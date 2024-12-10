«Километры не преграда, если есть любимая команда» — футбольная фанатка

Анжела Кугейко из Сатки не пропускает домашние матчи челябинского клуба и ездит его поддержать в другие города

Зимой на поезде, летом на автобусе за 200 километров от родного дома — такое расстояние каждый раз преодолевает болельщица из поселка Сулея Саткинского округа Анжела Кугейко, чтобы посетить домашний матч ФК «Челябинск». Она не пропускает игры своей любимой команды, а иногда отправляется за ней в другие города — Уфу, Новосибирск, Волгоград... Любовь к футболу у нее проявилась 7 лет назад, когда младший сын начал заниматься этим видом спорта. Теперь мама двоих детей — один из самых известных футбольных болельщиков. Во Всемирный день футбола рассказываем ее необычную историю любви к «игре номер один».

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Вообще-то матчи футбольного клуба «Челябинск» начинаются вечером — как правило, в 18:00. Если выходной день — в 15:00. Анжеле Кугейко, для того чтобы попасть на стадион, нужно выходить из дома в... 2 часа ночи: 200 километров в пути — и рано утром она уже в южноуральской столице. Футбольная болельщица успевает сделать кое-какие дела, а затем отправляется на матч. По его окончании — такой же долгий обратный путь домой, к детям.

«Если на дороге гололед, то на электричке езжу. Летом — на автобусе. Я и сейчас к вам на интервью на поезде приехала. А что делать? Поезда не каждый час из моего поселка отправляются. В день матча дети знают, что меня сутки не будет дома. Я заранее готовлю им еду. Они уже достаточно взрослые, могут самостоятельно ее разогреть и покушать», — рассказывает Анжела Кугейко.

Выезд в Челябинск на футбольный матч ей обходится в 3000 рублей (билет в одну сторону — 1000 рублей), а еще надо купить билет, где-то перекусить. И это при том, что поездками в южноуральскую столицу Анжела не ограничивается. В этом сезоне она посетила Новосибирск, Уфу, Волгоград... Но об этом чуть позже.

Активной болельщицей она стала семь лет назад, когда младший сын Владимир записался в футбольную секцию. Он родился и вырос в Уфе, а в 2020 году Анжела с семьей вернулась домой, в родной поселок под Саткой. Сейчас сыну 14 лет, старшей дочери 18.

Кстати, сын-футболист категорически отказывается поддерживать ФК «Челябинск». У него любовь к уфимскому футбольному клубу. А если две команды встречаются между собой? Мама с сыном отправляются на стадион в разной атрибутике. И сидят в разных секторах, каждый поддерживая свою любимую команду. Дома между собой не ругаются и не спорят, но ревностно относятся к успехам клубов-соперников.

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Активно поддерживать ФК «Челябинск» Анжела Кугейко начала по возвращении на малую родину, то есть с 2020 года. У нее появилась возможность вернуться к тому, чтобы болеть за дорогой сердцу любимый футбольный клуб. На домашних матчах челябинской команды она — болельщица, на гостевых — фанатка. Смотреть игры по ТВ — не ее формат, они не дают всей полноты и гаммы ощущений боления за любимую команду.

«Мне уже 46 лет. Я бы могла в Челябинске быть на фанатском секторе, но не хочу смущать наших ребят. Они мне в сыновья годятся, не хочу их стеснять. Думаю, они и сами не хотят меня к себе на сектор пускать. Все-таки женщина, да еще и в возрасте, в фанатском секторе — это со стороны выглядит немного странно», — говорит Анжела Кугейко.

Поэтому она сидит вместе со всеми в центральном секторе стадиона, рядом с рядовыми болельщиками. И старается не привлекать к себе внимания кричалками и громкими возгласами. Там не принято бурно проявлять свою реакцию, могут косо посмотреть или даже сделать замечание. Таких болельщиков называют «театралами».

Зато на выездных матчах челябинского клуба Анжела Кугейко становится фанаткой. В этом сезоне она посетила три гостевые игры команды — в Новосибирске, Уфе и Волгограде. Не обходится и без поражений.

