Россия на Олимпиаде: две медали и место в десятке сильнейших

По итогам первого дня соревнований наши спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали

В первый день соревнований на Олимпийских играх в Токио сборная России выступила в свою силу, хотя ее выступление могло быть и лучше. В активе наших соотечественников две награды, на которые специалисты особо и не рассчитывали. Первые старты провели южноуральские спортсмены и тоже с переменным успехом. Итоги соревновательного дня — в обзоре ИА «Первое областное».

Первую медаль в копилку сборной России принесли стрелки. Они и на других Олимпиадах выступали «забойщиками», спасая национальную команду от шквала критики. И в этот раз завоевали для страны первую медаль. Причем, сделала это спортсменка, которую в качестве претендентов на подиум не рассматривали. Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м никогда звезд с неба не хватала. И в Токио в квалификации выступила без блеска, чудом выйдя в финал с восьмым результатом. Но в решающий момент не дрогнула, и в какой-то момент даже могла завоевать золото. Не сложилось, но и серебряная медаль для перспективной 24-летней спортсменки — несказанный успех.

Аналогичным образом шел к своей медали и тхэквондист Михаил Артамонов. Он в отличие от предыдущего героя теоретически мог побороться за пьедестал. Наши тхэквондисты вообще приехали в Токио серьезной командой, способной бороться с любым соперником. Но проблема в том, что свой стартовый поединок россиянин проиграл. Повезло то, что соперник, которому уступил Артамонов прошел далеко по турнирной сетке, благодаря чему Михаил мог добраться до бронзы через утешительный турнир. Он это с блеском и сделал, доказав, что никогда не стоит опускать руки. Даже после первого проигрышного поединка в скоротечном турнире.

Разочаровали в первый день соревнований дзюдоисты. Именно здесь по всем раскладам и должна было быть золото российской команде. И эти надежды были связаны с легковесом Робертом Мшвидобадзе. Он в Токио отправился в качестве лидера мирового рейтинга. Но умудрился уступить в первом же бою малоизвестному голландцу Торнике Цьякадоеа и выбыл из борьбы за медали. Аналогичная участь во втором круге соревнований постигла Ирину Долгову.

Что касается выступления южноуральских спортсменов, то сегодня нам было за кого поболеть и переживать. Рано утром отправилась со своей подругой по команде покорять водные глади японского гребного канала Екатерина Курочкина. Днем ранее дуэт российской двойки парной пришел к финишу последним в предварительном заезде. Зато в утешительном сумел собраться и завоевать путевку в полуфинал соревнований. Впрочем, надо признать, шансов пройти дальше у магнитогорской спортсменки немного — уж слишком быстрые и мощные в академической гребле соперники.

Очень сложным получился матч для женской сборной России по водному поло. В стартовом матче нашей команде с тремя ватерполистками «Динамо-Уралочки» из Златоуста пришлось биться с неуступчивыми китайскими девушками. Практически весь матч россиянки вынуждены были догонять соперниц и ценой огромных усилий смогли-таки сломить их сопротивление — 18:17. Приятно, что приложила к этому руку наша землячка Эльвина Каримова. Именно ее два забитых мяча за 6 минут до финальной сирены позволили команде сравнять счет, а затем и выйти вперед. Помогла и еще одна «уралочка» Мария Берснева, отметившаяся двумя голами. Вратарю Евгении Головиной тренерский штаб дал возможность сыграть 4 с небольшим минуты — за столь короткое время сложно себя проявить.

Наконец, провела свой стартовый поединок и российская пара бадминтонистов с челябинцем Владимиром Ивановым. К сожалению, наши парни уступили датчанам и значительно осложнили себе выход в плей-офф. Дело в том, что группа, в которую они попали легко «читается»: есть фаворит и безоговорочный аутсайдер. Из этой группы только две лучшие команды выйдут в четвертьфинал.

Теперь в следующем поединке паре Владимир Иванов / Иван Созонов уже не имеет права на ошибку и обязан побеждать японский тандем, который в текущем мировом рейтинге занимает 4-ю строчку. Задача архисложная, но наши парни выходили и не из таких передряг. Будем надеяться, что россияне сумели сделать выводы из поражения и завтра будут биться на пределе возможностей.

Олимпийские игры только стартовали. И мы еще наверняка станем свидетелями необыкновенных сенсаций, ярких эмоций, трогательных моментов и проявлениями настоящего бойцовского духа, борьбы за победу. Для большинства участников этой Олимпиады — это главный старт в жизни, к которому они слишком долго готовились, чтобы выступить как-то обыденно, в свою силу. Олимпийский лозунг «Главное не победа, а участие» уже ушел в прошлое.