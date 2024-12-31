Какие спортивные новости вызвали интерес у читателей в 2024 году

Лидером по количеству просмотров на сайте 1obl. ru стал материал не про хоккей

Хоккей в Челябинской области — спорт номер один. Именно поэтому эксклюзивные новости и репортажи с матчей «Трактора» вызывают наибольшее количество просмотров у читателей на сайте 1obl.ru. Мы подготовили десятку наших самых читаемых спортивных материалов в 2024 году. Вы удивитесь, но больше других собрала просмотров новость отнюдь не про хоккей.

Холодной февральской зимой очень жарко было в Тюменской области, где проходили соревнования по лыжным гонкам на Всероссийской спартакиаде. Здесь удивительный результат показала лыжница Вероника Степанова. Спортсменка из Архангельской области удивила всех в женской эстафете.

Партнеры по команде выступили у нее не лучшим образом, поэтому олимпийская чемпионка вынуждена была отправляться на заключительный этап с 52-секундным отставанием от тройки лидеров. Мало кто мог предполагать, что Вероника Степанова сможет вмешаться в борьбу за медали. Но она это сделала! Она не только отыграла отставание, но и опередила соперниц и принесла своей команде золото!

Дата публикации: 13.02.2024 г.

Читать репортаж здесь.

Старт нового сезона в КХЛ магнитогорский «Металлург» провалил. Действующие обладатели Кубка Гагарина в сентябре играли из рук вон плохо. Но в матче со «Спартаком» они наконец-то показали чемпионский уровень игры. Вот только на результате это никак не отразилось.

Хоккеисты «Металлурга» давили, много атаковали, в два раза нанесли больше бросков по воротам соперника. Но толку от этого не было никакого — столичный «Спартак» взял и выиграл южноуральцев на их же льду со счетом 4:3.

По всей видимости, этот матч ранил поклонников «Металлурга» в самое сердце. Возможно, они клюнули на заголовок: решили перейти по ссылке и убедиться в том, что им не показалось, а наш журналист разделяет их точку зрения — наша команда играла гораздо лучше.

Дата публикации: 25.09.2024 г.

Читать отчет о матче здесь.

Приятно удивил в осенней части сезона-2024/2025 футбольный клуб «Челябинск». Наша команда на одном дыхании провела турнир, заняв первое место. А еще стала самой посещаемой во Второй лиге — трибуны стадиона «Центральный» собирали в среднем около 3000 зрителей.

Читатели 1obl. ru интересовались публикациями на футбольную тему, регулярно просматривали статьи на нашем сайте. Но больше других их заинтересовал репортаж с заключительного матча сезона. А может быть, на количестве просмотров отразилось и то, что мы первыми из СМИ рассказали о значимом успехе наших футболистов.

Дата публикации: 17.11.2024 г.

Читать отчет о матче здесь.

Полагаем, что большинство из вас даже понятия не имеет, что это за фрукт такой под названием регбол. Но разве это имеет значение, если в заголовке привлекает внимание фраза «массовая драка»? А если вместо фотографии прикрепить к статье видео? Успех по просмотрам гарантирован!

Игра по регболу прошла в Челябинске, а корреспондент ИА «Первое областное» стал одним из немногих журналистов, который решил ее посетить. Это тоже отразилось на интересе к теме. Ее подхватили даже федеральные СМИ.

В финальном матче вскипели эмоции у игроков из Чувашии и Красноярска. Кто победил в драке — решать вам, а титул чемпионов России по регболу завоевали сибиряки. Да, кстати, регбол — это синтез борьбы, регби и баскетбола.

Дата публикации: 05.11.2024 г.

Читать полный текст новости здесь.

Смекалка и умная голова — вот что также всегда находит интерес у любопытных читателей. Народные умельцы из Полетаево в Сосновском районе придумали как сделать так, чтобы снег у них было круглый год. И не любопытства ради, а во благо нужного дела — подготовки лыжников.

Мы рассказали о том, как в совершенно обычной детско-юношеской спортивной школе решили вопрос о продлении спортивного сезона для лыжников. Эта история получила отклик у неравнодушных читателей.