«Это — игра! Кто-то побеждает, кто-то выигрывает... Конечно, обидно уступать. Но есть в этом и плюс. Фанаты соперника терпимо относятся к чужакам, но становятся агрессивными, если их команда проигрывает. Некоторые и побить могут. Каждый из них болеет за свой клуб так, как считает нужным», — размышляет челябинская болельщица.

Нет, Анжела Кугейко в такие неприятные ситуации, к счастью, не попадала. Но был один инцидент, который глубоко врезался в память. Давно это было, в Оренбурге. Туда отправилась она вместе с сыном поддержать ФК «Уфа», выступавший тогда еще в Премьер-лиге.

«Уфимцы выиграли матч. А после игры местные болельщики закидали наш фанатский автобус камнями и кирпичами. Вот тогда немного страшно было! Во Второй лиге такое не происходит. Чем выше уровень игры и команд, тем сильнее развито фанатское движение. В РПЛ они и стычки устраивают, „стрелки“ забивают стенка на стенку», — рассказывает Анжела.

Екатеринбург, Самара, Оренбург, Саранск, Казань, Волгоград, Новосибирск, Москва... Это далеко не полный перечень городов, куда она отправлялась поддержать свою команду. Болельщики в большинстве своем миролюбивые, тепло встречают коллег, просят сфоткаться на память.

«В Новосибирск я вообще поехала из Челябинска одна. Никаких проблем не было, тепло приняли. В Волгоград с сыном отправилась, ему интересно было посмотреть город и красавец-стадион. Еще в Уфе были в этом сезоне, каждый из нас поддерживал свою команду. Он за своих, я — за своих», — добавляет болельщица.

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Анжела Кугейко стала известной в болельщицкой среде благодаря выезду в Новосибирск. Во время прямой трансляции камеры выхватили крупным планом лицо челябинской болельщицы. Комментатор матча выразил свое восхищение тем, что команду гостей поддерживает одинокий фанат. А в соцсетях появились тысячи комментариев по этому поводу. Как это часто бывает, градус высказываний получился жаркий и диаметрально противоположный.

«Многие меня поддерживают. Но немало людей и негативных комментариев оставили. Писали мне в личные сообщения, что мне на футболе не место. Мол, женщина должна на кухне пирожки стряпать, а не на фанатском секторе зажигать. Но я на эти реплики внимания не обращаю. У каждого человека свое хобби. Я люблю футбол!» — говорит Анжела.

Хоккей или баскетбол ее не очень интересуют. Хотя она и может посмотреть по телевизору, как играет «Трактор». А вот любимый футбик — всегда пожалуйста! По федеральным ТВ-каналам она смотрит матчи европейских чемпионатов, крупные турниры национальных сборных.

Анжела Кугейко мечтает о том, чтобы ФК «Челябинск» наконец-то вышел в Первую лигу. Она считает, что клуб в таком случае вызовет дополнительный интерес к футболу в городе. Выйдет на новый уровень и культура боления в южноуральской столице.

«Есть у нас в болельщицкой среде чат. В нем я регулярно призываю коллег отправиться на гостевой матч команды. К сожалению, не все готовы ехать далеко, тратить деньги на поездку... Хочется, чтобы культура боления в Челябинске развивалась, росла армия поклонников нашей главной команды. А ведь у нас классные фанаты — очень шумные и дружные. Я почти уверена, что если наш клуб выйдет в Первую лигу, то мы увидим такой футбольный бум в Челябинске, какого еще не видели», — считает Анжела.

Кстати говоря, убедиться в этом мы сможем совсем скоро. Челябинский клуб успешно выступил на первом этапе в группе «Золото» Второй лиги А, став победителем турнира. Теперь в весенней части сезона-2024/2025 он может оформить долгожданную путевку в Первую лигу.

К этим играм Анжела Кугейко начала готовиться уже сейчас, и будет рада каждому, кто составит ей компанию в гостевых выездах. А пока поздравляет всех любителей футбола с профессиональным праздником. В этом редакция «Первого областного» ее однозначно поддерживает — с Днем футбола вас, наши читатели!

Фото: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное») и из личного архива Анжелы Кугейко