Андрей Кириленко: «Я не сижу как „пингвин в смокинге“ в кабинете, а открыт и доступен для всех»

Руководитель российского баскетбола о своем призвании, мечтах и главном спортивном достижении

Известный в прошлом спортсмен, а ныне руководитель Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко уверяет: несмотря на высокую должность, он остается открытым для диалога и общения со всеми окружающими его людьми. Во второй части эксклюзивного интервью Первому областному информагентству он вспоминает о том, как в 34 года возглавил РФБ, размышляет о принципах своей работы. И обещает привезти в Челябинск национальную сборную после того, как в регионе будет построена «РМК-Арена».

«Успех в работе зависит от того, как реагируешь на допущенные ошибки»

— Андрей Геннадьевич, вы возглавили РФБ в 34 года, в 2015 году. Честно скажу, пытался вспомнить хоть одного вашего коллегу, кто начинал руководить всероссийской федерацией по какому-либо виду спорта…

— А вы считаете, что в таком возрасте занимать высокую должность не стоит? Вам нравится, что сейчас происходит в российском баскетболе?

— Вы еще спрашиваете?! Конечно! Но речь не об этом. Я вспомнил разве что Станислава Позднякова, нынешнего президента Олимпийского комитета России. В 37 лет он был назначен вице-президентом Федерации фехтования России. А вы? Были опасения, что на такой высокой должности у вас может что-то пойти не так?

— На самом деле многие люди сомневались, что у меня может что-то получиться. Друзья и знакомые говорили: «Зачем тебе это надо?» Но потом проходило время и удивлялись, что в целом мне удалось хорошо организовать работу в РФБ. Хотя было столько и неправильных, негативных моментов. Знаете, я не хочу сейчас заниматься бахвальством… Пусть мою работу оценивают другие. Я тогда был полон сил и энергии, со всей серьезностью взялся за работу.

Знаю, что и сейчас предстоит сделать очень многое. Уверен, в том числе есть много недоработок, ошибок, недочетов. От этого никуда не деться. Но мне нравится фраза: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Важно извлекать уроки из этих ошибок, уметь на них оперативно реагировать. Хотя иногда думаешь: «Ну как же так — проект-то хороший, почему он не заходит?» Начинаешь копаться в себе, слушать коллег, анализировать, делать какие-то шаги, чтобы по-новому его запустить.

— Вы жесткий руководитель по отношению к своим подчиненным? У нас вот есть Николай Сандаков. Говорят, он очень требовательный к себе и своим сотрудникам в региональной Федерации баскетбола.

— У каждого свои методы работы, и не мне их обсуждать. Но знаете, некоторые люди думают, что если я возглавляю РФБ, то являюсь птицей высокого полета. Но я не сижу как «пингвин в смокинге» в своем кабинете. Я открыт и доступен для общения. Как и все мои сотрудники в РФБ — мы мобильные люди, открыты для диалога. Попасть к нам на прием, рассказать о каком-то проекте — это легко, было бы желание. Тем более если у человека есть понимание того, как реализовать свой проект. А то частенько к нам приходят люди со своими идеями, но они все сводятся к тому, что «давайте пойдем к Путину, он нам даст деньги, и мы все сделаем так, как нужно» (улыбается).

«Есть интересная идея провести турнир по баскетболу 3×3 в цирке»

— Поговорим немного о баскетболе 3×3. За последние два-три года это направление сделало огромный шаг в своем развитии. Помогло олимпийское признание или команда РФБ так здорово сработала?

— Конечно команда РФБ! Восемь лет назад мы взялись за этот проект — столько туда вложили ресурсов, сил, времени. Мы знали, что в скором времени баскетбол 3×3 дебютирует в программе Олимпийских игр. На первом этапе мы сформировали команды, создали условия для их тренировок и роста. А в последние четыре года сделали акцент в своей работе на создание сильного национального чемпионата. Сегодня мы видим, как активно включились в этот процесс регионы, они помогают нам проводить турниры на высоком организационном уровне.

Раньше у нас как было? Турниры по 3×3 представляли из себя некую уличную тусовку. Ребята собирались, включали музыку, на асфальте поиграли, колени в кровь содрали и ушли, довольные собой. Теперь же баскетбол 3×3 — это полноценный и профессиональный вид спорта. Приходишь на турниры как на праздник.

Без пафоса хочу сказать, что наш национальный чемпионат по уровню организации лучший в мире. Я говорю не про уровень команд или игроков, а про саму организацию соревнований. Он ни в чем не уступает FIBA-Masters — престижной серии международных турниров. И я искренне рад за наших ребят, которые имеют возможность получать такую соревновательную практику, зарабатывать неплохие деньги. Если отмотать время назад, я и сам бы с удовольствием попробовал свои силы в 3×3.

— Формат проведения чемпионата России по баскетболу 3×3 сложный и запутанный. Тандемы, дивизионы «Вызов», «Претендент», «Мастер»…

— На самом деле все просто. Суть проведения турниров в том, что мы не привязываемся к фиксированному составу участников. В этом главная фишка такого формата. Равные по силе команды играют между собой в соответствующих дивизионах. Мы получаем жесткую конкуренцию. Каждая игра превращается в битву, потому что встречаются равные по классу соперники.

