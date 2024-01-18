Наши на Спартакиаде: топовый турнир сноубордистов на склонах «Солнечной долины»

Домашняя трасса может стать козырем для спортсменов Челябинской области

Программа соревнований по сноуборду на Всероссийской зимней Спартакиаде сильнейших одна из самых обширных. Топовые спортсмены разыграют на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 11 комплектов наград в пяти дисциплинах — слоуп-стайле, хай-пайпе, биг-эйре, борд-кроссе и параллельном слаломе. Достойно в текущем сезоне выступают на этапах Кубка страны спортсмены Челябинской области. Домашняя трасса и родные болельщики должны помочь им показать свои лучшие результаты. Рассказываем, в каких дисциплинах у них наибольше шансы завоевать медали.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе является одним из немногих в России, который располагает всеми необходимыми трассами для проведения соревнований по пяти основным дисциплинам сноуборда и фристайла. Поэтому нет ничего удивительного в том, что состязания по двум этим видам спорта доверили провести этому спорткомплексу Челябинской области.

Будет ли это дополнительным бонусом для южноуральских спортсменов? Скорее да, чем нет. Хотя бы потому, что они хорошо знают все склоны курорта, изучили их вдоль и поперек. «Солнечная долина» должна им помочь выступить на максимуме возможностей. Тем более что и без поддержки болельщиков и любителей зимних видов спорта они не останутся.

С другой стороны, хорошо знакомы с инфраструктурой «Солнечной долины» и техническими особенностями трасс и сноубордисты других регионов. Ежегодно в Миассе проводятся этапы Кубка России, первенства и чемпионаты страны практически по всем дисциплинам сноуборда. Кроме того, горнолыжный комплекс становится площадкой для проведения сборов национальной команды.

Не лишним будет напомнить, что ГЛК «Солнечная долина» становился площадкой для проведения топовых международных соревнований. Так, например, здесь в 2016 году прошел этап Кубка мира по борд-кроссу. А с 2017 года состоялись пять этапов Кубка мира по ски-кроссу.

Руководство комплекса «поднатаскалось» в проведении крутых ивентов и нет никаких сомнений в том, что старты Всероссийской Спартакиады по пяти дисциплинам сноуборда пройдут на высочайшем уровне. Но для того, чтобы они действительно запомнились болельщикам, важно еще и то, чтобы наши земляки смогли побороться за самые высокие места.

Сноуборд

Дата проведения: 10-17 февраля.

Место проведения: Миасс, ГЛК «Солнечная долина»

Комплектов наград: 11.

Дисциплины:

Мужчины: хаф-пайп, слоуп-стайл, борд-кросс, биг-эйр, параллельный слалом-гигант.

Женщины: хаф-пайп, слоуп-стайл, борд-кросс, биг-эйр, параллельный слалом-гигант.

Микст: борд-кросс эстафета смешанная.

Состав команды: Каждая команда-регион РФ может заявить на турнир до 30 спортсменов. В каждой дисциплине команда может заявить не более 6 мужчин и 6 женщин.

Условия допуска: квалификационный отбор на соревнования осуществляется на основе выступления и набранных очков на двух этапах Кубка России в соответствующей дисциплине в сезоне-2023/2024. Спортсмены Челябинской области как хозяева соревнований могут заявить максимальное количество спортсменов.



В том, что южноуральские сноубордисты завоют медали на Спартакиаде, сомневаться не приходится по нескольким причинам. Во-первых, как уже говорилось выше, им предстоит выступать у себя дома, на хорошо знакомым им трассам. Но главное — многие наши земляки в текущем сезоне показывают стабильно высокие результаты.

На участие в Спартакиаде по сноуборду претендует большая группа южноуральских спортсменов. На сегодняшний день сохраняют хорошие шансы отобраться в команду 18 человек. Львиная доля из них — представители слаломных дисциплин сноуборда.

