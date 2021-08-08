Россия на Олимпиаде: место в пятерке сильнейших

В Токио наша команда завоевала 71 медаль

В последний день соревнований российские спортсмены завоевали две серебряные медали. На финишной прямой в медальном зачете нашу сборную опередили британцы, отодвинув сборную России на 5-ю позицию.

Итак, летние Олимпийские игры-2020 в Токио завершены. Сборная России завоевала 71 награду, в том числе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По объему количеству медалей российская команда заняла третье место. По этому показателю российские спортсмены превзошли результаты трех последних Олимпийских Игр с учетом пересмотра призовых мест — в Пекине (60: 24-13-23), Лондоне (67: 20-19-28) и Рио-де-Жанейро (56: 19-17-20).

С другой стороны, при этом замечательном медальном результате Россия оказалась на рекордно низкой позиции в медальном зачёте. С 1952 года команды нашей страны на летних Олимпиадах не опускались ниже четвёртой строчки. Теперь мы пятые. Лишь больше ста лет тому назад, во времена Российской империи, результаты были хуже.

Мы очень надеялись, что в последний день Олимпиады российские спортсмены сыграют два заключительных золотых аккорда в художественной гимнастике и гандболе. Если бы была победа в любом из этих видов, сборная России обошла бы британцев и заняла 4-е место.

Достойно выступили и южноуральские спортсмены. Единственную медаль для региона завоевала тхэквондистка Татьяна Минина, ставшая серебряным призером турнира. В шаге от пьедестала остановились три ватерполистки златоустовской «Динамо-Уралочки». Владимир Иванов (бадминтон), Екатерина Курочкина (гребля академическая), Екатерина Александрова (теннис) не смогли выйти в финальную часть соревнований, а Василий Мизинов (легкая атлетика) был дисквалифицирован судьями за неправильную, по их мнению, технику ходьбы.

Еще две медали завоевали воспитанники челябинских спортшкол, ныне представляющих другие регионы. В баскетболе 3×3 серебряная медаль досталась Кириллу Писклову, в мужском волейболе второе место в составе сборной России занял Виктор Полетаев.

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