Андрей Кириленко: «Баскетбол в Челябинске на топовом уровне, но может стать еще круче»

Президент РФБ объясняет, почему Южный Урал можно назвать одним из центров развития баскетбола в России

Проведение крупных и значимых турниров, развитие детского и юношеского баскетбола, реализация совместных проектов, создание академии и строительство РМК-Арены — все это в совокупности позволяет Челябинской области быть одним из центров развития баскетбола в России. Так считает президент РФБ, легендарный спортсмен Андрей Кириленко. Почетный гость посетил редакцию Первого областного. В первой части нашего обстоятельного интервью он рассказал о своем видении того, как и в каком направлении должен развиваться баскетбол в нашей стране и какое место в этих процессах может занимать Челябинская область.

«Готовим новый проект развития баскетбола в малых городах»

— Архангельск, Магадан, Вологда, Иркутск, Ярославль, теперь Челябинск. И все эти города вы посетили за последний месяц. Вы встречаетесь с руководителями регионов, подписываете с ними соглашения о сотрудничестве. Мы понимаем, зачем все это делается. И все-таки — зачем?

— Да, на месте я не сижу. Четыре года назад в РФБ мы разработали большую комплексную программу развития баскетбола в регионах. Главным образом она направлена на то, чтобы улучшить развитие массового спорта, улучшить инфраструктуру, реализовать многочисленные проекты… Мы выдаем гранты нашим региональным представительствам на реализацию различных проектов — начиная от замены баскетбольных колец и заканчивая строительством Центров баскетбола. В Челябинске, например, в решающей фазе разработки находится проект строительства Академии баскетбола.

Сейчас в РФБ мы разрабатываем новый проект, который уже начинаем внедрять в разных уголках страны. Это некий гибрид между уличными баскетбольными площадками и большими спортивными объектами. Мы планируем построить в регионах плоскостные сооружения за относительно небольшие деньги, которые дадут возможность поднять интерес к баскетболу в малых городах, таких как, например, Миасс или Златоуст.

Мы эти проекты готовы софинансировать, помогать их реализовывать. То есть это не из той истории, в которой мы приехали и говорим местным руководителям — вот вам, ребята, проект, делайте! Если есть интерес в регионе, мы активно подключаемся к процессам, участвуем в них, а потом наполняем событиями и помогаем сделать так, чтобы баскетбол был в центре внимания.

— По поводу подписанных соглашений… Все это работа на перспективу, верно? А есть понимание того, когда от нее будет нужный эффект и отдача?

— Где-то мы уже это видим, где-то эти процессы работают медленней. Многое зависит от заинтересованности региона и того, насколько активно он в этом ключе работает. Мы уже заложили строительство семи баскетбольных центров по всей стране. Они на разных стадиях разработки. Скажем, в Москве, рядом с Внуково, уже идет строительство такого центра. Планируем, что он станет базой для национальной сборной России.

— В чем принципиальное отличие центров баскетбола от академий баскетбола? Что они собой представляют и какая их основная задача?

— Главная идея в том, чтобы в ведущих городах России создать региональные центры развития баскетбола. В них должны будут заниматься наиболее перспективные и талантливые ребята. Это в конечном итоге позволит нам повышать их уровень мастерства, готовить резерв для сборных страны. Я лично вижу их задачу в том, чтобы дать возможность детям расти и заниматься баскетболом в классных и современных условиях — с хорошими баскетбольными и тренажерными залами, на объектах с хорошей инфраструктурой.

«Суперкубок в Челябинске стал отправной точкой в развитии баскетбола 3×3»

— Про Челябинск мы еще поговорим, но можете выделить те регионы, которые проявили серьезную заинтересованность в развитии баскетбола? Есть те, которые приятно вас удивили?

— А зачем вам смотреть на другие регионы? Вам за примерами и ходить далеко не надо, все это уже есть у вас под боком. Челябинская область может служить прекрасным примером для других регионов в том, как нужно развивать баскетбол в разных направлениях. Скажем, три года назад мы здесь с региональной федерацией реализовали первый совместный проект — Суперкубок России по баскетболу 3×3.

Для нас это был первый серьезный турнир по этому виду спорта. Честно скажу: были опасения и риски — мы не знали, как зрители отнесутся к 3×3, вызовет ли он у них интерес. Но губернатор Челябинской области Алексей Текслер нас поддержал, помог провести Суперкубок на высочайшем уровне. Он имел сумасшедший успех! С тех пор в Челябинске все закружилось-завертелось, начался баскетбольный бум, который мы видим и сейчас.

Региональная федерация с нами или без нашей поддержки стала реализовывать на Южном Урале многие другие проекты — 3×3, 5×5, инклюзивный и интерактивный баскетбол, школьная и студенческие баскетбольные лиги и так далее. То есть началась очень крутая движуха! И это на самом деле очень здорово! Мне показали ваш «Дом баскетбола», то есть коворкинг-центр. Послушайте, каким же классным было решение открыть территорию, где все желающие могут прийти и пообщаться на интересующие их темы, обменяться мнениями, задать вопросы специалистам.

Я очень рад, когда в регионах появляются люди, которые сами придумывают какие-то идеи и проекты, успешно их реализуют. Им не нужно бежать в федерацию за советом или помощью. В этом плане хочу похвалить Николая Сандакова, он очень многое делает для популяризации баскетбола в Челябинской области. Да, работы и проблем много. Но есть положительная динамика и конструктивный подход. С появлением РМК-Арены и Академии баскетбола у региона появится еще больше возможностей в продвижении баскетбола.

— Кстати, о коворкинг-центре… Нечто подобное вы раньше видели? Наверное, подобные офисы есть при каждом профессиональном клубе, но они закрытые, не для широкой общественности.