В мужской команде одним из лидеров сборной России является Ярослав Степанко. В текущем сезоне он уже становился призером этапов Кубка страны. И способен оказать серьезную конкуренцию лидеру национальной команды, чемпиону мира Дмитрию Логинову. Наверняка будет претендовать на высокие места и Илья Витюгов. Что касается других ребят, выступающих в параллельном гигантском слаломе, то им пока сложно бороться с лидерами сборной России.

Что касается женских состязаний, то здесь есть безусловный лидер в лице чемпионки мира Софии Надыршиной из Южно-Сахалинска. Выделяется на общем фоне и опытная Наталья Соболева из Ханты-Мансийска. За этими двумя спортсменками есть большая группа перспективных и сильных спортсменок, которые и могут преподнести сюрприз на Спартакиаде. Отметим среди них и Марию Волгину из Миасса. У нее наибольшие шансы подняться на пьедестал почета.

В борд-кроссе нашим спортсменам, к сожалению, рассчитывать на высокие места не приходится. Они выглядят скромно на фоне лучших спортсменов страны в этом виде программы. Зато в хаф-пайпе, слоум-стайле и биг-эйре наши ребята могут преподнести сюрпризы. В первую очередь это касается миассца Ильи Баскакова. Он может «закрыть» все три вида состязаний. И в текущем сезоне несколько раз становился призером этапов Кубка России.

«С большим нетерпением жду предстоящих соревнований. Спартакиада сильнейших — это топовый турнир, в котором выступят лучшие сноубордисты страны. Я планирую выступить в трех дисциплинах — слоуп-стайле, хаф-пайпе и биг-эйре. Ставлю перед собой задачу выиграть соревнования и достойно защитить честь родного региона. Больше шансов на победу у меня в слойп-стайле, на него делаю ставку. Но буду рад, если получится стать призером и в состязаниях по биг-эйру», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Илья Баскаков.

В состязаниях среди женщин может претендовать на высокие места и Дарья Тихонова. Она, как и Илья Баскаков, универсальная и разноплановая спортсменка — одинаково успешно выступает в акробатических дисциплинах сноуборда. В хаф-пайпе, слоуп-стайле или биг-эйре она способна «зацепиться» за медаль.

«Перед нашей командой стоит одна цель — подняться как можно выше в турнирной таблице, принести зачетные очки Челябинской области. Задача непростая, так как у нас нет полной команды в акробатических дисциплинах и борд-кроссе. Но в целом сборная у нас достаточно сильная. Все спортсмены заряжены на победу и призовые места. Высоких результатов ждем от Ярослава Степанко, Ильи Витюгова, Марии Волгиной, Ильи Баскакова и Дарьи Тихоновой. Перед ними стоит задача подняться на подиум. От других наших земляков ждем места в десятке сильнейших», — считает исполнительный директор регионального отделения Федерации сноуборда России в Челябинской области Игорь Белоусов.

В заключение еще одна важная деталь. Программа соревнований по сноуборду на «Солнечной долине» составлена таким образом, что едва ли не каждый день будут проходить состязания Спартакиады. Будь это квалификация, предварительные заезды или финалы в различных дисциплинах сноуборда.

И все это — в шаговой доступности. Зрителям и любителям горнолыжных дисциплин выпал уникальный шанс своими глазами увидеть состязания топовых спортсменов. Чем не повод найти время и приехать на горнолыжный курорт с друзьями, близкими и родными, чтобы поддержать сноубордистов и получить удовольствие от того, какие трюки они исполняют?

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Часть 2. Наши на спартакиаде: большие перспективы на маленькой дорожке.

Часть 3. Наши на спартакиаде: как «раскусить» лидеров сборной России на домашней трассе.

Часть 4. Наши на спартакиаде: две челябинские команды по керлингу уже в десятке сильнейших.

Фото: Федерация сноуборда России и из личного архива спортсменов.

Коллаж: Виталий Визаулин.