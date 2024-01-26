Наши на спартакиаде: в лыжах цель — на других посмотреть и себя показать

Южноуральские спортсмены не претендуют на медали соревнований

В соревнованиях по лыжным гонкам на Всероссийской зимней спартакиаде выступит как никогда много спортсменов из Челябинской области. В Тюмень отправилась команда, в состав которой входят 16 наших земляков. Однако бороться за высокие места они вряд ли смогут — уж слишком велика разница в уровне подготовки южноуральских лыжников и лидеров сборной России. Главная цель у наших ребят — постараться показать себя с лучшей стороны и получить бесценный опыт в борьбе с сильнейшими спортсменами страны.

Челябинская область в лыжных видах спорта давно уже себя зарекомендовала с лучшей стороны. А разве может быть иначе, если учесть, какие у региона климатические особенности и природные условия. Однако спортсменов высокого уровня в «гладких» лыжах у нас, по сути, почти не было. Вспоминается разве что участник Олимпийских игр Александр Кравченко — единственный представитель нашей области в лыжных гонках на главных зимних стартах четырехлетия. Уроженец Катав-Ивановска на Играх-1998 в Нагано финишировал 31-м в 30-километровой гонке.

Весь парадокс в том, что успехи представителей лыжных дисциплин связаны со смежными видами спорта. И в первую очередь с биатлоном. Александр Тихонов, Владимир Гундарцев, Светлана Ишмуратова, Наталья Снытина и другие наши земляки прославили Челябинскую область своими победами и достижениями. В лыжном ориентировании многократной чемпионкой мира становилась Татьяна Власова. А ведь есть еще и успехи в горнолыжных видах спорта, таких как фристайл или сноуборд. Впрочем, это уже другая история.

Лыжные гонки

Дата проведения: 9—18 февраля.

Место проведения: Тюмень, ЦЗВС «Жемчужина Сибири».

Комплектов наград: 12.

Дисциплины:

Мужчины: спринт, командный спринт, скиатлон, гонка 10 км, масс-старт 50 км, эстафета 4×7,5 км.

Женщины: спринт, командный спринт, скиатлон, гонка 10 км, масс-старт 50 км, эстафета 4×7,5 км.

Состав команды: В состав сборной субъекта РФ могут быть включены максимум 16 человек (8 мужчин и 8 женщин). В каждой дисциплине команда может заявить не более 6 спортсменов. В дисциплине «командный спринт» допускаются две команды от субъекта РФ.

Условия допуска: состав команды-региона формируется согласно полученным квотам на всероссийских соревнованиях.



Кандидаты от Челябинской области (16 спортсменов):

Мужчины : Владислав Вечканов, Данила Карпасюк, Даниил Зимин, Вячеслав Сапегин, Евгений Мальцев, Дмитрий Волков, Андрей Косых, Дмитрий Паршуков.

Женщины : Алена Плечева, Ника Выскуба, Анастасия Александрова, Дарья Лещенко, Мария Дорогокупля, Анастасия Степанова, Ольга Казакова, Ульяна Низамеева.

Факт в том, что в «гладких» лыжах спортсмены Челябинской области выглядят скромно. Особенно если речь идет о выступлениях атлетов на взрослом уровне. Почему так произошло — это тема для отдельного большого и глубокого анализа. Зато наши земляки проявляли себя на юниорских состязаниях, в том числе мирового уровня. Скажем, лыжник из Златоуста Владислав Вечканов в 2017 году завоевал золото на первенстве мира. Одним из лидеров юниорской сборной России был и его земляк Даниил Зимин.

Оба спортсмена подросли, возмужали. Однако на взрослом уровне им проявить себя гораздо сложнее. На чемпионатах России никто из них и близко не подбирался к десятке сильнейших. Впрочем, не их вина в том, что в лыжных гонках у нас что ни имя, то звезда.

Уровень конкуренции и соперничества в сборной России фантастический! Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Вероника Степанова и многие другие являются звездами мировых лыжных гонок.

«Конечно, всегда хочется ставить перед собой максимальные цели и задачи, но надо реально смотреть на вещи. Объективно бороться за медали нам будет сложно и практически нереально. В расширенном составе национальной сборной находятся 15 человек, в том числе четверо — действующие олимпийские чемпионы. Бороться с такими „монстрами“ невозможно. В лучшем случае в личных гонках можно залететь в десятку сильнейших», — считает Владислав Вечканов.

Спортсмен из Златоуста, правда, добавил, что больше шансов показать высокий результат у южноуральских лыжников в командном спринте. В этой дисциплине наша мужская команда, например, может побороться за выход в финал. На альтернативном чемпионате мира под названием «Чемпионские высоты» в прошлом году южноуральцы заняли пятое место в квалификации и девятое итоговое место в командном спринте.

«Наша команда состоит в основном из молодых лыжников юниорского и молодежного состава. Некоторым ребятам будет сложно бороться на таком уровне за очки и попадание в топ-30», — резюмирует Вечканов.

Что касается женской команды Челябинской области, то здесь ситуация не лучше. На чемпионатах и первенствах УрФО южноуральские спортсменки еще могут бороться за высокие места, но на более статусных всероссийских турнирах уходят в тень. Но и здесь есть перспективные звездочки, которые могут «выстрелить» в обозримом будущем. Главная из них — Алена Плечева из Златоуста. Именно ее тренерский штаб сборной Челябинской области называет лидером южноуральской команды.

«Если честно, даже не знаю, чего ждать от предстоящей спартакиады. Я впервые буду выступать с сильнейшими лыжниками страны. Буду стараться попадать в зачетную зону, чтобы принести Челябинской области очки. И другие девочки горят желанием показать себя с лучшей стороны. Мы будем очень стараться выступить достойно», — рассказала корреспонденту Первого областного информагентства Алена Плечева.

Получается, что больших и амбициозных задач на Всероссийскую зимнюю спартакиаду наши лыжники не ставят. Возможно, это и к лучшему. На них не будет давить груз ответственности, никто не будет требовать от них высокого результата. Зато у каждого спортсмена появится возможность получить бесценный опыт участия в турнире такого уровня. Глядишь, через некоторое время он поможет им раскрыть свой потенциал, выйти на новый уровень мастерства.

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Фото: Федерация лыжных гонок России.

Коллаж: Виталий Визаулин.