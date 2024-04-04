«У нас семь спортивных „я“!» — история челябинской семьи Кожуховых

Супруги Андрей и Ирина привили интерес к спорту не только своим детям, но и родителям

Плавание и легкая атлетика, силовые упражнения и бег на выносливость, сплавы по реке, велопрогулки и походы на лыжах — все это далеко не полный перечень увлечений и занятий большого и дружного семейства Кожуховых. Они любят спорт, а жизнь вокруг бурлит своей интенсивностью и разнообразием. Супруги Андрей и Ирина не только привили любовь к ЗОЖ трем своим детям, но и втянули в этот процесс родителей. И теперь пять дней в неделю тренируются для того, чтобы достойно выступить на областном и всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд.

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Как и в любой семье, есть свой предводитель и инициатор всех начинаний. У Кожуховых это глава семейства Андрей. Именно он заразил своей любовью к физическим нагрузкам и занятиям спортом супругу и ее родителей, а еще и детей. По крайней мере, все в этом дружном семействе кивают на него. Впрочем, сам Андрей этого не отрицает.

«Сколько себя помню, все время в спорте и на волне ЗОЖ. Начиналось все с легкой атлетики. Бегом я профессионально занимался, хотя титулованным спортсменом не стал. Впрочем, мне кажется, я сам перед собой каких-то сверхзадач не ставил. Мне важен и интересен сам процесс тренировок. Да, получается так, что в нашей семье я стал главным инициатором того, чтобы вести активный и здоровый образ жизни. Но все это делается у нас не по принуждению, а по собственному желанию. Скажем, дети сами проявили интерес, им нравится то, чем они занимаются», — считает Андрей Кожухов.

Теперь у семейства плотный и насыщенный график тренировок. В неделю пять тренировок: бег и силовая гимнастика в легкоатлетическом манеже, а еще кроссы и плавание. Иногда берут уроки у профессиональных тренеров по гиревому спорту. Зимой — на лыжах, летом — велопрогулки и сплавы по реке.

«Чем больше занят чем-то, тем больше успеваешь это сделать. Это я проверила на себе. У нас Андрей — главный вдохновитель, он заряжает нас энергией и мотивирует на новые достижения. С ним мы начинаем верить в то, что в сутках не 24 часа, а гораздо больше. Да, мы любим спорт, но даем разгрузку организму. Иногда нужно останавливаться для того, чтобы выдохнуть, сделать анализ и двигаться дальше», — добавляет Ирина.

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У Ирины и Андрея Кожуховых трое детей: сыну Александру 11 лет, дочери Елене — 8, младшенькой Марии 2 года. И у каждого из них свои увлечения. Старший любит скалолазание, но любит еще и рисовать. Старшая дочка ходит в школу по легкой атлетике. Ну а Машенька пока не определилась. Говорит, что любит бегать и гулять.

«Я в пятом классе учусь. Не на отлично, но хорошо. Времени хватает и на учебу, и на спорт. Но больше нравится выступать на соревнованиях. Больше всего запомнился Всероссийский семейный фестиваль ГТО. Вот там такая крутая организация состязаний была! А еще много сильных соперников было, приехали самые спортивные семьи со всей России. Жаль, у нас не получилось там хорошо выступить, но мы постараемся взять реванш», — уверенно говорит Александр.

Лене Кожуховой 8 лет. И помимо спорта она любит танцевать, особенно под k-pop (корейская поп-музыка. — Прим. авт.). Она ходит в секцию легкой атлетики, поэтому здорово и быстро бегает. Но и силовая подготовка на высоком уровне. Представьте, за 1 минуту она с легкостью делает 52 упражнения на пресс.

«В кругу друзей и знакомых меня часто спрашивают: а был ли выбор у детей, если родители так увлечены спортом? Я уверена, что да. Мы стараемся их увлечь и другими сферами в жизни. Часто отправляемся в путешествия, ходим в театр, кино… Дочка ходила на пение, сын увлекается граффити. Мы их интересы только поддерживаем. Но они все равно тянутся к спорту, он им нравится», — говорит Ирина.

