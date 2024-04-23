Спортсменка из Челябинской области за трое суток пробежала 365 километров

Вероника Скрипник из Фершампенуаза стала бронзовым призером всероссийского сверхмарафона

Удивительный результат показала спортсменка из Фершампенуаза Вероника Скрипник на трехсуточном марафоне в Череповце. Она заняла третье место в абсолютном зачете и стала лучшей среди женщин, пробежав за 70 часов 365 километров! И это после того, как в первый же день сверхмарафона после ледяного ветра с дождем простудилась и вынуждена была бежать с температурой. Сегодня, 23 апреля, корреспонденты Первого областного информагентства встретили героиню в Челябинске и узнали из первых уст о ее впечатлениях от участия в экстремальном забеге.

Состязания проходили в Череповце, но организаторы не учли капризов погоды. Всем участникам трехсуточного марафона пришлось бороться не столько с соперниками, сколько с самими собой. Холодный дождь, снег и ледяной ветер превратили соревнования в гонку на выживание. Но Вероника Скрипник, как и многие другие участники, и не думала сходить с дистанции. Даже несмотря на то, что уже в первый день состязаний ее продуло, поднялась температура.

Участникам трехсуточного марафона не повезло с погодой. Вероника простудилась в первый день соревнований

«Меня трясло от холода. Еще и поясницу прихватило — она меня частенько подводит. На мгновение стало страшно от того, что могу не закончить дистанцию. Пришлось пить антибиотики, чтоб как-то сбить температуру. А потом разбежалась, появились силы и уверенность в том, что смогу финишировать. Если и делала себе небольшой отдых, то делала это с пользой — укутывалась в теплое одеяло, чтобы как-то согреться», — рассказала Вероника Скрипник.

Здесь нужно сделать одно небольшое лирическое отступление, чтобы объяснить читателям, как проводятся подобные сверхмарафоны. Участники могут отдыхать тогда, когда захотят. И количество времени на этот отдых выбирают себе сами. Но, как вы понимаете, у «сачкунов» меньше шансов показать хороший результат и побороться за победу. График бега в километрах и времени на сон (в скобках) у южноуральской спортсменки получился следующий:

1-й день — 170 км (1 час 15 минут);

2-й день — 110 км (45 минут);

3-й день — 85 км (1 час 30 минут).

То есть за трое суток «железная леди» позволила себе 3,5 часа на сон. Были еще небольшие и короткие передышки на то, чтобы подкрепиться.

Участники сверхмарафона на финише перед награждением. Сил нет никаких, а организм «засыпает» автоматически



«Я не ставила будильник. Организм сам меня будил и давал команду снова отправляться в путь. Но сама я после двух суток бега уже была в каком-то коматозном состоянии: нужно было время на то, чтобы сообразить, кто я и что здесь вообще делаю?» — добавляет Вероника.

К финишу южноуральская спортсменка прибежала третьей. Она выиграла состязания среди женщин. За 70 часов и 37 минут Вероника Скрипник преодолела 365 километров. Это был ее первый опыт участия в подобных состязаниях. Раньше она четыре раза пробовала себя в суточных марафонах, но в этот раз решилась на еще более крутое испытание.

На соревнования она взяла с собой четыре пары кроссовок, три из них пришлось использовать. Причем каждая пара была на полразмера больше предыдущей. Все потому, что во время забега на такие дальние расстояния отекают ноги. А еще марафонцы часто имеют дело с мозолями и отслоением ногтей. Но в этот раз обошлось без них.

На третий день соревнований потеплело, выглянуло солнышко

«Такие случаи больше свойственны в беге в жаркую погоду. А тут ее не было. Ноги да, опухли. В третий день бежала уже в самой большой своей паре обуви. Еще голеностоп подвел, он тоже значительно в размерах раздулся», — говорит Вероника.

Самое удивительное во всей этой истории то, что наша героиня никогда ранее профессионально легкой атлетикой не занималась. И любовь к таким экстремальным забегам появилась у нее внезапно. После рождения третьего ребенка решила заняться спортом, чтобы немного похудеть и привести себя в хорошую физическую форму.

«Решила, что пора заняться собой. Начала с марафонских дистанций, а потом что-то понесло… Сама не знаю, как так получилось. Что-то щелкнуло в голове, и теперь манит такая вот дичь (смеется). Года два назад я загорелась идеей, что хочу испытать себя в трехсуточном марафоне. После финиша подумала, что больше не буду себя так мучить. Но сейчас вот думаю: а почему бы и нет?» — размышляет спортсменка.

У Вероники любящий муж и трое детей: Данилу — 16, Александре — 13, а Тимофею — 10 лет. Все они регулярно выходят на старт родного Парижского полумарафона в Нагайбакском районе. Старший сын выступает и в других легкоатлетических забегах.

Вероника Скрипник — мать троих детей. Сейчас им 10, 13 и 16 лет

«Я стараюсь их брать на соревнования. Не могу сказать, что заставляю, но агитирую заниматься их легкой атлетикой, вести активный образ жизни. Супруг Константин уже смирился с тем, что у меня такая любовь к бегу. Но поддерживает меня. А что ему еще остается делать? Отговаривать меня уже бесполезно», — уверяет Вероника.

Спортсменка понимает, что участие в сверхмарафонах — это уже не во благо, а во вред здоровью. И возможно, все это может отразиться на организме, даст о себе знать в будущем. Но она видит все под другим углом: «Дожить до ста лет и не познать мир в разных его проявлениях — тоже сомнительное удовольствие. Раз уж есть такая возможность, то почему бы не жить на полную катушку и реализовывать себя там, где у меня лучше всего это получается?»…

Вероника вернулась в Челябинск, на ногах — сланцы. Опухоль на ногах спала, но в кроссовках ходить некомфортно

P. S. На трехсуточном марафоне «Самоопределение» в Череповце отличился и еще один южноуральский спортсмен. Победителем забега стал челябинец Петр Новожилов. Он установил новый рекорд России (предыдущий держался 34 года). Ему покорились 500 километров за 71 час и 21 минуту.

Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное», и из личного архива Вероники Скрипник.

