Наши на спартакиаде: конькобежцы будут бороться за место в тройке призеров

Спортсмены Челябинской области способны составить конкуренцию Москве и Санкт-Петербургу

Меньше месяца осталось до старта главного спортивного события зимы — II Всероссийской зимней спартакиады сильнейших, которая пройдет в пяти регионах страны. Столицей состязаний станет Челябинская область: в нашем регионе определятся лучшие спортсмены России в восьми видах спорта. Мы открываем новую рубрику, в которой будем подробно рассказывать о предстоящем событии. Сегодня в центре внимания — конькобежный спорт, в котором спортсмены Челябинской области будут претендовать на спартакиаде на самые высокие места.

Традиции конькобежного спорта в Челябинской области общеизвестны. Наш регион подготовил целую плеяду титулованных и сильных советских спортсменов во главе с легендарной Лидией Скобликовой. Они становились победителями и призерами чемпионатов мира, Олимпийских игр, неоднократно становились чемпионами страны.

Но и современная история конькобежного спорта Челябинской области может похвастать успехами различного уровня. Наталья Полозкова, Светлана Бажанова, Светлана Кайкан, Екатерина Малышева, Вадим Саютин, Анатолий Крашенинин и многие другие наши земляки на протяжении многих лет входили в состав сборной России. Сегодня их традиции продолжает новая плеяда талантливых спортсменов.





Конькобежный спорт

Дата проведения: 14—18 февраля.

Место проведения: Челябинск, ЛД «Уральская молния».

Комплектов наград: 14.

Дисциплины:

Мужчины: 500, 1000, 1500, 5000, 10 000 м, масс-старт, командная гонка 8 кругов.

Женщины: 500, 1000, 1500, 3000, 5000 м, масс-старт, командная гонка 6 кругов.

Состав команды: субъекты РФ при наличии ранее завоеванных квот самостоятельно формируют состав команды, при этом квоты не являются именными. Распределение спортсменов на дистанции формирует тренерский штаб команды в соответствии с квотами:

— не более 3 участников — на дистанции 500, 1000 и 1500 метров;

— не более 2 участников — на дистанции 3000 м (женщины) и 5000 м (мужчины);

— не более 1 участника — на дистанции 5000 м (женщины) и 10 000 м (мужчины), а также масс-старты;

— в командных забегах может выступить только одна команда в составе трех человек.

Условия допуска: состав команды-региона формируется согласно полученным квотам на всероссийских соревнованиях в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года. В команду могут быть включены максимум 12 человек (6 мужчин и 6 женщин).



На Всероссийской зимней спартакиаде наша команда будет представлена максимальным количеством участников — 12 человек. Лидером сборной Челябинской области может стать Екатерина Алдошкина. Она стала одной из героинь декабрьского чемпионата России в Иркутске, завоевав четыре золотые медали.

Участница Олимпийских игр по шорт-треку доказала, что может бороться за самые высокие места и в конькобежном спорте. Она безусловный фаворит предстоящей спартакиады. И будет здорово, если ей удастся повторить результат на чемпионате страны. Лишь бы хватило сил: помимо конькобежного спорта Екатерина Ефременкова планирует выступить и в состязаниях по шорт-треку.

Форсировала подготовку к спартакиаде и наша самая титулованная спортсменка Ольга Фаткулина. Став мамой, она не долго находилась в декретном отпуске. И все ради того, чтобы быть готовой к главному старту зимнего сезона. Серебряный призер ОИ-2014 в интервью нашему агентству призналась, что именно предстоящая спартакиада послужила главным стимулом к тому, чтобы вернуться в большой спорт. И с каждым стартом спортсменка добавляет в результатах.

Хватит ли ей времени для того, чтобы выйти на пик формы и побороться за высокие места на спартакиаде? Хотелось бы верить, что да. Наша спортсменка известна своими бойцовскими качествами и характером. Поддержка болельщиков и переполненные трибуны ЛД «Уральская молния» могут ей помочь сотворить чудо.

Способны побороться за высокие места и другие южноуральские спортсмены. На стабильно высоком уровне на различных дистанциях выступают в текущем сезоне Степан Чистяков и Никита Базюк, Анастасия Григорьева и Полина Чеснокова. Есть хорошие шансы у наших земляков стать призерами (и даже золотыми медалистами) в командных гонках.

Есть и еще один важный нюанс: на спартакиаде спортсмены будут бороться не только за медали. Чем выше займет спортсмен итоговое место в протоколе, тем больше рейтинговых очков он принесет региону. Поэтому и всем нашим спортсменам важно поработать на командный результат.

Если исходить из результатов соревнований в текущем сезоне, то сборная Челябинской области обязательно будет бороться за место в призовой тройке в общем зачете. Главные наши соперники — команды из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Обращаем ваше внимание, что в статье представлен предварительный состав сборной Челябинской области на участие во Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших. Он еще не утвержден тренерским штабом и представителями региональной федерации конькобежного спорта. Однако с большей долей вероятности в соревнованиях выступят эти спортсмены.



Коллаж — Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

