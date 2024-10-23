Чем выше, тем лучше — в Челябинске растет 15‑летняя баскетбольная звезда

У Алексея Никитина рост 204 см, но он надеется вырасти еще

Алексею еще 15 лет, а рост уже 204 см. Но он рассчитывает на то, что станет еще выше. А все потому, что в баскетболе играет на позиции центрового, где очень важно быть высоким и мощным. Алексей Никитин стал автором уникального рекорда: в столь юном возрасте он не только дебютировал за взрослую мужскую команду, но и забил первые очки в Суперлиге за «Челбаскет». Мы побывали в гостях у талантливого парня, чтобы узнать, как и чем живет будущая звезда российского баскетбола.

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Этот исторический матч и дебют в Суперлиге за «Челбаскет» Алексей Никитин и его семья запомнят надолго. В 15-летнем возрасте челябинский парень сыграл свой первый матч за профессиональную взрослую мужскую команду. Но мало того что он появился на площадке, так еще и умудрился забить за «Челбаскет».





Эмоции в тот момент зашкаливали у всех: болельщики повскакивали со своих мест, стоя аплодировали парню. Не сдерживал эмоций и сам Алексей, искренне радуясь своему дебюту. А в это время на трибуне ДС «Метар-Спорт» самыми счастливыми людьми на свете была его семья.

Профессионально и четко в этот момент сработала клубный фотограф «Челбаскета» Юлия Неструева. Она успела запечатлеть как точный бросок Алексея Никитина, так и его самых близких родственников: маму Татьяну, папу Евгения и старшего брата Степана.

О том, что Алексей выйдет на площадку, стало известно чуть раньше. Главный тренер «Челбаскета» Михаил Терехов подозвал парня со скамейки запасных, дал какие-то указания.

«Первые ощущения? Как будто бабочки в животе запорхали. Тренер напомнил, как играть комбинацию, сказал, чтоб я не волновался. Но как без этого? Конечно же, волнение было сильное. Но оно улетучилось, когда я услышал поддержку зрителей. Она придала уверенности в себе. Уверен, что благодаря болельщикам мне и удалось забить эти два очка», — вспоминает Алексей.

Вроде и прошло лишь четыре дня после того матча, а при воспоминании о нем сердце начинает учащенно биться как у Алексея, так и его мамы. Мы сидим на кухне в доме Никитиных: здесь высокие потолки и дверные проемы. Родители произвели ремонт в квартире: сделали так, чтобы самому высокому члену семейства было здесь комфортно.

«Ох, у меня сердце готово было выпрыгнуть из груди. Все чувства были перемешаны: от тревоги и страха до эйфории. Я видела, как Леша волнуется. Понимала, что груз ответственности на него слишком давит. А когда у него получилось забить мяч в корзину, радости уже не было предела», — делится своими эмоциями Татьяна, мама Алексея Никитина.

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Вообще-то, Алексей с юных лет был большим и высоким, опережал сверстников в физическом развитии. Но в баскетбольную школу пришел в достаточно позднем возрасте. Как это часто бывает, оказался в ней случайно.

«У нас старший сын, Степан, занимался баскетболом у тренера Андрея Сергеевича Неволина. Тот встретил как-то в парке моего супруга с Лешей. И говорит им: „А что это вы тут прогуливаетесь? Давайте-ка в баскетбол вас к тренеру направлю“. Видимо, на него произвели впечатление физические данные мальчика», — вспоминает Татьяна Владимировна.

Так в 10-летнем возрасте Алексей Никитин оказался в ДЮСШ «Олимп», первым его тренером стал Сергей Нечаев. Тот тоже увидел в парне большие перспективы. Родителям сразу сказал: задатки есть, но надо усиленно работать над собой, не пропускать тренировки. Но эти слова были лишними: мальчишка, мало того что и в снег, и в дождь с радостью бежал в спортшколу, еще и после нее вместе с друзьями пропадал на баскетбольной дворовой площадке.

«У нас окна из дома выходят на баскетбольную площадку. Она небольшая, полуразрушенная — с одним кольцом. Мне Лешку не надо было искать: всегда знала, что он там с ребятами играет», — рассказывает Татьяна.