— Сами турниры проходят в разных и необычных локациях — в торговых комплексах, на палубе корабля, заброшенном заводе… Есть еще какие-то интересные варианты в проведении турниров? Может быть, Кремль?

— У меня есть идея провести турнир по баскетболу 3×3 в цирке: площадку легко «вписать» на арену, трибуны уже есть, причем у зрителей будет классный обзор, удобно смотреть за игрой с любой точки. Мне кажется, интересно провести турнир в лесу или в горах, в какой-нибудь пещере. В этом плане у баскета 3×3 огромная перспектива — площадка для игры небольшая, ее можно оборудовать практически везде. И благодаря необычным локациям привлекать зрителей на соревнования.

«Баскетбол в НБА не стал хуже или лучше, он эволюционировал и стал другим»

— Сильная сторона нашей региональной федерации — в медийности, активной работе в соцсетях, живой диалог с болельщиками. Вы тоже медийный человек, но соцсетями редко пользуетесь. Почему?

— Да, я не активный пользователь соцсетей. Зачастую просто нет на них времени. Как-то пытался в «Инстаграме» раз в неделю выдавать какой-нибудь пост. Но наши СММ-специалисты меня отчитали и раскритиковали. Сказали, что такие ужасные посты нельзя публиковать (улыбается). Сейчас они мне помогают — создали телеграм-канал, открыли страницу в ВК. Но соглашусь, что это мое упущение, надо быть более активным в соцсетях. Это нужно делать в целях популяризации баскетбола.

— За событиями в НБА следите? Или больше смотрите матчи Единой лиги ВТБ, Евролиги?

— Знаете, сейчас такой прогрессивный век устройств. Даже если не ставишь перед собой цель следить за баскетбольными событиями, все равно к тебе приходят интересные новости, хайлайты или видеоролики в соцсетях. Но полноценно за матчами НБА не слежу. У меня в жизни столько баскетбола перед глазами, что иногда устаешь от этого.

— Согласны с мнением, что игра в НБА стала совсем другой? В ней уже нет спортивной зарубы. Матчи превращаются в соревнование, кто больше наберет очков, а не одержит победу.

— Ну, это ваше мнение. А кому-то, наоборот, нравится такой баскетбол. Да, НБА изменилась, эволюционировала. В ней мы видим некий альтернативный вариант баскетбола. Он не хуже и не лучше, он просто другой. С акцентом на атаку. Слышал, что там планируют несколько видоизменить правила, дать больше свободы действий защите. Соглашусь с тем, что в мое время ребята более жестко играли, кость в кость.

— За всю историю НБА в ней играли 10 российских баскетболистов. Немного, согласитесь?

— Что есть, то есть. Не нужно посыпать голову пеплом, что у нас сейчас никто не играет в НБА. В России вообще сейчас перезапуск подхода к развитию баскетбола. Мы сместили акценты. Скажем, раньше у нас не было, по сути, никакого контакта с региональными федерациями. А теперь мы постоянно на связи, активно работаем и сотрудничаем.

Взять тот же Челябинск. Здесь постоянно придумывают какие-то «фишки», которые вызывают всплеск интереса к баскетболу. Это не мы приехали из Москвы и дали вам крутой контент и движуху. Вы сами все это делаете при поддержке губернатора. Алексей Текслер поддержал крутое событие — и вы провели чемпионат России по баскетболу 3×3. А потом Суперкубок, этап Кубка страны, «Финал четырех» Высшей лиги, Кубок губернатора. А ведь есть еще и «Челбаскет», «Металлург», «Славянка»… А что будет, когда в Челябинск приедет национальная сборная…

— А она к нам приедет?

— А почему нет? Вы хотите этого? И я хочу. Но давайте дождемся, когда в Челябинске построят «РМК-Арену». Мы обязательно вернемся к этому вопросу.

«Я не гурман, но люблю вкусно поесть»

— У вас четверо детей, три кота и собака. Все так? Не любите одиночества?

— Почти, котов стало больше — четыре (смеется). В какой-то момент супруге понравился котик, а потом еще и еще. Да, у нас большая семья, которая обожает и животных, и друг друга. У нас в доме большая активность, у каждого есть свой питомец. Жизнь бурлит и кипит.

— Вы как-то сказали, что «Москва — город с самой вкусной едой в мире». Считаете себя гурманом?

— Нет, хотя люблю вкусно поесть. Я не хочу умалять достоинства других городов, каждый из них по-своему хорош. Но считаю, что многие недооценивают свои национальные блюда в регионах страны. Мало кто знает, какие есть вкусные посикунчики в Перми или перепечики в Ижевске. А они просто сказка!

— Если не баскетбол, то в чем могли бы преуспеть и реализовать себя?

— Я уверен, что все равно был бы спортсменом. Возможно, футболистом, потому отец работает тренером.

— А как же столярное дело? Вы говорили, что у вас есть большой интерес к нему.

— Да, оно меня и сейчас интересует. Еще будучи школьником, с радостью бежал на уроки труда. Этот запах дерева, сделать какую-то поделку… Наверное, к этому ремеслу когда-нибудь вернусь. Возможно, это будет мой следующий шаг. Но это будет потом. А пока все мысли связаны с баскетболом. Мы многого достигли, но хочется сделать еще больше.

Первая часть интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко опубликована здесь.



Фото: Марат Муллыев (ИА «Первое областное»), Павел Табарчук (оргкомитет Кубка губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3).

