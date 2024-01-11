Наши на спартакиаде: большие перспективы на маленькой дорожке

В шорт-треке рассчитываем на четырех челябинок и двух «легионеров»

На Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших состязания по шорт-треку могут стать самыми зрелищными и непредсказуемыми. Этот турнир пройдет с 9 по 12 февраля на льду ЛД «Уральская молния». А это значит, что у челябинских болельщиков появится уникальная возможность поближе познакомиться с этим динамичным видом спорта. И поддержать наших земляков, которые должны побороться за высокие места. Рассказываем, кто из них сможет приятно удивить.

Всех, кто хоть раз видел состязания по шорт-треку на федеральных ТВ-каналах, прекрасно знают, насколько динамичными и зрелищными они получаются. Чего только стоит триумфальная победа российской сборной во главе с Виктором Аном в эстафете на Олимпийских играх — 2014 в Сочи! Триумф нашей команды стал одним из главных событий этих соревнований. Можно вспомнить и драматичный финал на ОИ-2002 и победу австралийца Стивена Брэдбери. Тогда мало кому известный спортсмен удивительным образом выиграл золотую медаль, воспользовавшись падением основных соперников в финальном забеге.

Менее чем через месяц свидетелями подобных событий можем стать и мы, любители спорта Челябинской области. Именно на нашей земле пройдут состязания по шорт-треку в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших. К нам приедут топовые спортсмены, лучшие из лучших в этом виде спорта. Среди них, например, будут олимпийский чемпион Семен Елистратов, победители и призеры чемпионатов мира, многократные чемпионы страны Денис Айрапетян, Павел Ситников, Анна Вострикова, Елена Серегина, Вера Рассказова и другие звезды российского шорт-трека.

Шорт-трек

Дата проведения: 9—12 февраля.

Место проведения: Челябинск, ЛД «Уральская молния».

Комплектов наград: 9.

Дисциплины:

Мужчины: 500, 1000, 1500, эстафета 5000 м.

Женщины: 500, 1000, 1500, эстафета 3000 м.

Микст: смешанная эстафета 2000 м.

Состав команды: сборная команда РФ может заявить на соревнования не более 10 человек (5 мужчин и 5 женщин).

К участию допускаются: не более 4 спортсменов на индивидуальные дистанции (500, 1000 и 1500 м), не более одной команды в женскую и мужскую эстафеты (по 5 человек) и не более одной команды в смешанной эстафете (6 человек).

Условия допуска: команды субъектов РФ, занявшие 1—10-е места в рейтинге эстафетных команд по итогам проведения этапов Кубка России в сезоне-2023/2024; сильнейшие спортсмены по итогам индивидуальных соревнований, занявшие наивысшие позиции в рейтинге в порядке приоритета: чемпионат России, этапы Кубка России, первенство страны среди юниоров.



Отрадно, что на этом фоне не должны затеряться и южноуральские спортсмены. Главной нашей надеждой и звездой на предстоящих соревнованиях станет Екатерина Алдошкина. Участница двух Олимпиад больше известна под фамилией Ефременкова. Однако год назад наша спортсменка вышла замуж за конькобежца и теперь успешно совмещает карьеру сразу в двух видах спорта. Сможет ли она завоевать медаль в коньках и шорт-треке — одна из главных загадок спартакиады.

Пожалуй, вероятнее ждать ее попадания на подиум в конькобежном спорте: уж слишком здорово Екатерина выступает в текущем сезоне, став главной героиней национального чемпионата в Иркутске. Там челябинка завоевала четыре золотые медали, в том числе и на своей любимой дистанции 3000 м. В теории Алдошкина может «закрыть» и все четыре вида в женских состязаниях по шорт-треку. Однако на это вряд ли пойдут она и ее тренеры. Нужно постараться сэкономить силы на то, чтобы затем успешно выступить и в конькобежном спорте.

Впрочем, в женской команде Челябинской области есть и другие девчата, которые могут побороться за высокие места и принести региону зачетные очки. Прежде всего это Анна Матвеева, которая ранее уже становилась чемпионкой страны, а в этом сезоне побеждала на одной из дистанции в первенстве России по многоборью. Сложнее будет составить конкуренцию лидерам сборной страны Юлии Бересневой и Марии Трухановой, но и они способны преподнести сюрприз.

Кстати говоря, все они — наши, местные воспитанницы. С вводом в строй Регцентра по шорт-треку в Челябинске они получили возможность тренироваться в современных и комфортных условиях. Другая история с переехавшими на Южный Урал Даниилом Ейбогом и Даниилом Николаевым.

Уроженцы Мурманска и Рыбинска соответственно представят наш регион на спартакиаде. Первый из них имеет опыт участия в Олимпийских играх, второй не раз становился чемпионом России и международных соревнований. И при удачных раскладах оба смогут принести Челябинской области не одну медаль на спартакиаде.

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Часть 1. Наши на спартакиаде: конькобежцы будут бороться за место в тройке призеров.

Фото: автор и Союз конькобежцев России.



Коллаж: Виталий Визаулин.

