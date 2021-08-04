Россия на Олимпиаде: одно золото на всю сборную

Сегодня в Токио наша спортсмены лишь раз поднимались на пьедестал почета

Очередной соревновательный день на Олимпийских играх в Токио стал сплошным разочарованием для российских болельщиков. Наших атлетов, претендовавших на медали, преследовали неудачи. Лишь блистательный дуэт синхроннисток одержал ожидаемую победу. В общем зачете сборная России опустилась на 6-е место, пропустив вперед себя команду Великобритании.

Справедливости ради заметим, что сегодня было немного стартов, где российские спортсмены могли зацепиться за медали. И все потому, что накануне они неудачно провели предварительные поединки в борьбе, боксе и других видах на выбывание. В итоге реальный шанс побороться за бронзу могли лишь борцы Артем Сурков и Любовь Овчарова. Но и они свои утешительные финалы проиграли.

Зато, как и ожидалось, блистательную победу одержали наши великолепные русалки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко в синхронном плавании. Они не оставили никому шансов в бассейне. Как и всегда, наши девушки показали какой-то запредельный уровень и боролись только сами с собой. В итоге — первое место! Шестая подряд победа на Олимпийских играх в этом виде программы!

Ну, а главным разочарованием для нас, южноуральцев, стало поражение волейбольной женской команды в четвертьфинале от Бразилии. Мы не без оснований надеялись, что команда с двумя воспитанницами челябинской школы волейбола Евгенией Старцевой и Екатериной Ениной, сможет дать бой и пройти грозных соперниц. Увы, исполнительское мастерство южноамериканок оказалось выше.

А ведь как хорошо все начиналось. В первом сете россиянки смогли навязать свою игру, разнообразно действовали в атаке, более или менее наладили действия на приеме. Это сказалось на результате — 25:23 в первом сете. Что произошло с командой дальше непонятно. В очередной раз женская сборная России подтвердила, что является одной из самых нестабильных команд в волейболе.

По ходу всего турнира было видно, что нет у тренерского штаба команды возможность варьировать состав, усилять игру за счет замен. Не может команда, претендующая на высокие места, действовать, полагаясь лишь на результативные действия трех игроков в составе. По сути, Арина Федоровцева, Ирина Воронкова и Наталья Гончарова способны были доставить проблемы соперницам. Да, надо учитывать, что у них и функции на площадке такие, но где же все остальные? Увы, наверное, можно говорить о том, что некоторые игроки состава по своему уровню не дотягивают до уровня олимпийских состязаний.

Завтра очень тяжелый матч ждет нашу ватерпольную команду в полуфинале против американок. Шансов ее пройти немного, но у сборной России еще останется возможность побороться за бронзу. Три спортсменки из златоустовской «Динамо-Уралочки» еще могут на финише Олимпиады стать призерами соревнований. Наконец, выйдет на старт 20-километровой дистанции в спортивной ходьбе челябинец Василий Мизинов. Ему придется очень сложно в борьбе с сильными соперниками из Китая и Японии, но шанс побороться за медаль, безусловно, есть. Будем держать за него кулаки!