Наши на спартакиаде: есть лидер в ски‑кроссе и три топовые спортсменки в хафпайпе

Во фристайле южноуральцы могут рассчитывать на золотые медали

Турнир по фристайлу на Всероссийской зимней спартакиаде, который пройдет с 10 по 17 февраля на южноуральском горнолыжном курорте «Солнечная долина», обещает стать одним из самых зрелищных. Сильнейшие спортсмены страны разыграют восемь комплектов наград в четырех дисциплинах. Челябинская область вправе рассчитывать на высокие места в двух видах программы. У нас есть лидер сборной по ски-кроссу Игорь Омелин, а также три топовые спортсменки в женском хафпайпе во главе с участницей Олимпийских игр Александрой Глазковой.

Нет никаких сомнений в том, что состязания в «Солнечной долине» на Всероссийской зимней спартакиаде получатся зрелищными и динамичными. Здесь уже привыкли проводить турниры по фристайлу на самом высоком уровне, накопили серьезный международный опыт. С 2017 года сюда на этапы Кубка мира приезжают звезды ски-кросса. Лишь в прошлом году по понятным политическим причинам они этого не сделали. Не беда: на южноуральском горнолыжном курорте провели Кубок Евразии. Уровень мастерства его участников был уже не таким высоким, но в плане зрелищности он вряд ли уступал мировым аналогам.

Проведение таких топовых турниров, казалось бы, должно было произвести нужный эффект для развития ски-кросса в Челябинской области. Увы, но достойной смены лидеру российской сборной Игорю Омелину из Аши, по сути, нет. Южноуральский спортсмен практически в одиночку ведет борьбу на этапах Кубка России. И кстати говоря, у него это здорово получается.

Фристайл

Дата проведения: 10—17 февраля.

Место проведения: Миасс, ГЛК «Солнечная долина».

Комплектов наград: 8.

Дисциплины:

Мужчины: хафпайп, слоупстайл, ски-кросс, биг-эйр.

Женщины: хафпайп, слоупстайл, ски-кросс, биг-эйр.

Состав команды: каждая команда-регион РФ может заявить на турнир до 46 спортсменов (в том числе состязания по могулу и акробатике, которые пройдут в Красноярске). В каждой дисциплине команда может заявить не более 3 мужчин и 3 женщин.

Условия допуска: квалификационный отбор на соревнования осуществляется на основе выступления и набранных очков на этапах Кубка России в соответствующей дисциплине в сезоне-2023/24. Спортсмены Челябинской области как хозяева соревнований могут заявить максимальное количество спортсменов.



В текущем сезоне состоялись четыре этапа соревнований. В трех из них Игорь Омелин одержал победу и один раз финишировал вторым. Как результат — лидерство в общем зачете Кубка России и статус главного фаворита предстоящей спартакиады. Мы вправе ждать от него золотой медали. Понимает это и сам Игорь. Любой другой результат, кроме победы, вряд ли его устроит. Однако не стоит забывать о том, что ски-кросс — очень непредсказуемый вид спорта. Одно неверное движение, контакт с соперником — и прощай надежды о месте на пьедестале.

Впрочем, в мужском ски-кроссе у Челябинской области есть два перспективных спортсмена, которые пока хоть и находятся в тени, но могут преподнести приятный сюрприз. Речь идет о миасских фристайлистах Артеме Семенове и Георгии Короткове. Последний, кстати, является родным братом Егора Короткова — участника двух зимних Олимпиад. На протяжении долгих лет Егор был лидером сборной России в ски-кроссе. Он подготовил плацдарм для того, чтобы затем дважды поднялся на олимпийский пьедестал Сергей Ридзик.

Еще один вид соревновательной программы, где Челябинская область вправе рассчитывать на медаль, — это женский хафпайп. Причем здесь наши девушки на голову сильнее конкурентов. Начнем с того, что здесь выступает участница Олимпийских игр Александра Глазкова из Миасса. Она является лидером сборной России в этой дисциплине фристайла. Но в текущем сезоне значительно добавили в результатах и ее землячки Екатерина Селезнева и Екатерина Ефремова. Всем нашим девушкам по 17—18 лет. Перспективы огромнейшие!

Эта троица здорово выступает в текущем розыгрыше Кубка России. На соревнованиях в Красноярске южноуральские спортсменки и вовсе оккупировали пьедестал почета, разыграв между собой медали. Победу одержала тогда Селезнева, а Глазкова и Ефремова заняли соответственно второе и третье места. Будет здорово, если им удастся повторить результат на Всероссийской спартакиаде.

Что касается других видов программы, то здесь у наших земляков шансов на медали поменьше. Но и тут возможны сюрпризы. Дело в том, что некоторые спортсмены смогут «закрыть» сразу три акробатические дисциплины фристайла. О девушках наших мы уже сказали. Что касается парней, то в слоупстайле, хафпайпе и биг-эйре планируют выступить Прохор Шурыкин и Леонид Фролов. И в каком-то из этих видов ребята будут претендовать на высокие места.

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Фото: Павел Табарчук и Федерация фристайла России.

Коллаж: Виталий Визаулин.