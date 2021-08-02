Россия на Олимпиаде: медалей много, но мы хотим золота!

В десятый день Игр в Токио наши спортсмены остались без побед

Две серебряные и четыре бронзовые награды завоевали российские спортсмены по итогам десятого дня олимпийских состязаний в Токио. Для того, чтобы улучшить свою позицию в медальном зачете, не хватает золотых наград. Россия продолжает удерживать место в пятерке сильнейших, но догнать австралийцев никак не получается, а в спину уже дышат британцы.

В очередной раз наши спортсмены оказываются близки к победе, но каждый раз не хватает самой малости. Вот и вчера наши гимнасты имели хорошую возможность завоевать золотые медали, но не сложилось. Денису Аблязину, по общему мнению специалистов, помешали в этом судьи, Ангелине Мельниковой — соперники, безупречно выполнившие свои упражнения.

А ведь как хорошо начинались состязания по спортивной гимнастике для наших атлетов. И мужская, и женская сборные России сумели победить в командных турнирах. Казалось бы, имея такой сильный и стабильный состав, можно было бы рассчитывать на успех в личных состязаниях на отдельных снарядах, но что-то удача от наших гимнастов отвернулась.

Пять лет назад в Рио блистательную победу в командном спринте по велотреку одержали россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова. В Токио они отправлялись в ранге одного из главных фаворитов — на международных стартах девушки практически никому не проигрывали. Но в японской столице что-то не пошло. Хотя, надо отдать должное китайским спортсменкам, они здорово подготовились к Олимпиаде. Свидетельством тому — рекорд мира, который они установили в финальном заезде.

Сегодня команда Китая помешала нам завоевать золото и в состязаниях по пулевой стрельбе. В турнире среди мужчин в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров Чжан Чанхун одержал верх над нашим Сергеем Каменским. И тоже с мировым рекордом! Ну как тут тягаться с представителями из Поднебесной?! Они словно роботы выступают, не допуская ошибок. Как будто нет у них никакого волнения и психологического давления.

Две бронзовые медали в активе российских борцов греко-римского стиля. Их завоевали Сергей Емелин и Сергей Семенов. Но в этом виде спорта мы вправе ждать и требовать от наших спортсменов большего. Впереди еще есть время на то, чтобы исправить ситуацию, но становится немного тревожно. Как бы не повторилась ситуация в дзюдо, где наши атлеты не сумели завоевать ни одной золотой медали.

Завтра любителям спорта на Южном Урале предстоит скрестить пальцы рук и всей душой и сердцем поддерживать нашу ватерпольную женскую команду. В водном поло начинается пора четвертьфинальных сражений. От того, как сыграет сборная России с Австралией напрямую зависят медальные перспективы спортсменок из Златоуста — Эльвины Каримовой, Марией Берсневой и Евгении Головиной. На прошлой Олимпиаде в Рио две наши девушки завоевали в составе российской сборной бронзовые медали. Хотелось бы, чтобы в Токио итоговый результат был как минимум не хуже. Но для этого кровь из носу нужно проходить Австралию.