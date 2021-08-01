Россия на Олимпиаде: движение вниз

Наша команда опустилась на пятое место в медальном зачете Игр в Токио

Сегодня на Олимпийских играх в Токио был самый успешный для сборной России день. Наша команда завоевала семь наград различного достоинства, в том числе и одну золотую. Однако это не помогло российской команде удержаться на четвертой строчке в медальном зачете Игр — еще результативней выступили спортсмены Австралии, опередившие нашу сборную.

Сборная России по итогам 9-го дня соревнований завоевала наибольшее для себя количество медалей. Однако, положа руку на сердце, все мы надеялись, что этих наград будет больше. И были уверены, что нашим атлетам удастся завоевать больше золотых медалей. Но сегодня к нам «прилепало» серебро, где-то перепадала бронза, а в ряде случаев вообще претенденты на медали оказывались за чертой призеров. Кроме того, еще вчера мы знали, что нас ждет как минимум одно гарантированное золото в теннисном турнире, где в миксте сразу две российские пары вышли в финал и между собой разыгрывали звание победителя.

Наши спортсмены теоретически могли взять пять золотых наград, а в итоге завоевали только одну. Не оправдали надежд гимнаст Никита Нагорный, теннисист Карен Хачанов, прыгун Михаил Акименко, комбинированная эстафета пловцов... Для одного дня слишком много поражений, которых могло не быть. В гимнастике на отдельных снарядах не удалось проявить себя лидерам, которые выступили явно ниже своих возможностей. А серебро завоевала та, от которой прорыва не ждали — Анастасия Ильянкова в упражнениях на брусьях.

Приучили нас к победам фехтовальщики. Поэтому и ожидания в мужской командной рапире у нас были завышенные. Да, могли наши спортсмены завоевать золото, но объективности ради стоит признать — победы от них изначально мы не особо-то и ждали. Еще одно серебро в теннисе в одиночном разряде среди мужчин завоевал Карен Хачанов, у которого финальный матч против немца с русскими корнями Александра Зверева совсем не заладился.

Еще две бронзы завоевали боксеры. И здесь тоже есть повод для печали, чем для радости. Вчера Имам Хатаев и Андрей Замковой вышли в полуфинал и гарантировали себе медаль. Сегодня у них был шанс пойти дальше и побороться за золото. Не сложилось.

Наконец, тревожный звоночек прозвенел в борьбе. В том виде, где Россия всегда считалась впереди планеты всей. Но сегодня три наших борца не смогли и близко подойти к пьедесталу, уступив на ранней стадии турнира. Хотелось бы надеяться, что это случайность и в следующие дни россияне смогут показать свой высокий уровень.

В общем зачете сборная России переместилась на 5-ю позицию. Надолго ли? Есть уверенность, что нет. В отличие от австралийцев, у нас есть запас прочности и виды спорта, где у нас есть хорошие возможности пополнить свой золотой счет.

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