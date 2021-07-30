Россия на Олимпиаде: новые рекорды на зависть врагам

В седьмой день Игр в Токио наша команда завоевала шесть медалей

Продолжают удивлять и радовать на Олимпийских играх российские спортсмены. Сегодня был один из самых успешных дней нашей команды — шесть наград, в том числе две золотые позволили закрепиться сборной России на четвертой строчке в медальном зачете. Еще в ряде видах спорта наши атлеты вышли в финальные состязания, где гарантировано завоют медали. Так здорово на летних Олимпиадах российская команда давно не стартовала.

Впрочем, уместно ли говорить о старте? Соревнования скоро минуют экватор. Но факт остается фактом: в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016 наша команда после семи дней состязаний выступала хуже. Скажем, пять лет назад в Бразилии у россиян было 6 золотых медалей. В Токио уже 10. И пусть мы не в тройке лучших. Специалисты не устают повторять то, что именно в последние дни олимпийских состязаний следует ждать наибольшего медального улова российской сборной. Но эти медали еще надо будет завоевать. А пока остается радоваться тому, что берут «свое» золото те, на кого мы рассчитывали. И порой случаются приятные сюрпризы.

Сегодня копилка нашей команды пополнилась двумя золотыми наградами. И обе были ожидаемыми. Пловец Евгений Рылов, который в Токио ранее уже выиграл 100 м брассом, завоевал еще одно золото, теперь на своей коронной 200-метровке на спине, установив новый олимпийский рекорд. Стрелок Виталина Бацарашкина также взяла свое второе золото на этих Играх, на сей раз в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 25 м.

Конечно, очень радостно за наших чемпионов. Но хотелось бы обратить внимание на других наших атлетов, ставших призерами соревнований. Надо бы видеть эмоции после финиша в академической гребле Анны Пракатень, которая не смогла сдержать слезы радости от завоеванной серебряной медали. Посмотрите в повторе три удивительных поединка с драматической развязкой мужской команды в фехтовании на шпагах. Наши парни в красивом стиле прошли итальянцев и китайцев, но уступили-таки в финале хозяевам соревнований.

Наконец-таки начали проявлять себя дзюдоисты. На них обрушилось столько критики, и, надо признать, заслуженной. И хотя в личных турнирах никто из наших ребят не смог добраться до финала, три бронзовые медали — уже хоть что-то. Сегодня приятно удивил тяжеловес Тамерлан Башаев. И дело даже не в том, что он оказался в числе призеров, а в том, что сумел выбить из борьбы легендарного, казалось бы, непобедимого француза Тедди Ринера. Уже потом россиянин признается, что для него это было мечтой.

На фоне всех этих триумфальных выступлений в интернете постоянно проскальзывают мысли побежденных спортсменов из других стран, что, мол, у них вызывает недоумение, почему вообще атлеты из России делают на Олимпиаде. Некоторые и вовсе подвергают сомнению результаты россиян, намекая на допинг.

После завершения финала в плавании, в котором Евгений Рылов одержал победу, американец Райан Мёрфи, пришедший к финишу вторым заявил, что борьба в заплыве на 200 метров не была чистой. Вторил ему и британец Гринбанк: «Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается»,

И хотя после оба открестились от своих слов, сообщив, что журналисты их не так поняли, сути дела это не меняет. В сознании спортсменов других стран, видимо, уже прочно засела мысль — в российском спорте все не чисто, наши атлеты так или иначе принимают допинг, просто их еще не поймали.

Как долго будет висеть это незаслуженное клеймо на российских спортсменах остается только догадываться. В такой ситуации лучше поступать так, как мудро это сделал наш Евгений Рылов. Он не стал поддаваться на провокации.

«Я всегда был за честный спорт. Я всегда сдаю допинг-тесты. Я от всей души за честные соревнования. Я посвятил этому всю жизнь и не смог бы себе простить, если бы что-то сделал не так и нарушил общие правила. Райан лично меня не обвинил ни в чем. Поэтому даже не хочу говорить на эту тему», — сказал Евгений Рылов на пресс-конференции после соревнований.

Так мог сказать только настоящий чемпион. Сильный и уверенный в себе спортсмен. Наверное, вот с таких вот людей и нужно стараться брать пример юным ребятам, делающим первые шаги в спорте. Олимпийские игры для того и нужны, чтобы подрастающее поколение могло брать правильные и нужные примеры с тех, на кого можно и нужно равняться.