Наши на спартакиаде: за Челябинскую область будут биться альпинисты из Магнитогорска

Южноуральские спортсмены могут побороться за медали соревнований

Включение в программу Всероссийской зимней спартакиады состязаний по ски-альпинизму стало большим событием для любителей этого сложного в физическом плане вида спорта. У сильнейших ски-альпинистов появилась возможность громко заявить о себе и рассказать о замечательном виде спорта широкой аудитории. В заключительной серии цикла публикаций о предстоящей спартакиаде знакомим читателей с этим необычным видом спорта и радуемся тому, что в Магнитогорске есть несколько сильных спортсменов, способных бороться за самые высокие места.

Ски-альпинизм не так широко известен общественности, а между тем это сформировавшийся вид спорта, включенный в программу зимней Олимпиады‑2026. Решение это было озвучено МОК в июле 2021 года. В принципе, здесь все предельно ясно и понятно: состязания объединяют в себе несколько видов спорта. Участникам необходимо как можно быстрее преодолеть дистанцию, используя навыки равнинных лыжников, альпинистов и горнолыжников-фрирайдеров.

Другими словами, в состязаниях нужно преодолеть маршрут в горах с использованием специального оборудования — лыж с камусом, который помогает спортсмену подниматься в гору без проскальзывания. Интересно, что в некоторых дисциплинах ски-альпинизма участники преодолевают маршрут пешком с лыжами, закрепленными на рюкзаке. Разумеется, это происходит на трудных участках, где пройти на лыжах невозможно.

Впрочем, в программе спартакиады представлена только одна дисциплина ски-альпинизма, в которой будут разыграны три комплекта наград — среди мужчин, женщин и в смешанной эстафете. Речь идет о самом простом варианте альпинизма — спринте. Но и здесь нужно сделать маленькую, но важную оговорку: назвать простой спринтерскую дистанцию язык не поворачивается.

А вы представьте себе состязания по лыжным гонкам. Они предъявляют к участникам жесткие требования, в том числе в скорости и выносливости. Ски-альпинистам тоже нужно будет бежать на лыжах, но подниматься в гору, а затем еще и, как заправским горнолыжникам, как можно быстрей с нее спуститься.

Альпинизм

Дата проведения: 16—18 февраля

Место проведения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, горнолыжный комплекс «Гора Белая»

Комплектов наград: 3

Дисциплины: мужской спринт, женский спринт, смешанная эстафета

Состав команды: в зависимости от рейтинга субъекта РФ от 1 до 3 спортсменов на каждый вид программы.

Условия отбора: состав команды формируется на основе рейтинга сезона-2022/2023 по результатам участия во всероссийских соревнованиях и этапах Кубка России. Лидеры (1—6-е места) могут заявить на спартакиаду до 4 человек (2 мужчины и 2 женщины), а также дополнительную квоту, если их спортсмены заняли одно из первых четырех мест на Кубке России. Команды, не получившие ни одной квоты, получают одну путевку на турнир по результатам отборочных региональных соревнований.

Участники от Челябинской области:

Женщины: Кристина Кисматова, Дарья Зинченко, Елена Мицан.

Мужчины: Олег Можгин, Петр Тихонов, Александр Сапожников, Андрей Афанасьев.

В Челябинской области ски-альпинизм успешно развивается в Магнитогорске. Здесь есть несколько сильных спортсменов, которые достойно выступают на чемпионатах и Кубках страны. Более того, они регулярно завоевывают медали всероссийских соревнований. В первую очередь это Кристина Кисматова и Дарья Зинченко. Первая больше расположена к сложным дисциплинам ски-альпинизма, вторая лучше себя проявляет в спринтерских дисциплинах. Но обеих спортсменок по праву можно назвать одними из лидеров сборной России.

Лидером мужской сборной Челябинской области является Олег Можгин. Магнитогорский спортсмен, как и его подруги по команде, необычайно разносторонний атлет. В летний период времени успешно выступает в легкоатлетических марафонах, бегах на выносливость, наматывает километры дистанции на велосипеде. Кстати, он выиграл велозаезд на Парижском полумарафоне. Его успехи и достижения в ски-альпинизме поскромнее, но и он вполне может побороться за медали спартакиады.

Нужно отметить, что ски-альпинисты — удивительные люди, разносторонние и физически крепкие спортсмены. Некоторые из них проявляют себя в качестве журналистов, в ярких красках описывая участие в очередных соревнованиях или восхождениях. Ирина Умницына из Санкт-Петербурга, например, очень точно передала дух соперничества ски-альпинистов и то, что здесь нет соперников в широком понимании этого слова. И ее фрагмент из поста заслуживает того, чтобы прочитать его до конца.

«Я много раз писала, что люблю ски-альпинизм за неповторимую красоту гор, за сумасшедшие скорости, за адреналин, впрыскивающийся в кровь, когда под тобой проносится разверзнутая пасть пропасти. За радость от выполнения сложных технических элементов, за возможность расширить границы своих возможностей. Но это все второстепенно, как бонус, как приятное дополнение. Ты приезжаешь на соревнования как на праздник и бежишь со всеми обниматься. Здесь нет наэлектризованной атмосферы, которая царит на соревнованиях в других видах спорта, потому что ски-альпинисты — это братья и сестры по духу», — написала Ирина Умницына.

Или вот, например, Кристина Кисматова из Магнитогорска. Она пишет стихи. В том числе и о ски-альпинизме. Есть у нее даже и свой псевдоним.

Есть в ски-альпинизме и уже титулованные и всем известные спортсмены. Таковым является Евгений Марков из села Петрокаменского под Нижним Тагилом. Он в этом виде спорта, без преувеличения, человек-легенда. Перечислять его достижения можно бесконечно долго. И на предстоящей спартакиаде он среди главных фаворитов соревнований. Тем более что проходить они будут на его родной земле, на хорошо знакомом ему горнолыжном курорте «Гора Белая».



На Всероссийской зимней спартакиаде в состязаниях по ски-альпинизму спортсмены разыграют три комплекта наград. И в каждом из них на высокие места будут претендовать атлеты из Челябинской области. Это хороший повод включить трансляцию соревнований для того, чтобы поболеть за них, а заодно восхититься многогранностью этих сильных атлетов.

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Фото: Федерация альпинизма России и из личного архива Дарьи Зинченко, Олега Можгина и Кристины Кисматовой

Коллаж: Виталий Визаулин