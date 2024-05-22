Хоккеистка Оксана Братищева: «Кубок ЖХЛ я завоевала, а сердце мужчины еще успею»

Чемпионка России в составе питерского клуба «Динамо-Нева» вернулась с трофеем в Челябинск

Воспитанница челябинской школы хоккея Оксана Братищева в этом сезоне осуществила свою мечту детства, став чемпионкой России. В составе питерского клуба «Динамо-Нева» она завоевала главный трофей — Кубок ЖХЛ. Но останавливаться на достигнутом не собирается. Спортсменка планирует и дальше бороться за хоккейные награды и пока не хочет тратить время на обустройство личной жизни. Оксана Братищева, вернувшись ненадолго в Челябинск, дала обстоятельное интервью корреспонденту Первого областного.

«В первую ночь после чемпионства не могла уснуть»

— Оксана, звание чемпиона России ты получила, Кубок ЖХЛ взяла. Эмоции после финала уже улеглись?



— Не совсем. Все-таки я много лет шла к тому, чтобы завоевать этот кубок. И вот выиграла его, а эмоции после победы были немного не те, на которые я рассчитывала. Вроде и порадовались с девчонками после финальной сирены, но недолго. Почти тут же пришло какое-то опустошение. Сейчас вроде и появилось понимание того, что мы сделали. Вернулась домой, а тут все поздравляют с победой, радуются вместе с тобой. Приятные чувства.



— Полагаю, что первая ночь после победы была самой сложной.



— Это точно! Я вот вообще не спала. А на следующий день с утра до вечера пересматривала видео финала, кучу фоток. Хотелось продлить эту радость после победы.

— Что больше греет душу: титул чемпиона России или завоеванный Кубок ЖХЛ?

— Сложно их разделять, ведь оба эти события даются за победу в финале. Сейчас я привезла трофей в Челябинск, смотрю на него — и душа радуется. Хотелось бы оставить у себя его на хранение подольше (улыбается).

— А ведь в прошлом сезоне ты тоже была очень близка к победе. «Динамо-Нева» в драматичном финале уступила уфимской «Агидели».

— Не передать словами, как было обидно тогда. В последней игре судьба чемпионства решалась, пропустили обидный гол за три минуты до конца третьего периода. Для многих наших девочек это был первый финал ЖХЛ. Переживали, нервничали, где-то не хватило хладнокровия, можно было сравнивать в концовке, но сложилось как сложилось. Думаю, та неудача всех нас закалила, сделала сильней. В этот раз мы психологически были готовы к тому, чтобы брать первое место. В полуфинале прошли «Агидель», и была какая-то уверенность перед финалом, что кубок будет наш.



— Сколько он весит?



— Хм, не знаю. Не замеряла, но по ощущениям — килограмм 15, наверное. С ним просто так не погуляешь, но поднимать его над головой могу с легкостью, это приятное ощущение тяжести.

— Доводилось видеть вблизи Кубок Гагарина или Кубок Стэнли?



— Кубок Гагарина — да, видела. Крутой трофей! Но и наш не хуже. Здорово, что ЖХЛ развивается, руководство лиги делает такие вот трофеи. За прошедшие девять лет женский хоккей в России сделал большой шаг в своем развитии — появились сильные команды, хорошие игроки. В медийном плане в ЖХЛ тоже все на высоком уровне.

«Поставьте нам матчи в вечернее время — и зрителей будет больше»

— Ты сравниваешь ЖХЛ с тем, что было до ее появления, верно? Но если посмотреть с другой стороны — матчи женских хоккейных команд собирают горстку болельщиков на трибунах.



— Увы, наши матчи пока не вызывают такого интереса у болельщиков. Я связываю это с тем, что многие команды играют домашние матчи днем. Скажем, в Питере мы в будние дни начинаем играть в 13:00. Люди все на работе, когда им на хоккей ходить? Думаю, если бы матчи начинались вечером, посещаемость женского хоккея заметно возросла бы.



— Но, согласись, что ненамного.



— Возможно, да. Но были же примеры того, что женский хоккей собирал на трибунах аншлаги. Вспоминается домашний чемпионат мира среди молодежных команд в Дмитрове. Да, там арена не такая большая, но люди в проходах стояли, был сумасшедший ажиотаж. Сейчас многие женские команды входят в структуру мужских клубов. Наверное, нужно стараться как-то больше работать над тем, чтобы привлекать внимание болельщиков к играм женских команд.

— Не пойму одной вещи: почему нельзя назначать время матчей вечером?



— У тренеров свои взгляды на то, когда играть. Лучше у них спросить.



— Но не они же определяют время начала игр! Это должно быть в компетенции лиги.



— У нас вот так сложилась ситуация. У каждой команды есть свой тренировочный план. Мы уже привыкли к тому, что играем в дневное время.

«Люблю похулиганить, но в пределах разумного»

— Ты уже в 15 лет уехала из Челябинска в Нижний Новгород. Далеко не каждая девушка решится на переезд в таком возрасте. Да и не все родители отпустят дочку в другой город.



— Мне помогло то, что в Нижнем Новгороде уже играла моя старшая сестра. Елена взяла меня под свою опеку, и я была под присмотром. Да, первое время было тяжело, но я достаточно быстро адаптировалась к другому городу и коллективу. И вообще рада тому, что приняла такое решение.



— Хотелось самостоятельности и независимости?



