Чем удивили и восхитили спортсмены Челябинской области в 2024 году

Корреспондент 1obl.ru собрал свои лучшие журналистские материалы года

Юный баскетбольный талант и не унывающий ветеран, теннисист-паралимпиец и удивительный марафонец — их истории вызвали большой отклик у наших читателей. В этой подборке мы собрали лучшие журналистские статьи на спортивную тему, которые вышли на сайте 1obl. ru в 2024 году. Каждая эта история — это путь через тернии к звездам, о преодолении себя, борьбы не только с соперниками, но и самим собой. А еще — о большой любви к любимой команде от неравнодушных болельщиков. Если вы о них не слышали, то самое время их прочитать.

Много ли вы знаете удивительных историй о людях-марафонцах? Полагаем, что да. Это безбашенные люди, которые преодолевают невероятные расстояния и все время куда-то бегут, бегут, бегут... Но далеко не все из них способны решиться на такой шаг, который сделала спортсменка из Фершампенуаза Вероника Скрипник.

Мама троих детей приняла участие в трехсуточном марафоне! За 70 часов она пробежала 365 км и стала лучшей среди женщин на соревнованиях «железных людей» в Череповце. А ведь уже в первый день сверхмарафона она простудилась и бежала дистанцию с температурой! В апреле этого года мы встретились с этой удивительной женщиной и узнали из первых уст о ее впечатлениях об экстремальном забеге.

Хоккеисты челябинского «Трактора» еще только стремятся к тому, чтобы поднять главный трофей КХЛ над своими головами. А вот наши девушки уже не раз становились чемпионками страны. В сезоне-2023/2024 сделала это Оксана Братищева — один из лидеров питерского клуба «Динамо-Нева».

Мы встретились со спортсменкой в родной для нее СШОР им. Макарова. Она презентовала юным воспитанникам спортшколы почетный трофей. И дала эксклюзивное интервью для Первого областного. А еще честно призналась, что пока не планирует возвращаться домой. Ее цель — побеждать во всех турнирах. При всем желании наша челябинская команда «Белые Медведицы» пока к таким подвигам еще не готова.

Большой во всех смыслах человек когда-то был звездой российского баскетбола, ярко проявил себя не только в национальной сборной, но и сильнейшей лиге мира — НБА. Теперь Андрей Кириленко руководит Российской федерацией баскетбола. Он прибыл в Челябинск с деловым визитом, а еще стал гостем нашей редакции.

В эксклюзивном интервью он рассказал о принципах своей работы и видении того, в каком направлении должен развиваться баскетбол. Интервью получилось таким большим и обстоятельным, что мы опубликовали его в двух материалах.

Более информативной и занимательной получилась вторая часть интервью. Главное наше откровение: несмотря на известность и высокий статус, Андрей Кириленко — интересный собеседник и приятный во всех смыслах человек.

Казалось бы, чем еще можно занять себя в 81 год? Многие люди в этом возрасте стараются беречь себя, внимательно следить за своим здоровьем, уделять больше времени и внимания детям, внукам и даже правнукам. Но Александр Берданосов не из их числа.

Он не любит называть себя ветераном спорта. И ведет суперактивный образ жизни: бегает кроссы в городском бору летом, наматывает километры дистанции на лыжах зимой.

Его дети и внуки живут за границей, а супруга ушла из жизни 20 лет назад. Спорт стал делом всей жизни, помогает ему не стареть душой и не чувствовать себя одиноким. Мы пообщались с Александром Иосифовичем, восхитились его спортивным долголетием и еще раз убедились в том, что никогда не поздно начинать заниматься спортом.

Вообще-то футбол любят не только мужчины. Но далеко не все мужчины любят его так, как удивительная болельщица из небольшого поселка Сулея под Саткой. Анжела Кугейко не пропускает домашние матчи ФК «Челябинск». Она ездит на каждую игру любимой команды, хотя для этого и приходится преодолевать 200 км на поезде или автобусе.

А еще футбольная фанатка иногда отправляется поддержать клуб в другие города. Этим летом она побывала в Уфе, Новосибирске, Волгограде... Мы рассказали о том, как у Анжелы Кугейко появился интерес к спорту номер один в мире, а еще узнали какое желание она загадала во Всемирный день футбола.