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Кстати, еще в юном возрасте Алексея Никитина тренеры наигрывали на позиции «большого» игрока, то есть центрового. Разумеется, это не могло не отразиться на физических данных игрока. Парень за один год вырос почти на 20 см! Но родители в этом видели только плюс: чем выше рост, тем больше у парня перспектив и возможности реализовать себя на профессиональном уровне.



«Для нас каждый лишний сантиметр — уже награда! Приходим в поликлинику, а нам врач говорит: „Куда ж вам еще? Вы же как мама должны понимать, что ему будет непросто в быту. Размер обуви, дверные проемы…“ Но для нас все это второстепенно. И будем рады, если Лешка еще вырастет. Это поможет ему реализовать себя в баскетболе, стать успешным спортсменом», — рассказывает Татьяна.

Каждодневные тренировки способствуют тому, чтобы Алексей добавлял в росте. Но и без правильного и сбалансированного питания никуда. Мама здесь выполняет важнейшую роль: готовит еду вроде как на всех, но в первую очередь учитывает интересы баскетболиста. Овощи он не любит, зато что касается выпечки и сладостей… Они уходят в расход мгновенно. А еще мясо! Это основной ингредиент в питании Алексея Никитина.

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У Никитиных просторная и уютная квартира с четырьмя комнатами в Тракторозаводском районе. Старшему сыну, Степану, 23 года. Он уже «отпочковался» от семьи — такой эпитет подобрала Татьяна Владимировна, у него уже самостоятельная жизнь. Большую часть времени семейство проводит в зале, то есть главной комнате: обсуждают прошедший рабочий день, делятся новостями, планами на завтра…

В комнате Алексея замечаю талисман «Челбаскета» — пес Леброша лежит у него в изголовье кровати. Рядом «стена славы» баскетболиста: кубки и медали. Какая награда самая значимая? Выбрать сложно, но сам Леша берет в руки две: на одной титул MVP турнира «Лига Зубкова», на второй победа в первенстве России среди юниоров.

Рядом широкий стол с компьютером и монитором. Тут же аккуратно разложенные школьные учебники. Алексей Никитин — хорошист. По большинству предметов в школе — четверки. Пятерок могло быть и больше, если бы не регулярные выезды с командой на баскетбольные соревнования.

«Физика! Вот ненавижу этот предмет, сложно мне дается. С остальными предметами нет таких проблем, как с этой физикой», — говорит спортсмен.

Кстати, учителя стараются идти на уступки. Если парню нужно ехать на соревнования — ок, надо так надо. Но в таком случае, будь добр, школьную программу усваивай самостоятельно. Поэтому в поездки Алексей Никитин берет не только спортивную форму, но и учебники.

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В общем, времени мало у всех членов семейства Никитиных. Родители на работе, сын занят баскетболом и учебой. Лишь в выходные можно устроить какие-то совместные мероприятия. Например, отправиться на рыбалку за город. Главным вдохновителем на такие путешествия здесь выступает мама, Татьяна Владимировна.

Но все планы тотчас меняются у Никитиных тогда, когда наступает день игры. Вот уже на протяжении многих лет родители не пропускают ни одного матча с участием Алексея. Это для них уже как ритуал: если они на трибунах, значит, передают энергетику сыну, придают ему уверенности в себе.

В этом году для каждого из них — новый этап и новые эмоции. Алексей Никитин в 15-летнем возрасте уже тренируется с главной командой «Челбаскета». Первый шаг в том, чтобы утвердить себя в коллективе, наш герой уже сделал. Но впереди у него очень много работы над собой. Главное — не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свои навыки.

И кто знает, может быть, через пару-тройку лет Алексей Никитин станет главной звездой «Челбаскета» и будет «зажигать» на пятитысячной «РМК-Арене». И люди будут идти не только ради того, чтобы поддержать челябинскую команду, но и чтобы выразить респект игре своего земляка.

Именно такие, местные воспитанники зачастую позволяют большим клубам решать важные социальные задачи. Потому что понимают: эти игроки являются ярким примером для ребят. Они дают им понимание того, чего можно достичь в спорте, если реально этого захотеть.

Фото: Юлия Неструева (БК «Челбаскет»), Виталий Визаулин (ИА «Первое областное») и из личного архива семьи Никитиных.