Восемь южноуральцев выступят на Всероссийской спартакиаде в турнире по ски‑альпинизму

Челябинская область будет представлена на соревнованиях максимальным составом участников

Федерация ски-альпинизма России утвердила квоты для участия в состязаниях по ски‑альпинизму на Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших. Эти соревнования пройдут с 16 по 18 февраля 2024 года на горнолыжном комплексе «Гора Белая» в Свердловской области. Челябинская область будет представлена на этом турнире максимальным составом и сможет заявить восемь спортсменов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Такой возможности наш регион добился благодаря успешному выступлению южноуральских спортсменов в состязаниях по ски-альпинизму в сезоне-2022/2023. В общем зачете Кубка России среди женщин первую строчку заняла Кристина Кисматова, третья позиция у Дарьи Зинченко. В мужском зачете также на третьей позиции оказался Олег Можгин. Все трое занимаются ски-альпинизмом в Магнитогорске.

В программе Всероссийской зимней спартакиады представлены две дисциплины ски‑альпинизма — спринтерская гонка и эстафета. Спортсменам предстоит разыграть четыре комплекта наград (два — среди мужчин и два — среди женщин). При этом на спринтерскую гонку Челябинская область может заявить до 8 участников (по 4 мужчины и женщины), а на старт эстафеты смогут выйти 4 спортсмена.

«Для нас предстоящая спартакиада — хорошая возможность заявить о себе, показать всю красоту ски-альпинизма. К сожалению, немногие вообще знают о существовании такого вида спорта. В России он хорошо развивается на Камчатке, есть сильные спортсмены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае. И мы, магнитогорцы, готовы побороться за высокие места. Лично я ставлю перед собой задачу попасть в тройку призеров», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Кристина Кисматова.

Готовятся к спартакиадному турниру шесть спортсменов из Магнитогорска. Помимо Кристины Кисматовой это Дарья Зинченко, Елена Мицан, Олег Можгин, Петр Тихонов и Александр Сапожников. Еще две кандидатуры предстоит утвердить тренерскому штабу сборной Челябинской области.

В этом году ски-альпинистское движение в России отмечает 20‑летний юбилей. В феврале 2003 года в нашей стране прошли первые состязания по этому виду спорта. Они состоялись на горнолыжном курорте Хибины в Мурманской области.

За два десятилетия ски-альпинизм сформировался в отдельную дисциплину альпинизма, ежегодно по нему проводятся этапы Кубков страны, чемпионат России. Совсем скоро, 16 февраля, состоится дебют ски‑альпинизма и на Спартакиаде сильнейших спортсменов.