никакого. Говорить о том, что во всем виноваты судьи, я не буду. Я лично настраивался на борьбу, была тактика держаться в лидирующей группе. Но не срослось», — прокомментировал Василий Мизинов после финиша в интервью федеральным СМИ.

Пожалуй, стоит дождаться спортсмена и его тренера Елену Сайко, чтобы узнать их позицию и анализ произошедшему. Но, согласитесь, надо отдать должное нашему земляку, который не стал искать виноватых и пенять все на судей. Достойный ответ мужественного спортсмена, умеющего принимать поражения. В этот раз действительно не срослось. Но есть еще уйма времени для того, чтобы проанализировать это выступление, изменить стиль (если это вообще требуется делать) и подготовиться во всеоружии к следующей Олимпиаде в Париже. А она, кстати, стартует уже через 3 года.

Порадовали наши ватерполистки. Они хоть и уступили сильнейшей сборной мира в полуфинале женского турнира, но сумели дать настоящий бой американкам. Тем самым, которые, если не считать поражения от венгерок на групповом этапе, за последние 5 лет вообще никому не проигрывали. Наши девушки даже вели в счете в первой половине игры. И даже уступая в счете в четвертом, заключительном периоде, не бросили надежды переломить ход матча, сравняв счет. Увы, сгубили команду удаления. Соперницы грамотно воспользовались этим преимуществом.

Тем не менее, женская сборная России по водному поло заслужила хорошие оценки и отзывы в свой адрес за игру, которую она показала в Токио. Осталось теперь сделать маленький шажок и выиграть заключительный матч турнира. На кону — бронзовые медали, которые уж точно не будут лишними.

Читайте по теме:

24 июля. Итоги 1-го дня: Россия на Олимпиаде: две медали и место в десятке сильнейших

25 июля. Итоги 2-го дня: Россия на Олимпиаде: место в пятерке сильнейших и челябинка на пьедестале

26 июля. Итоги 3-го дня: Россия на Олимпиаде: великий финал и историческая победа

27 июля. Итоги 4-го дня: Россия на Олимпиаде: тхэквондистам — почет, дзюдоистам — неуд!

28 июля. Итоги 5-го дня: Россия на Олимпиаде: тройку лидеров упускаем в отрыв

29 июля. Итоги 6-го дня: Россия на Олимпиаде: ни шагу назад, соперники позади

30 июля. Итоги 7-го дня: Россия на Олимпиаде: новые рекорды на зависть врагам

31 июля. Итоги 8-го дня: Россия на Олимпиаде: волейболистки учинили разгром американкам

1 августа. Итоги 9-го дня: Россия на Олимпиаде: движение вниз

2 августа. Итоги 10-го дня: Россия на Олимпиаде: медалей много, но мы хотим золота!

3 августа. Итоги 11-го дня: Россия на Олимпиаде: пора отрабатывать выданные авансы

4 августа. Итоги 12-го дня: Россия на Олимпиаде: одно золото на всю сборную