— В самую точку попали! (Смеется.) Да, манило желание побыть одной, подальше от родительского контроля. Нет, вы не подумайте, у меня с папой и мамой отличные отношения, и даже сейчас звоним друг другу каждый день. Но в 15‑летнем возрасте хочется казаться взрослой. Кроме того, было понимание того, что в топовом клубе у меня больше перспектив стать успешной хоккеисткой. Сложность была в том, что в 15 лет не так-то просто попасть в основную команду.

— Это быстро получилось сделать?



— Практически сразу, но первые полтора-два года у меня было не так много игрового времени. А затем тренеры стали уже больше доверять, начала проводить больше времени на площадке.



— В СКИФе как строились отношения со взрослыми хоккеистками? Конфликты поколений были?



— Нет, и не могло быть по двум причинам. Во-первых, для меня все было в новинку, немного стеснялась. А во-вторых, в Нижнем была дружная и сплоченная команда. «Старшаки» даже помогали молодым девочкам адаптироваться в коллективе. Пожалуй, тот период времени — один из лучших в моей карьере.



— В юном возрасте в другом городе — это ж столько соблазнов! Жестко следили за каждым твоим шагом или проблем с дисциплиной не было?



— Я вместе с девчонками в общежитии первое время жила. Были у нас там воспитатели, они старались присматривать за тем, чтобы девчонки не хулиганили. Ну, мы частенько с подругами уходили гулять, иногда поздно вечером возвращались. Но мы с нашими «надзирателями» миролюбиво все решали. А потом уехали из общежития, им скучно без нас стало.

— Ты по своей натуре девочка-пацанка?

— Да, мне нравится движуха и кипиш, люблю эмоции, драйв и экстрим. Ну и нравятся ситуации, когда можно немного покосячить, то есть похулиганить, но в пределах разумного. У меня проблем с дисциплиной никогда не было. Всегда находила время и на веселье, и на учебу, и на спорт.

«На Олимпийских играх от скуки хотелось лезть на стены»

— Есть еще этапы в карьере, которые запомнились больше всего?



— Большим событием стал для меня вызов в национальную сборную России и участие в чемпионате мира. Тем более что мы бронзовые медали завоевали. Запомнилась победа на Универсиаде. Ну и Олимпийские игры в Пекине — они стоят особняком.



— Они запомнились еще и как «ковидные Игры».



— Да, и это отразилось на восприятии этих соревнований. Некоторые наши девочки сдали положительные тесты на ковид, нас посадили на карантин, и всю Олимпиаду мы просидели взаперти. Никаких прогулок по городу, даже еду приносили нам в номер. Хотелось на стены лезть от скуки, не знали, чем себя занять. Увы, такие правила — пришлось под них подстраиваться.

— И еще вы играли матчи в медицинских масках. Некоторые хоккеистки говорили, что в них дышать было невозможно.



— Это было ужасно! Представляете: мы играем турнир не в полном составе, отыграешь смену, садишься на скамейку — а воздуха не хватает. Только отдышался — снова на лед надо выходить. Это был очень сложный в физическом и моральном плане турнир.

— Почувствовали на себе всю силу североамериканских сборных?



— Да, хотя канадки тоже играли в медицинских масках. Это очень сильные команды, но обыгрывать их можно. Кстати, на домашнем чемпионате мира в Дмитрове канадок обыграли со счетом 3:2. Вообще очень хочется поскорей вернуться в международные турниры. Есть ощущение, что наша команда стала сильней и может сыграть достойно на чемпионате мира.



— Откуда такая уверенность?



— Уровень ЖХЛ вырос, много новых молодых и талантливых девчонок подросли. Сборные Чехии, Финляндии или Швейцарии вполне нам по зубам.

«В Челябинске хорошая хоккейная школа и сильные детские тренеры»

— В клубах ЖХЛ играет немало челябинских хоккеисток. Стоите друг за друга горой?



— С некоторыми стараюсь поддерживать общение, все-таки вместе начинали и есть что вспомнить. Причем, хочу заметить, наши девочки играют ключевые роли в своих командах.



— Чем все это можно объяснить?



— У нас хорошая хоккейная школа, сильные детские тренеры. Я, например, в Нижний Новгород отправлялась, по сути, уже готовым игроком. Хотя, конечно, всегда есть над чем работать, предела совершенству нет.



— Они уезжали из Челябинска в основном тогда, когда у нас не было взрослой женской команды. А сейчас она есть.



— Да и отток прекратился. По крайней мере, я не могу вспомнить фамилии спортсменок, которые уезжали из Челябинска в последнее время. У них есть шанс проявить себя в родном городе, и это здорово!

— Некоторые даже возвращаются. Что должно произойти, чтобы ты вернулась в Челябинск?

— Я пока об этом не думаю. Меня сейчас все устраивает в «Динамо-Неве». Я хочу развиваться как игрок. Ставлю перед собой максимальные задачи, и хочется в каждом сезоне бороться за главный трофей.



— Но, согласись, было бы круто закольцевать свою карьеру и завершить ее там, где она начиналась.



— Да, но строить какие-то планы пока рано. Не знаю, когда это может случиться. Это же зависит от множества факторов.



— Желания мужа, например. Вижу, у тебя на руке обручальное кольцо.

— Нет, я не замужем. Это колечко «Спаси и сохрани» (смеется). Я пока к такому шагу не готова. Все мысли связаны с хоккеем, не хочется на что-то отвлекаться. Кубок ЖХЛ я уже завоевала, а сердце мужчины уж как-нибудь успею. Мне кажется, это легче будет сделать (хохочет). Это шутка. Вы же не будете это публиковать?

Фото автора и из личного архива Оксаны Братищевой