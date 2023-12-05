Магнитогорские спортсмены завоевали путевки на Кубок России по ски‑альпинизму

Они уверенно выиграли спринтерскую и вертикальную гонку на областных соревнованиях

На горнолыжном курорте «Абзаково» под Магнитогорском завершился чемпионат Челябинской области по ски-альпинизму. Участникам предстояло разыграть четыре комплекта наград в двух видах программы — спринтерской и вертикальной гонке. Уверенные победы одержали спортсмены из Магнитогорска, которые завоевали путевки на Кубок России, сообщает Федерация альпинизма Челябинской области.

Ски-альпинизм — вид спорта и активного отдыха, сочетающий горные лыжи и разновидность беговых лыж. В каком-то смысле можно считать многоборьем, поскольку от участников соревнований здесь требуются навыки обычных равнинных лыжников, альпинистов (но не скалолазов) и горнолыжников-фрирайдеров. Во время прохождения дистанции спортсменам надо подняться на лыжах на довольно крутую гору, преодолеть пешком с лыжами на плече или в рюкзаке еще более сложный для подъема участок и скатиться вниз по неподготовленному склону.

В России этот вид спорта пока еще не столь популярный и массовый. Зато в мире прочно пустил свои корни. Настолько, что ски-альпинизм впервые вошел в программу зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане. Вошел этот вид спорта и в программу проведения II Всероссийской зимней спартакиады сильнейших, которая пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах страны.

Чемпионат Челябинской области по ски-альпинизму превратился в междусобойчик между спортсменами Магнитогорска. Именно они являются лидерами в этом виде спорта в нашем регионе. Состязания выполняли две важнейшие задачи на сезон-2023/2024. Во-первых, на них производился отбор на Кубок России. Во-вторых, по итогам турнира формировался состав команды сборной Челябинской области.

В первый день соревнований состоялась вертикальная гонка. У мужчин здесь победу одержал Петр Тихонов. Второе и третье места заняли Александр Сапожников и Олег Можгин (все — Магнитогорск). Тройка лидеров среди женщин также состояла из представительниц «города сталеваров». Золотая медаль досталась Кристине Кисматовой, серебряная — Елене Мицан, бронза — Наталье Тихоновой.





На следующий день прошли спринтерские гонки. В них также все призовые места остались за представителями Магнитогорска. Победы одержали Олег Можгин и Кристина Кисматова.

Напомним, что II Всероссийская зимняя спартакиада сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года. Состязания по 14 олимпийским видам спорта состоятся в пяти регионах РФ. Челябинская область примет турниры по 8 видам спорта. Соревнования по ски-альпинизму пройдут в Свердловской области на ГЛК «Белая гора».