Наши на спартакиаде: хоккеистки Челябинской области собираются повторить «чудо на льду»

Тренерский штаб южноуральской команды ставит задачу завоевать медали

Хоккейный турнир станет единственным представителем командных видов спорта на предстоящей Всероссийской зимней спартакиаде. Возможно, поэтому интерес к нему соответствующий. Даже несмотря на то, что в Челябинске разыграют комплект наград участники лишь женского турнира. На льду арены «Трактор» выступят восемь сильнейших команд страны. Южноуральская сборная не относится к числу фаворитов, но рассчитывает сотворить «чудо на льду» и подняться на пьедестал почета. Продолжаем цикл материалов, предваряющих главный старт зимнего сезона.

В Минспорте РФ и Федерации хоккея России справедливо рассудили, что мужскому хоккею нечего делать на спартакиаде. Действительно, зачем ломать и без того плотный календарь матчей в Континентальной хоккейной лиге? Собственно, вряд ли нужен очередной турнир (пусть и с участием топовых игроков) самим хоккеистам, а главное — болельщикам. Очевидно, что для них главное — успешное выступление своей любимой команды в чемпионате КХЛ.

Другое дело — женский хоккей. Да, чемпионат ЖХЛ с каждым годом набирает обороты, повышается общий уровень участвующих в нем команд. Но он по многим параметрам не дотягивает до высоких стандартов. Предстоящая спартакиада является тем самым турниром, который может позволить девушкам обратить на себя внимание болельщиков. Не секрет, что домашние матчи команд ЖХЛ собирают полупустые трибуны. На турнире в Челябинске их не будет, если судить по тому, как активно южноуральские любители хоккея скупают билеты на матчи с участием сборной Челябинской области.

Хоккей

Дата проведения: 12—18 февраля.

Место проведения: Челябинск, ЛД «Уральская молния».

Комплектов наград: 1.

Дисциплина: Женщины, командный турнир.

Состав команды: сборная команда РФ может заявить на соревнования не более 22 человек (20 полевых игроков и 2 вратарей).

К участию допускаются: восемь команд регионов, представляющих субъекты РФ, участвующих в чемпионате Женской хоккейной лиги сезона-2023/2024.

Условия допуска: В турнире смогут принять участие женщины старше 2007 г. р.

Кандидаты от Челябинской области:

Милена Третяк, Карина Золотарева; Марина Лазарева, Екатерина Осминова, Алина Матвеева, Алина Гарипова, Дарья Зубок, Юлия Шаранда, Екатерина Прозорова, София Стафеева; Мария Надеждина, Виктория Кулишова, Анастасия Шабалина, Василиса Гудыменко, Екатерина Лебедева, Виктория Федорова, Станислава Сидоренко, Алина Нарудинова, Берта Валеева, Валерия Заика.

К слову, об участниках. Организаторы не стали изобретать велосипед и организуют турнир с участием команд, выступающих в чемпионате ЖХЛ. Разумеется, с географической их привязкой. Таким образом, в Спартакиаде‑2024 в Челябинске выступят восемь сборных, составы которых были сформированы по клубному признаку:

1. Москва — «МСМО 7.62» (Москва)

2. Московская область — «Торнадо» (Московская область)

3. Санкт-Петербург — «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург)

4. Челябинская область — «Белые медведицы» (Челябинск)

5. Свердловская область — «СКСО» (Екатеринбург)

6. Нижегородская область — «Торпедо» (Нижний Новгород)

7. Республика Башкортостан — «Агидель» (Уфа)

8. Красноярский край — «Бирюса» (Красноярск)

То есть расклад сил в женском хоккейном турнире на предстоящей спартакиаде по сути не меняется: он практически повторяет то, что мы видим в чемпионате ЖХЛ. Но есть один нюанс: скоротечный турнир не одно и то же, что долгий турнирный марафон. В нем могут быть сюрпризы и неожиданности. В отдельно взятом матче команда-аутсайдер или середняк может выиграть у главного фаворита. Этот фактор, а также домашняя арена и поддержка болельщиков могут помочь хозяевам турнира побороться за высокие места.

«Наши девочки с нетерпением ждут предстоящей спартакиады. Она дает им хорошую возможность заявить о себе, помочь региону набрать зачетные очки. Мы ставим перед собой задачу стать призерами соревнований. Турнир скоротечный, в нем могут быть сюрпризы и неожиданности. Соперников своих хорошо знаем. Будем в каждом матче стараться победить», — говорит главный тренер клуба «Белые медведицы» и женской хоккейной сборной Челябинской области Денис Афиногенов.

Главными фаворитами предстоящего спартакиадного турнира являются Республика Башкортостан и Нижегородская область. Команды «Агидель» (Уфа) и «Торпедо» (НН) возглавляют текущий регулярный чемпионат ЖХЛ. Они подобны сборным Канады и США, которые на олимпийских женских хоккейных турнирах обыгрывают всех и вся. И изредка им составляют конкуренцию хоккеистки из Швеции, Финляндии и Швейцарии. По аналогии с чемпионатом ЖХЛ и спартакиадным турниром эта роль отводится командам Санкт-Петербурга («Динамо-Нева»), Красноярского края («Бирюса») и Московской области («Торнадо»).

Челябинскую команду «Белые медведицы» условно можно назвать сборной России на Белых олимпиадах — соперник крепкий, серьезный, но не топовый. На главных зимних стартах четырехлетия российская команда, кстати, ни разу медали не завоевывала. Даже на домашних ОИ‑2014 в Сочи. Впрочем, эти аналогии тренерскому штабу сборной Челябинской области не нравятся. И наставник нашей команды Денис Афиногенов приводит другие примеры.

«На Олимпийских играх часто случаются сюрпризы. И даже хваленые женские сборные Канады и США иногда проигрывают скандинавским командам. А еще мне вспоминается 1980 год, когда наша советская мужская сборная сенсационно уступила американским студентам в Лейк-Плэсиде. То поражение мировые СМИ назвали „чудом на льду“. Почему бы нашим южноуральским девушкам не повторить те события на спартакиаде? Уверен, что они способны преподнести сюрприз», — резюмирует Денис Афиногенов.

Кстати, в текущем чемпионате ЖХЛ «Белые медведицы» в Челябинске в трех матчах два раза выиграли у той же «Агидели» (1:0 и 3:1), побеждали (правда, один раз) в Санкт-Петербурге у «Динамо-Невы» (3:0), а совсем недавно в одном из поединков «хлопнули» нижегородское «Торпедо» на его площадке. Получается, прав наставник южноуральской сборной, когда говорит, что его подопечные готовы бороться за медали спартакиады. А при должном настрое и поддержке болельщиков могут и повторить то знаменитое «чудо на льду» и выиграть золото.

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Фото: пресс-служба ХК «Белые медведицы»

Коллаж: Виталий Визаулин