Эта хоккейная болельщица заставила обратить на себя внимание во время одного из гостевых матчей «Трактора», исполнив зажигательные танцы. Екатерина Жеребина родилась и выросла в Чебаркуле, сейчас живет в Москве. Но активно поддерживает челябинский клуб, посещает игры команды на разных ледовых аренах страны.

Мы пообщались с колоритной болельщицей и узнали, что она «топит» за любимую команду уже почти 40 лет. А еще Екатерина в молодости работала машинистом-трактористом на знаменитом Т-75 — той самой технике, изображение которой долгие годы красовалось на логотипе челябинского хоккейного клуба. Ну как тут не болеть за нашу команду?

В баскетболе рост играет огромное значение. В семье Алексея Никитина это прекрасно понимают. Поэтому и радуются, если их сын прибавляет в росте. Это помогает ему расти в мастерстве. В этом сезоне 15-летний парень добился уникального достижения, дебютировав в столь юном возрасте за «Челбаскет» в Суперлиге!

Мы побывали в гостях у талантливого парня, чтобы узнать, как и чем живет будущая звезда российского баскетбола. Пообщались с ним и его мамой за обеденным столом, выпили чай с тортом, а еще поиграли в баскетбол на дворовой площадке — той самой, где и начинал свой путь в большой спорт Алексей Никитин.

Трагично, но успешно складывается карьера для челябинского спортсмена-теннисиста. Иван Карпов с врожденной патологией верхней конечности. Рос без отца, жил с бабушкой и дедушкой, а в 18-летнем возрасте бросил спорт, чтобы хоть как-то зарабатывать себе на жизнь. А еще потерял тренера, который при жизни заменял ему отца.

Он вернулся в настольный теннис, чтобы осуществить свою мечту. И добился поставленной цели, завоевав путевку на Паралимпийские игры-2024 в Париже. Завоевать медаль ему там не удалось, но разве что уже так важно? Главное — своим примером он доказал, что если верить в мечту, идти за ней, то она обязательно осуществится.

Хотите узнать историю этого удивительного спортсмена — переходите по ссылке. Впечатлительным людям советуем запастись платочками — очень уж тяжелая она, эта история.

А вот вам яркий пример того, как один человек может увлечь спортом всю семью. Андрей Кожухов своим примером вызвал интерес к физической культуре супругу Ирину и трех детей. Но приобщились к ЗОЖ и активным тренировкам еще и родители жены.

Теперь это большая спортивная семья, состоящая из семи человек! Плавание и легкая атлетика, силовые упражнения и бег на выносливость, сплавы по реке, велопрогулки и походы на лыжах... Они выезжают на различные соревнования, достойно представляют Челябинскую область на всероссийских фестивалях комплекса ГТО.

Вы бы знали, как они друг друга поддерживают! А мы увидели это своими глазами и поделились классной и доброй историей.

Эту добрую и классную историю мы раскрутили сами. Один из наших сотрудников увидел живое и яркое выступление челябинки в соцсетях. Так родилась идея не только пообщаться с Натальей Создановой, но и записать на камеру ее номер с фланкировкой шашкой.

Сейчас ее приглашают выступить на фестивалях и концертах, праздничных программах, делают сюжеты на федеральных телеканалах. Наталья открыла в Челябинске школу фланкировки шашкой «Крылья», возрождая древнее искусство русских казаков. Кроме того, выступает в соревнованиях по спортивному метанию ножа...

А ведь еще три года назад она не могла и руки поднять из-за разрыва связок плечевого сустава. Фланкировка шашкой помогла побороть недуг и вновь обрести себя.

Сегодня, 31 декабря, мы также подготовили подборку наших спортивных материалов, которые набрали наибольшее количество просмотров в 2024 году. Мы удивились тому, что лидером рейтинга стала публикация не на хоккейную тематику.

Фото: Виталий Визаулин, Дмитрий Сопильняк и Марат Муллыев (ИА «Первое областное»), а также из личных архивов героев публикаций.

Материал подготовил корреспондент ИА «Первое областное».