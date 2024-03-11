Магнитогорские спортсменки выиграли командную гонку по ски‑альпинизму

Дарья Зинченко и Кристина Кисматова завоевали золото чемпионата России

Сегодня, 11 марта, на горнолыжном курорте «Банное» под Магнитогорском стартовал чемпионат России по ски-альпинизму. В первый день соревнований золотые медали в командной гонке завоевали Дарья Зинченко и Кристина Кисматова. Спортсменки Челябинской области почти на 11 минут опередили ближайших преследователей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На соревнованиях сильнейшим ски-альпинистам России предстоит разыграть шесть комплектов наград — в спринтерской, вертикальной и командной гонках среди мужчин и женщин. Сегодня, 11 марта, стали известны победители и призеры командной гонки.

У мужчин не было равных представителям Москвы и Красноярского края. В этом виде программы лучший результат показали Андрей Федоров и Павел Якимов. Южноуральские спортсмены оказались за чертой призеров.

Зато порадовали своими результатами девушки. Магнитогорские спортсменки Кристина Кисматова и Дарья Зинченко одержали уверенную победу, опередив ближайших преследовательниц почти на 11 минут.

Ски-альпинизм. Чемпионат России. ГЛЦ «Банное». 11 марта, командная гонка.

Мужчины:

1. Андрей Федоров / Павел Якимов (Санкт-Петербург / Красноярский край) — 2:10.40.

2. Александр Антонов / Даниил Слушкин (Свердловская область) — 2:23.39.

3. Дмитрий Брегеда / Александр Дронов (Москва) — 2:25.47.

Женщины:

1. Кристина Кисматова, Дарья Зинченко (Челябинская область) — 2:10.57.

2. Ирина Умницына, Мария Масленникова (Санкт-Петербург) — 2:21.26.

3. Варвара Прохорова, Ирина Рачинская (Москва) — 2:23.53.

Напомним, что состязания по ски-альпинизму вошли в программу проведения Всероссийской зимней спартакиады. На турнире в Свердловской области золотую медаль для Челябинской области в спринтерской гонке завоевала Дарья Зинченко.

Завтра, 12 марта, на ГЛЦ «Банное» будут разыграны еще два комплекта наград. Определятся победители и призеры вертикальной гонки среди мужчин и женщин.