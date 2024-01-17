Наши на спартакиаде: две челябинские команды по керлингу уже в десятке сильнейших

На соревнованиях в Красноярске челябинцы выступят в мужском и женском турнире

В мужском и женском турнирах по керлингу на Всероссийской зимней спартакиаде выступят по 10 лучших команд страны. Наши челябинские керлингисты уже выполнили задачу-минимум, сумев пробиться на главный старт года. Хотя, в отличие от соперников, они лишены возможности заниматься на специализированных площадках для керлинга. Побороться за высокие места на спартакиаде нашим парням и девушкам будет очень сложно, их задача — набрать зачетные для региона очки, получить бесценный опыт и постараться дать бой сильнейшим командам страны.

Вообще-то керлинг в Челябинске появился одним из первых в стране. Еще в далеком 2004 году наш регион принимал зимнюю Спартакиаду учащихся России. Под это событие в регионе были сформированы команды по керлингу, закуплен современный инвентарь. Долгое время Южный Урал был если на лидером, то одним из центров развития этого вида спорта в России.

Увы, но сохранить и приумножить завоеванные позиции не удалось, и это отдельная тема для большого аналитического материала. Мы вскользь затронули эту тему в материале, в котором познакомили с перспективами развития керлинга Челябинской области, пообщавшись с тренером Ольгой Пономаревой и ее подопечными.

За прошедшие 20 лет керлинг в России сделал существенный скачок в своем развитии. Во многих городах были построены специализированные ледовые площадки для занятий этим видом спорта. Это позволило спортсменам значительно повысить свое мастерство, выйти на новый уровень. В Челябинске керлингисты продолжают ютиться на небольшой площадке, которую им выделили в ЛД «Уральская молния». Говорить о каком-то качественном тренировочном процессе не приходится.

«У нас нет специализированного льда для керлинга, а у остальных 9 регионов есть. Поэтому оказать им конкуренцию на спартакиаде нам будет очень сложно. Если удастся попасть в шестерку сильнейших, это будет большой удачей и грандиозным событием», — считает тренер мужской команды Ольга Пономарева.

Керлинг

Дата проведения: 9—17 февраля.

Место проведения: Красноярск, ЛДС «Кристалл-Арена».

Комплектов наград: 3.

Дисциплины:

Мужчины: командный турнир.

Женщины: командный турнир.

Микст: смешанные пары.

Состав команды: сборная команда РФ может заявить на соревнования не более 10 человек (5 мужчин и 5 женщин). Заявка команды состоит из 5 человек (4 основных игрока + 1 запасной), в смешанных парах — 2 участника.

К участию допускаются: по 10 спортивных команд субъектов РФ раздельно в турниры среди мужчин, женщин и смешанных пар.

Условия допуска: результаты выступлений на чемпионате России — 2023 среди женских команд (4—12 апреля), мужских команд (12—20 апреля) и всероссийских соревнований (2—14 февраля).

Кандидаты от Челябинской области:

Женщины: Алеся Сидорик, Анна Щупко, Кристина Савушкина, Леона Шабалкина, Алина Передерий.

Мужчины: Вячеслав Киссельман, Виктор Алтухов, Владимир Алипкин, Михаил Саморуков, Дмитрий Кормилицин.

На апрельском чемпионате России — 2023 мужская сборная Челябинской области выступила не лучшим образом. Антон Мишин, Михаил Саморуков, Вячеслав Киссельман и Виктор Алтухов в группе «В» заняли последнее, 10‑е место. В девяти встречах наши парни одержали лишь одну победу. Зато на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге выступили блестяще, заняв первое место. Таким образом они гарантировали себе участие во Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших. Кстати, отправится в Красноярск немного видоизмененный состав.

«У нас еще очень молодая команда, ребятам 16—19 лет. Но, несмотря на юный возраст, ребята являются двукратными бронзовыми призерами первенства России. На спартакиаде им предстоит сыграть с опытными и титулованными соперниками, многие из них занимаются керлингом более 15 лет. Но наши ребята неоднократно с ними встречались на различных соревнованиях, поэтому имеют представление о том, как нужно выстраивать с ними игру», — добавляет Наталья Пономарева.

Готовится удивить соперников на спартакиаде и преподнести приятный сюрприз женская команда Челябинской области. Она тоже молодая, основу составляют студенты УралГУФК. Девушки знают, что такое вкус победы: они становились победителями региональных турниров, призерами международных соревнований.

Так, например, Алина Передерий вместе с Дмитрием Кормилицыным в 2023 году стали серебряными призерами на II зимних Международных спортивных играх «Дети Азии». Кристина Савушкина, Алеся Сидорик и Анна Щупко становились бронзовыми призерами первенства России среди девушек до 19 лет.

«Мы прекрасно понимаем уровень конкуренции на спартакиаде. Но челябинские юниорки уже смогли отобраться для участия и войти в топ‑10 регионов из 34 федераций. И если учесть, что в Челябинске нет специализированного льда для подготовки спортсменов по керлингу, то для нас войти в шестерку лучших команд будет большим достижением», — считает тренер женской команды Ирина Лисовец.

Отметим также и то, что на турнире в Красноярске выступят и воспитанники челябинской школы керлинга. Команду Краснодарского края представят участники Олимпийских игр Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. На протяжении долгих лет они являются лидерами мужской сборной России по керлингу. Однако им есть что доказывать — на последнем чемпионате страны ребята заняли лишь 5‑е место. Сумеют ли они вернуть себе лидирующие позиции — один из самых интригующих вопросов предстоящего мужского турнира по керлингу.

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Часть 3. Наши на спартакиаде: как «раскусить» лидеров сборной России на домашней трассе.

Фото: Федерация керлинга России и Федерация керлинга Челябинской области.

Коллаж: Виталий Визаулин.