Наши на спартакиаде: в биатлоне все плохо, но теперь будет гораздо лучше

Проведение статусных соревнований позволило завершить долгострой в Златоусте

На Всероссийской зимней спартакиаде состязания по биатлону примет Златоуст — город, который воспитал целую плеяду титулованных спортсменов во главе с олимпийской чемпионкой Светланой Ишмуратовой. На статусных соревнованиях нынешние южноуральские биатлонисты на высокие места не претендуют. Зато они получили в свое распоряжение уютный и компактный спорткомплекс, который позволит им в будущем вернуть утраченные позиции.

Всем известно, что проведение статусных соревнований позволяет региону решить множество социально важных и спортивных задач. Перечислять их можно долго, но одна из главных — возможность улучшить спортивную инфраструктуру. И это прямым образом в перспективе отражается на развитии как массового спорта, так и спорта высших достижений. Случай со Златоустом — яркий пример того, как один топовый турнир может повлиять на развитие спорта в этом замечательном южноуральском городе.

Благодаря проведению Всероссийской зимней спартакиады в Златоусте наконец-таки завершили строительство лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. И это самое важное, что могло случиться с биатлоном в Челябинской области. Можно сколько угодно спорить по поводу наследия олимпийских объектов Сочи, но в Златоусте благодаря проведению топового биатлонного турнира это самое наследие будет жить долго.

Новый спорткомплекс обязательно позволит повысить уровень мастерства нынешним спортсменам, даст толчки для роста у подрастающего поколения, а в конечном итоге — вернет Златоусту и Челябинской области победные традиции в биатлоне. В виде спорта, где олимпийскими чемпионами становились наши земляки Александр Тихонов, Владимир Гундарцев, Наталья Снытина и Светлана Ишмуратова.

Биатлон

Дата проведения: 11—18 февраля.

Место проведения: Златоуст (Челябинская область), лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой.

Комплектов наград: 11.

Дисциплины:

Мужчины (гонка 20 км, спринт 10 км, гонка преследования 12,5 км, масс-старт 15 км, эстафета 4×7,5 км).

Женщины (гонка 15 км, спринт 7,5 км, гонка преследования 10 км, масс-старт 12,5 км, эстафета 4×6 км).

Эстафета смешанная (мужчины 2×7,5 км, женщины 2×6 км).

Состав команды: максимальный состав команды от субъекта РФ — 10 человек (5 мужчин и 5 женщин).

Условия допуска: этапы Кубка России, отборочные Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года. Отставание спортсмена на индивидуальной дисциплине (гонка или спринт) не должно превышать 15% от среднего результата трех лидеров состязаний. Спортсмены Челябинской области освобождены от отборочных стартов, так как являются хозяевами соревнований.

Кандидаты от Челябинской области:

Женщины: Ирина Андреева (Челябинск), Мария Арзамасцева (Магнитогорск).

Мужчины: Евгений Жданов (Магнитогорск), Роман Варенников (Златоуст), Константин Краснобояров (Снежинск).

На нынешней спартакиаде честь Челябинской области будут защищать пять спортсменов Челябинской области: Ирина Андреева, Мария Арзамасцева, Евгений Жданов, Роман Варенников и Константин Краснобояров. Как регион-организатор наша команда могла бы заявить и больше участников, но их у нас просто нет. Есть, правда, группа перспективных ребят, но они по возрасту не имеют права заявляться на спартакиадный турнир.

Что касается тех, кто выступит на соревнованиях, то ждать от них каких-то высоких результатов не приходится. Лидерами южноуральской команды являются челябинка Ирина Андреева и Евгений Жданов из Магнитогорска. У них больше шансов в личных гонках попасть в топ-30 и принести региону зачетные очки.

«В последние годы мне удавалось попасть в число 20 лучших спортсменов на всероссийских соревнованиях и первенствах России. Но уровень биатлонистов на спартакиаде — это космос! С ними очень сложно соперничать. В этом году я перешел в юниорский возраст. Составлять конкуренцию и бороться со взрослыми мужиками мне еще рано. Но верю, что в будущем все у меня получится», — уверяет Евгений Жданов.

Перспективный магнитогорский биатлонист, как и многие его друзья по команде, с нетерпением ждет предстоящую спартакиаду потому, что впервые получит шанс выйти на лыжню с топовыми спортсменами. А это — бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем. Нашим ребятам нужно лишь не перегореть до старта соревнований. И не сломаться психологически, глядя на соперников, которых еще совсем недавно видел по телевизору во время биатлонных трансляций.

А еще можно только позавидовать жителям Златоуста. Впервые соревнования по биатлону такого высокого уровня будут проходить в этом городе. На девять дней южноуральский город погрузится в атмосферу большого спортивного праздника. Увидеть звезд российского биатлона и то, как они будут бороться за медали спартакиады, — такой шанс выпадает не часто и далеко не всем.

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Фото: Союз биатлонистов России.

Коллаж: Виталий Визаулин.