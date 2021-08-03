Россия на Олимпиаде: пора отрабатывать выданные авансы

Наша команда завоевала две медали на Играх в Токио

Сегодня на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены не смогли порадовать болельщиков. В 11-й день соревнований в активе нашей команды лишь две завоеванных награды — золото и бронза. Состязания близятся к своему завершению, а перспективы финишировать в тройке призеров выглядят все больше туманными.

Еще перед стартом Олимпийских игр многочисленные специалисты, оценивая перспективы российской команды в борьбе за тройку сильнейших в медальном зачете, наперебой говорили о том, что выполнить поставленную задачу по силам. Мол, Китай и США вне конкуренции, а за третью позицию с представителями Японии, Великобритании и Австралии побороться можно.

Олимпиада в Токио перевалила экватор и близится к своему завершению. Да, очевидно, что китайцев с американцами, как и прогнозировалось, нам не догнать. Но и Япония ушла далеко вперед: у россиян 13 побед, я азиатов — 19. Казалось бы, разницу в 6 золотых наград можно отыграть, если бы не одно «но»: уж слишком тяжело даются нам эти победы — со скрипом, в борьбе, наперекор судьбе.

Да, все те же специалисты не раз отмечали в своих аналитических интервью и материалах, что нам надо запастить терпением. Календарь Олимпийских игр составлен, дескать, таким образом, что прорыва от сборной России следует ждать в последние 2-3 дня соревнований. Именно там будут разыгрываться комплекты наград в «наших» видах спорта, где мы никому и никогда не проигрываем — в синхронном плавании, художественной гимнастике, боксе, борьбе и т. д.

Так-то оно так, но гандикап в 6 золотых наград можно и не отыграть. Те же японцы наверняка еще завоют пару-тройку (а может быть и больше) медалей высшего достоинства.

Нам, южноуральцам, пока остается порадоваться за женскую ватерпольную сборную России с тремя спортсменками из златоустовской «Динамо-Уралочки». Сегодня наша команда приятно удивила в четвертьфинальном поединке с Австралией — одной из самых стабильных и успешных участниц олимпийских турниров по водному поло. И в Токио представители Зеленого континента считались одними из главных фаворитов на медали.

Российская команда сыграла собранно, дисциплинированно и грамотно в обороне, что и предопределило успех в игре с сильным соперником. Эта историческая победа со счетом 9:8 во многом связана с блистательной игрой голкипера сборной России Анны Карнаух. Она сегодня была неподражаема, несколько раз спасала партнеров по команде, выручая в, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Впереди наших девчат ждут грозные американки. Те самые, которые на групповом этапе нанесли россиянкам сокрушительное поражение 18:5. На двух последних Олимпиадах сборная США брала золото, перед Играми в Токио выиграла в очередной раз Мировую лигу. Разумеется, она фаворит. Но очень точно и верно заметила капитан российский команды Екатерина Прокопьева после победного матча с Австралией: «Вы же знаете, откуда мы. Женщины из этой страны (извините, мне нельзя ее называть) коня на скаку остановят, ну и так далее». Хочется верить, что наши славные девушки смогут сотворить еще один подвиг, чтоб мы могли ими гордиться и носить на руках.

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