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Любопытно, что у самой Ирины ранее особого интереса и любви к спорту не было. Все изменилось после знакомства с Андреем. Годы совместной жизни с мужем-спортсменом не могли не повлиять на нее саму. «Муж побеждает на соревнованиях, у детей есть медали и награды, а я чем хуже?» — примерно такие мысли пронеслись в голове Ирины. Именно она и стала инициатором того, чтобы всей семьей принять участие в состязаниях комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд.

У этих состязаний несколько разных форматов и условий. В них, как правило, участвуют мама, папа, ребенок и представитель старшего поколения. В прошлом году, например, Кожуховы отправились в Санкт-Петербург как победители региональных соревнований. В команде — Андрей, Ирина, Александр и Владимир Васильевич, папа Ирины. А там около 50 сильнейших семей из разных уголков страны.

Первый опыт участия в таком масштабном турнире не удался. Кожуховы остались далеко за чертой призеров. И теперь горят желанием выступить более успешно. Подключили к тренировочному процессу бабушку (то есть маму Ирины) Людмилу Кирилловну.



«А я и не против. Раз надо — значит надо! Я в школьные годы здорово в волейбол играла. Ну и сейчас стараюсь держать себя в хорошей физической форме: занимаюсь йогой и скандинавской ходьбой», — говорит Людмила Кирилловна.

Кстати, супруги Винантовы нарадоваться не могут на зятя. И рады тому, что их дочка связала свою жизнь с Андреем. Раз спортсмен — значит не курит, не пьет, ведет здоровый образ жизни. К тому же спорт дисциплинирует человека, делает его ответственным.

«Мы нашу дочку как-то пытались приобщить к спорту, но безуспешно. Отдавали ее в гимнастику, лыжные гонки. Но у нее интереса не было к тренировкам. А потом в 10-летнем возрасте нам заявила, что не создана для спорта. Пришлось нам отступить. Теперь вот много лет спустя Ирина оказалась-таки в спорте. От судьбы, как говорится, не уйдешь», — говорит Людмила Кирилловна.

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Андрей и Ирина Кожуховы, а также их дети — жаворонки. Каждое утро начинают с утренней гимнастики, а потом разбегаются по своим делам — в школу, детсад, на работу. А завершают день тренировкой. День пролетает — не успеваешь глазом моргнуть.

У них дома нет телевизора. Точнее, он был. Но в какой-то момент супруги решили — а зачем ему в комнате стоять и место занимать? Аккуратно его сложили и убрали подальше с глаз долой. Дети подросли и до сих пор думают, что он сломался. Он и не нужен вовсе, времени на мультики и развлекательные передачи не хватает. Хотя интерес к гаджетам искоренить родителям не удалось.

«Если хочешь у детей отбить интерес к пагубной привычке, нужно предоставить им выбор, дать какую-то альтернативу для занятий, а не ставить какие-либо запреты. Занятия спортом отлично решают эту задачу. Мы не запрещаем детям сидеть в гаджетах, но время, конечно же, ограничиваем», — говорит Ирина.

Сейчас семья Кожуховых готовится к тому, чтобы достойно выступить на областном фестивале ГТО среди семейных команд, побороться за путевки на всероссийский этап соревнований. Горят желанием реабилитироваться за прошлогоднюю неудачу. Важно, чтобы папа с мамой не подвели и продолжали держать себя в тонусе. Ну и бабушка с дедушкой были в хорошей физической готовности. А дети… Они не подведут.

Впрочем, все эти рекорды и победы уходят на второй план. В Год семьи быть на спортивной волне, вести правильный и активный образ жизни — это ли не пример для всех нас? Будет таких Кожуховых в нашем обществе чуть больше — и мир точно изменится в лучшую сторону.





Фото автора и из архива семьи Кожуховых.