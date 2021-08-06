Россия на Олимпиаде: чудесное преображение гандболисток

В полуфинале наша команда одержала яркую победу над норвежками

Женская сборная России по гандболу в драматичном и напряженном полуфинальном поединке сумела обыграть соперниц из Норвегии и теперь сразится за золото Олимпийских игр в Токио. Ее сегодняшняя победа стала одной из самых ярких событий для российской сборной на Играх-2020.

Выступление наших гандболисток в Токио отражает всю суть женских командных видов спорта. После стартовых неудач девушки подверглись жесткой критики со стороны специалистов, болельщиков, экс-главного тренера команды, руководителя всероссийской федерации гандбола. После стольких критических стрел, выпущенных в адрес спортсменок, подумалось, что девчата могут сломаться психологически. Но нет, они выдержали этот удар. Прижатые к стене, они сумели преобразиться, улучшая свою игру от матча к матчу.

Сегодня в красивом стиле россиянки обыграли сборную Норвегии — 27:26. И теперь в финале постараются защитить титул действующих олимпийских чемпионок в матче с француженками.

«Мало кто верил в успех наших гандболисток, но они сами, да и тренеры верили, что они могут выйти в финал! Молодцы! На то она и Олимпиада, что можно начинать плохо и тяжело, а под конец оказаться в финале. У нас есть командная игра, хочу поздравить наших девушек с выходом в финал! Этот грандиозный успех, который нам позволит не только побороться за золото», — эмоционально отреагировал на успех россиянок член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв.

Из других событий для сборной России на Олимпийских играх можно выделить те, в которых наши атлеты поднимались на пьедестал почета. Сделали это представители бокса, вольной борьбы и велоспорта.

Всего 6 августа были разыграны 23 комплекта медалей в 11 видах спорта. Золотую медаль в вольной борьбе завоевал Заурбек Сидаков. Он стал лучшим в категории до 74 килограммов. Также на счету россиян две медали в боксе: Муслим Гаджимегомедов завоевал серебро в весовой категории до 91 килограмма, Зенфира Магомедалиева стала бронзовой призеркой в категории до 75 килограммов. Помимо этого, бронзовую награду в велотреке выиграли Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская.

Завтра, в Токио, как никогда насыщенная программа — будут разыграны 34 комплекта наград. Как минимум в восьми их них российские спортсмены претендуют на победу.

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