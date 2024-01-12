Наши на спартакиаде: как «раскусить» лидеров сборной России на домашней трассе

Топовые состязания среди сильнейших горнолыжников страны впервые пройдут в Кусе

Состязания по горнолыжному спорту на Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших примет Челябинская область. Турнир с участием топовых спортсменов пройдет 12—15 февраля не на привычных горнолыжных курортах под Магнитогорском или Миассом, а в Кусинском районе. В центре активного отдыха «Евразия» провели большую работу для того, чтобы принять звезд горнолыжного спорта. А южноуральские спортсмены могут побороться с лидерами национальной сборной за высокие места. Продолжаем анонсировать главное спортивное событие зимы и рассказываем о раскладах в горнолыжном спорте.

На соревнованиях в Кусе сильнейшие горнолыжники страны разыграют четыре комплекта наград. Мужчинам и женщинам предстоит выявить лучших в слаломе и слаломе-гиганте. Вообще-то в программу Олимпийских игр входят пять горнолыжных дисциплин. Есть еще супергигант, скоростной спуск и комбинация (альпийское двоеборье). Однако организаторы Спартакиады-2024 решили обойтись без трех вышеперечисленных дисциплин.

Собственно, логичное решение, если учесть, что в нашей стране не так много горнолыжных курортов с соответствующей инфраструктурой, где можно подготовить трассы под каждую конкретную дисциплину. Кроме того, основные состязания ведущих представителей этого вида спорта проходят как раз в слаломе и слаломе-гиганте.

Зато решение Федерации горнолыжного спорта России доверить провести состязания в ЦАО «Евразия» в Кусинском районе стало приятной неожиданностью даже для нас, жителей Челябинской области. До сих пор топовые состязания по зимним горнолыжным видам спорта наш регион принимал на других площадках. Скажем, организацию Кубков мира по фристайлу и сноуборду в ски-кроссе на протяжении многих лет брал на себя ГЛК «Солнечная долина» под Миассом. Кубок мира в параллельных дисциплинах сноуборда несколько лет подряд успешно был проведен на ГЛК «Банное» под Магнитогорском.

«А почему вы этому удивляетесь? Ежегодно ЦАО „Евразия“ принимает первенства России по горнолыжному спорту в различных возрастных категориях. Руководство комплекса готовит отличные с технической точки зрения трассы для хорошо подготовленных профессиональных спортсменов. Причем зачастую делает это в ущерб себе с финансовой стороны. Но соглашусь, что турниры такого топового уровня в Кусе еще не проводились. К нам приедут лучшие из лучших, лидеры горнолыжной сборной России», — рассказал корреспонденту Первого областного информагентства вице-президент региональной федерации горнолыжного спорта Николай Кравченко.

Получается, что спартакиадный турнир станет для ЦАО «Евразия» первым по-настоящему серьезным испытанием в проведении топовых горнолыжных соревнований. Как-то незаметно для обывателя он улучшил свою инфраструктуру. А еще поставил во главу угла не только туристическую привлекательность, но и спортивную составляющую. И здесь нужно сказать отдельные слова благодарности руководству комплекса и всех людей, которые принимали такое решение.

Горнолыжный спорт

Дата проведения: 12—15 февраля.

Место проведения: Куса (Челябинская область), ЦАО «Евразия».

Комплектов наград: 4.

Дисциплины:

Мужчины: слалом, слалом-гигант.

Женщины: слалом, слалом-гигант.

Состав команды: максимальный состав — 12 спортсменов от субъекта РФ на все виды программы. В каждой дисциплине от региона могут выступить не более 6 человек.

Условия допуска: спортсмены, занимающие с 1-го по 60-е место в общем зачете Кубка России; спортсмены, имеющие не менее 90 ФИС-пунктов — у мужчин и не менее 105 ФИС-пунктов — у женщин. Спортсмены Челябинской области допускаются без участия в отборочных соревнованиях.



Кандидаты от Челябинской области:

Мужчины: Семен Челмакин (Миасс), Иван Челмакин (Миасс), Дмитрий Кириллов (Миасс), Максим Иванов (Миасс), Глеб Валиуллин (Златоуст), Иван Никитин (Миасс).

Женщины: Златослава Титко (Миасс), Софья Денисова (Златоуст).

Кого же мы увидим на склонах спорткомплекса? Конечно же, сильнейших горнолыжников страны, лидеров национальной команды. На протяжении многих лет ее лидером является Александр Хорошилов. Без преувеличения, это человек-легенда в этом виде спорта. Уроженец Камчатки — участник пяти зимних Олимпиад! Подумать только: на первом для себя этапе Кубка мира он дебютировал 20 (!) лет назад. Сейчас спортсмену 39 лет, а он до сих пор в строю и борется за награды высшего достоинства на всех российских соревнованиях.

Впрочем, его позиции в российской табели о рангах уже не столь прочны. Серьезную конкуренцию Хорошилову оказывают несколько спортсменов. И в первую очередь Павел Трихичев из Мурманской области. Он также уже достаточно долго выступает на всех крупных стартах, в том числе международных. При этом именно слаломные дисциплины горнолыжного спорта ему удаются лучше всего, в них он неоднократно становился победителем и призером чемпионатов страны.

Достойно на их фоне выступают в текущем сезоне и два райдера из Кемеровской области — 33-летний Александр Андриенко и 20-летний Иван Мизинцев. На этапах Кубка России в текущем и минувшем сезоне они неоднократно поднимались на пьедестал почета. Подобные сюрпризы совершали и Семен Ефимов (Алтайский край) и Никита Алехин (Камчатский край).

Ну и наконец, будет бороться за высокие места наш земляк Семен Челмакин. 20-летний спортсмен из Миасса в этом сезоне уже становился призером этапа Кубка России. Причем бронзу завоевал в слаломе как раз на соревнованиях, прошедших в декабре прошлого года в Кусе. Он наша главная надежда на предстоящей спартакиаде сильнейших. Домашняя трасса и поддержка болельщиков должны придать ему уверенности.

«Для меня предстоящие старты будут самыми ответственными в карьере. Буду стремиться к тому, чтобы выиграть слалом. В слалом-гиганте я не так силен, хотя также буду стараться попасть здесь в тройку призеров. Буду очень рад, если здорово выступят и мои земляки. У нас молодая и амбициозная команда. Есть и ребята, которые могут бороться за место в топ-15», — считает Семен Челмакин.

Состав сборной Челябинской области по горнолыжному спорту на Всероссийскую спартакиаду — 2024 еще не утвержден. Однако нашему корреспонденту удалось получить список кандидатов, которые с большей долей вероятности и выйдут на старт состязаний в Кусе. В заявку нашей команды должны будут войти восемь спортсменов. В ней представлены совсем еще юные атлеты, возраст которых составляет от 16 до 19 лет.

Конечно, бороться за медали на взрослом уровне им еще рано. Но преподнести приятный сюрприз и занять высокие места (а это напрямую влияет на количество рейтинговых очков для команды) они могут. Поэтому и важно, чтобы на предстоящей спартакиаде они показали себя с лучшей стороны, прошли трассу без ошибок. И кто знает, может, это большое спортивное событие станет для них трамплином на пути к новым победам и достижениям.

Читайте также:

Часть 1. Наши на спартакиаде: конькобежцы будут бороться за место в тройке призеров.



Часть 2. Наши на спартакиаде: большие перспективы на маленькой дорожке.

Фото: Федерация горнолыжного спорта России (fgssr.ru).

Коллаж: Виталий Визаулин.