«Мой путь к успеху получился слишком сложным и тернистым» — теннисист Иван Карпов

Челябинский спортсмен выступит на Паралимпийских играх — 2024 в Париже

Иван Карпов — необычный теннисист, у него врожденная патология верхней конечности. Ему 27 лет, и он как никогда близок к тому, чтобы реализовать свою мечту — завоевать медаль на Паралимпийских играх. У него непростое детство и юность: рос без отца, жил с бабушкой и дедушкой, в 18-летнем возрасте бросил спорт, чтобы хоть как-то зарабатывать себе на жизнь. А еще потерял тренера, который при жизни заменял ему отца. Наш корреспондент встретился с челябинским теннисистом для того, чтобы рассказать его трагичную историю становления в спорте и жизни. И она просто обязана завершиться хеппи-эндом.

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«Вообще-то я поздно пришел в настольный теннис — в 10—11-летнем возрасте. Обычно ребята в спорт раньше приходят. Мне же приходилось догонять сверстников. Все это время я тренируюсь со здоровыми спортсменами, езжу с ними на соревнования. И мне кажется, по уровню мастерства я их так и не догнал. Поэтому и жалею, что не познакомился с настольным теннисом раньше. Глядишь, может быть, и раньше удалось бы добиться в нем успеха. Мой путь к успеху в этом виде спорта получился очень уж сложным и тернистым», — так начался наш разговор в челябинской спортшколе «Юпитер» по настольному теннису, где время от времени тренируется Иван Карпов.

Он из обычной семьи, но рос без отца. У мамы, Ольги Васильевны, помимо Ивана, еще двое детей. Работала с утра до поздней ночи, чтобы прокормить семью. Денег не хватало. Конечно, ей было нелегко. Виталий Поздин, нынешний тренер Ивана Карпова, рассказал автору строк, что она вынуждена была отдать старшего ребенка на попечение своим родителям.

На самом деле все было немного не так. По словам самого Ивана, он переехал к бабушке с дедушкой потому, что так было удобно и комфортно ему самому. От их дома до школы две минуты ходьбы, рядом с ними и спортшкола по настольному теннису.

«Да и маме так было проще, она за меня не переживала. Да, мама есть мама. Конечно, иногда скучал по ней, хотелось быть рядом. Но я же не в другой город переехал, часто с ней виделся. Поэтому не могу сказать, что испытывал какую-то грусть и дискомфорт от того, что не мог быть с ней рядом постоянно. Кроме того, я ко всем своим родственникам отношусь с теплотой и любовью. А еще дни пролетали незаметно: школа — тренировка — уроки, я всегда был занят чем-то», — вспоминает Иван.

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Жизнь шла своим чередом, Иван Карпов утверждал себя в качестве перспективного челябинского теннисиста, но в определенный момент уперся в стену. В этом виде спорта много денег не заработаешь, особенно если ты вынужден выступать в состязаниях среди ребят с ограниченными возможностями здоровья. Шанс выйти на высокий уровень могут только первые номера сборной России. Они находятся на финансировании в Центре спортивной подготовки или Паралимпийском комитете России.

Ивану Карпову не хватало соревновательной практики. На многие турниры он вынужден был ездить либо за свой счет, либо искать какую-то поддержку от коммерческих организаций. Нет соревнований — нет результатов. Замкнутый круг.

В 18 лет он ушел из спорта. Искал себе подработку, чтобы хоть как-то прокормить себя. Трудился два года в сфере обслуживания. Но понял, что здесь ему ловить нечего. Нет перспектив. После долгих сомнений решил-таки вернуться в зону комфорта, то есть в настольный теннис. Риск был велик, но он, как покажет время, того стоил.

«Я понимал, что будет непросто. Надо было год-полтора потерпеть, посидеть „на хлебе с гречкой“. И в голове сидела мысль: все зависит от меня самого, я — хозяин своей судьбы. И если буду работать над собой на тренировках, то это рано или поздно отразится на результатах. В этом плане мне очень помог тренер. Он заставил меня поверить в себя», — говорит теннисист.

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Кстати, о тренере. С ним Ивану Карпову очень повезло. Валерий Михайлович Коломейский не только профессионал в своем деле, но и широкой души человек. Чуткий и внимательный ко всем своим воспитанникам, именно он привил юному мальчику с врожденной патологией интерес к настольному теннису, помог ему развить свой талант.

«Мы с ним много разговаривали на разные темы. У него такой философский склад ума, с ним просто интересно общаться. Я мог обратиться к нему за советом или помощью и знал, что он внимательно выслушает, найдет пути решения какой-то проблемы. Он хорошо меня знал. А для меня он был как отец», — говорит Иван.

В мае 2023 года Валерия Коломейского не стало... Тяжелая болезнь оказалась сильней. Он до последнего держал в секрете то, что у него онкология. Поэтому и его уход из жизни воспринимался особенно тяжело.

«Да, это было большим ударом для меня. Он в меня так много вложил. Не скрою, трудно было первое время смириться с тем, что его больше нет. А потом взял себя в руки. Нет, мысли бросить теннис не было. Наоборот, появилось желание добиться успеха ради тренера, посвящать ему победы и доказать, что его усилия не были напрасными», — добавляет Иван Карпов.

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Как-то незаметно, но челябинский теннисист добился своего. Ему удалось получить столь необходимую игровую практику. А затем и попасть в обойму сборной России. В июле этого года Иван Карпов отправился за границу — на свой первый квалификационный турнир, на котором разыгрывались лицензии на Паралимпийские игры — 2024 в Париж.

На соревнованиях в Таиланде он провел шесть победных поединков в одиночном разряде! В финале в непростом пятисетовом матче он выиграл у соперника из Чили и таким образом завоевал право отправиться на Паралимпиаду. Его эмоции и нескрываемую радость вы можете увидеть на этом видео. Честно скажу, когда я пересматриваю эти кадры, к глазам подступает слеза.





Конечно же, сейчас все мысли Ивана Карпова связаны с предстоящей Паралимпиадой. Но еще пока до конца не осознал того, что его ожидает в Париже. Поэтому, по его словам, еще нет душевных переживаний или мандража перед стартом соревнований. Но ставит перед собой в Париже амбициозные задачи.

«Я с медалью хочу вернуться. Причем настроен побороться за призовое место как в одиночном, так и смешанном разряде. А иначе зачем все это? Я для себя так решил: одну медаль обязательно посвящу тренеру, а вторую... себе оставлю. Не зря же так много работал над собой. Надеюсь, судьба наградит меня за эти старания и годы тренировок...»