Дата публикации: 25.01.2024 г.

Читать историю южноуральских кулибиных здесь.

Ну и как же без нашего любимого «Трактора»?! Вообще-то мало кто сомневался в том, что челябинская команда выйдет в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024. Наши парни здорово играли в регулярке. Но новость на 1obl. ru о том, что «черно-белые» сделали это досрочно, вызвала большой интерес у читателей.

Хотя это был рядовой, казалось бы, матч. Тем более, что играла наша команда в гостях с «Адмиралом». И сам текст — это новостная заметка, а не репортаж. Но магия «Трактора» творит чудеса. Народная команда в середине нашего рейтинга.

Дата публикации: 16.02.2024 г.

Читать новость здесь.

А это уже достаточно свежий текстовый репортаж с уральского хоккейного дерби, который прошел 28 октября на льду арены «Трактор». Игра получилась огненной, зрители увидели аж 9 заброшенных шайб! И хотя наша команда проиграла 4:5, этот ее поклонники запомнят надолго.

Что интересно, 5 голов были забиты в первом периоде. Жаль, что затем команды немного сбавили обороты. Глядишь и рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб в одном матче побили бы. Кстати, какой самый результативный матч Лиги? 17 шайб в 2009 году забросили «Барыс» и «Витязь» (11:6).

Дата публикации: 28.10.2024 г.

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Главным спортивным событием февраля на Южном Урале стало проведение Всероссийской зимней Спартакиады. Наш регион получил право организовать состязания по нескольким спортивным дисциплинам — шорт-треку, конькобежному и горнолыжному спорту, фристайлу, сноуборду, хоккею, шорт-треку и биатлону.

Эта новость вышла на третий день Спартакиады, в тот момент, когда основная борьба за медали только стартовала. Однако старт биатлонных состязаний (вы помните, как много зрителей пришли поддержать титулованных спортсменов в Златоусте?) и успешное выступление наших земляков стали актуальными в повестке не только региональных, но и федеральных СМИ. Поэтому эта новость и открывает наш топ-3 рейтинга по количество просмотров на сайте.

Дата публикации: 11.02.2024 г.

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Серия плей-офф Кубка Гагарина в прошлом сезоне между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» получилась не только острой, но и по-настоящему боевой. Чего только стоит второй матч серии в Уфе, когда хоккеисты не только играли в хоккей, но и устроили между собой три горячих кулачных поединка.

Ну а прямой удар справой от Чарльза Робинсона по челюсти Григория Панина вызвал огромное количество просмотров в Интернете. Разумеется, опубликовали мы этот эпизод и мы. Хотите пересмотреть? Переходите по ссылке.

Дата публикации: 02.03.2024 г.

Читать репортаж здесь.

Удивлены? Мы тоже! И подумать не могли, что обычный анонс соревнований по гонкам вызовет так много просмотров на нашем сайте. Спору нет, зрелищный и классный вид спорта, и само мероприятие достойное, но в этом году были и более крутые события в мире автогонок. Взять хотя бы «Шелковый путь»!..

Эта новостная заметка, анонсирующая гонки по трак-триалу «Уральский рубеж», попала в федеральную повестку. Продублировали ее ряд больших пабликов по автоспорту в соцсетях, подхватили другие сообщества. И вот он — лидер нашего рейтинга. Простите, но не будем делиться информацией того, сколько просмотров собрала эта публикация. Пусть она останется нашим небольшим секретом, но поверьте, цифра заставит вас удивиться.

Дата публикации: 31.05.2024 г.

Читать анонс здесь.

P. S. Этот рейтинг мы составили исключительно по публикациям на сайте, которые вызвали наибольшее количество просмотров. Но это не значит, что сами эти материалы стали лучшими для нас в уходящем году. В ближайшее время подготовим вам новую подборку. В ней расскажем о том, какие герои статей нам больше всех потрясли и удивили.

Использованы фото: Павел Табарчук (ХК «Трактор»), Илья Бархатов (Всероссийская зимняя Спартакиада), Роман Хатимов (ФК «Челябинск»), Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»), Администрация Сосновского района, Федерация автоспорта Челябинской области.

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru