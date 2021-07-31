Россия на Олимпиаде: волейболистки учинили разгром американкам

Наша команда показала чемпионскую игру против американок

Российская команда саблисток предсказуемо стала чемпионом, стрелки вновь на пьедестале с двумя наградами, гандболистки одержали важную победу в драматичном поединке со сборной Франции. Эти события создали нашим болельщикам хорошее субботнее настроение. Но настоящим подарком стало приятное преображение волейбольной женской команды, которая в ярком стиле обыграла сильную американскую сборную.

Наши девушки-волейболистки провалили старт турнира, в чистую проиграв первый матч итальянкам. И уже тогда подумалось, что правы те, кто скептически оценивал медальные перспективы российской команды. Проблемы с приемом и доводкой, однообразные атакующие действия, не всегда надежный блок в исполнении подопечных Седжио Бузатто не внушали оптимизма. Но затем команда начала играть, пусть и не без вопросов, но обыграла Аргентину, поймала кураж в игре с Китаем. Но все равно мало кто мог предполагать, что россиянки смогут с такой легкостью обыграть сильную сборную США, одного из фаворитов олимпийского турнира.

Российская команда просто раскатала соперниц в трёх партиях, не дав ни малейшего шанса усомниться в своём преимуществе! Эта победа вывела нашу команду в плей-офф Олимпийских игр вне зависимости от результата последней игры со сборной Турции. Напомним, что в нынешней команде выступают две воспитанницы челябинской школы «Юность-Метар» — Евгения Старцева, как и обычно, умело дирижировала партнерами на позиции связующей. Екатерина Енина в этот раз провела игру на скамейке запасных.

Приятно удивили и наши гандболистки. После невразумительных первых двух игр, на команду обрушился шквал критики. Дошло до того, что сам президент Союза гандболистов России Сергей Шишкарев выступил с заявлением, в котором призывал тренерский штаб и самих игроков хорошенько подумать над тем, как исправить игру команды.

Сегодня россиянки в фантастическом по накалу и напряжению поединке сумели обыграть соперниц из Франции — одного из лидеров европейского гандбола. Эта победа практически обеспечила нашей команде выход из группы. Между тем, не лишним будет напомнить, что именно женская сборная России по гандболу пока еще является действующим олимпийским чемпионом. Игра с француженками обнадежила, но не убедила в том, что наша команда сможет защитить чемпионский титул.

В целом, сегодняшний день не был таким уж удачным для нашей команды. В ее активе 3 награды — по 1 каждого достоинства. Золото предсказуемо взяли в фехтовании девушки-саблистки. Не сказать, что они испытали проблемы, в ряде моментов заставили нас понервничать, но в целом их победа вопросов не вызывала. В стрельбе наши девушки бились за золото, но пропустили-таки вперед швейцарку Нину Кристен. В итоге в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров у Юлии Зыковой серебро, у Юлии Каримовой — бронза.

В шаге от пьедестала остановились теннисистки в парном разряде и смешанная команда дзюдоистов. Но если в первом виде спорта у нас завтра еще будет гарантированная золотая медаль (в миксте состоится российский финал), то во втором никто из наших атлетов не смог выйти в финал. Три завоеванные медали дзюдоистов явно не тот результат, на который мы все рассчитывали. Глядя на успехи тех же тхэквондистов, начинаешь задумываться — а тот ли вид единоборства мы в России так любим, лелеем и поддерживаем? Может быть, есть смысл дать шанс тем, кто это больше заслуживает?

Читайте по теме:

24 июля. Итоги 1-го дня: Россия на Олимпиаде: две медали и место в десятке сильнейших

25 июля. Итоги 2-го дня: Россия на Олимпиаде: место в пятерке сильнейших и челябинка на пьедестале

26 июля. Итоги 3-го дня: Россия на Олимпиаде: великий финал и историческая победа

27 июля. Итоги 4-го дня: Россия на Олимпиаде: тхэквондистам — почет, дзюдоистам — неуд!

28 июля. Итоги 5-го дня: Россия на Олимпиаде: тройку лидеров упускаем в отрыв

29 июля. Итоги 6-го дня: Россия на Олимпиаде: ни шагу назад, соперники позади

30 июля. Итоги 7-го дня: Россия на Олимпиаде: новые рекорды на зависть врагам