— Да, подобные коворкинг-офисы есть. Скажем у Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) есть подобная площадка. В баскетбольном зале Ижевска тоже заложена коворкинг-зона. Таких тематических пространств немного, но они есть, и их становится все больше. Повторюсь, я рад, когда находятся инициативные люди и у себя придумывают и реализовывают разные проекты.

Да, у нас в РФБ большая команда. Но мы не можем объять все. Поэтому поддерживаем всех, кто старается изменить жизнь к лучшему, работает во благо баскетбола. Но люди разные, конечно. Взять, к примеру, блогера, который любит и умеет писать про баскетбол. Если ты делаешь крутой контент — молодец! Продолжай в том же духе, монетизируй его. Но это не значит, что нужно бежать в РФБ со словами: «Смотрите, какой я крутой! Дайте мне денег на развитие».

Другая история связана с медиалигой. Федюк, Клава Кока, Денис Дорохов и другие известные люди принимают активное в ней участие. Они делают крутую рекламу нашему виду спорта, знакомят баскетбол с новой аудиторией. И это прекрасный пример того, как ребята самостоятельно, не требуя ничего взамен, продвигают баскетбол. Я им за это благодарен.

— Есть еще и успешный проект школьной лиги «Мини-баскет». Причем первым он был запущен именно в Челябинске?

— Немного не так. Школьная лига «Мини-баскет» существует уже давно, я сам, будучи пацаном, принимал в ней когда-то участие. Но тот проект был всегда летним. Лучшие команды со всей страны собирались вместе в одном месте — играли в баскетбол, общались и обменивались опытом, устраивали конкурс капитанов, проводили семинары для тренеров и судей и тому подобное.

В этом году в рамках форума «Экспо-Баскет» мы провели совещание, на котором приняли решение сделать этот проект всесезонным. Челябинская область взяла на себя ответственность выступить амбассадором этого проекта. В этом году чемпионат школьной лиги «Мини-баскет» проходит в режиме нон-стоп, и Челябинск стал первым городом, который реализует все это в течение года.

«Единая лига ВТБ не стала слабее, а Суперлига добилась колоссального прогресса»

— В развитии баскетбола в одном отдельно взятом городе можно условно выделить две модели развития. Первая — создается сильный профессиональный клуб, вокруг которого строится система развития детско-юношеского и массового баскетбола. Вторая исходит от обратного, когда создается база, некий фундамент, после чего появляется профи-клуб. Какая модель вам кажется более «рабочей» и эффективной?

— И та и другая система имеет место быть. Но здорово, когда есть хорошая команда. Она служит для ребят своего рода маяком — точкой для социального лифта в продвижении наверх. Когда ребенок приходит в баскетбольную школу, он должен видеть то, к чему можно и нужно стремиться. Выстраивать вертикаль развития баскетбола всегда проще тогда, когда есть сильная и хорошая профессиональная команда.

— В ваше время ЦСКА входил в топ-4 сильнейших клубов Европы. Сейчас конкуренция в чемпионате России выросла, но многие эксперты отмечают, что упал общий уровень развития Единой лиги ВТБ. Согласны с такой оценкой?

— ЦСКА на протяжении 20—25 лет был безусловной доминантой в российском баскетболе, команда выигрывала все что можно. Лишь изредка пермский «Урал-Грейт» отнимал у армейцев пальму первенства. Сейчас уровень команд подравнялся, чемпионат стал очень непредсказуемый. Команда, занимающая 8—9-е места, может выиграть у лидера, и это не будет восприниматься как громкая сенсация, а неожиданный результат. Это, конечно же, придает турниру зрелищности и непредсказуемости. Но я бы не сказал, что уровень лучших российских команд и самой лиги намного упал. Да, не хватает звезд европейского и мирового баскетбола, которые в связи с политическими событиями уехали из России. Но в целом чемпионат Единой лиги ВТБ, считаю, высокого уровня.

— Очевидно, что значительно повысила свой статус Суперлига. Раньше мы и знать не знали, о том, какие там команды играют, а теперь матчи турнира иногда показывают и по федеральному ТВ.

— Я рад слышать эти слова. Суперлига — это гордость и достижение в работе нашей федерации. Мы на протяжении восьми лет уделили огромное внимание тому, чтобы повысить статус Суперлиги, придать ей значимость и интерес в кругу болельщиков. И сделали, считаю, колоссальный шаг вперед. За это время пять команд Суперлиги пополнили Единую лигу ВТБ. Они ушли на повышение не только по спортивному принципу, а потому что стали соответствовать элитному дивизиону чемпионата России — в менеджменте, инфраструктуре, финансовой составляющей и так далее.

«„Челбаскет“? Потерпите, будет у вас клуб топ-уровня!»

— Кстати, об инфраструктуре. За последние годы в России появилось с десяток современных и классных дворцов спорта, «Баскет-холлов». При наличии таких объектов регион не может себе позволить иметь слабую команду с низким финансированием.

— Я не думаю, что это зависит от наличия «Баскет-холлов», хотя отчасти это так и есть. Главным критерием успешного существования профессионального клуба является его стабильная организационная инфраструктура. Ну и здорово, когда есть поддержка руководства региона, его желание иметь сильный и успешный баскетбольный клуб.

— Вас уже познакомили с возможностями строящейся РМК-Арены?

— Да, конечно. Я в восторге! В скором времени Челябинск получит современный и уникальный спортивный объект, на котором можно будет проводить соревнования самого высокого ранга. Здесь другая история: мы видим, какую роль может играть бизнес в развитии профессионального спорта. И нужно сказать большое спасибо Игорю Алтушкину за то, что он вкладывает средства (и не маленькие!) в строительство такого социально важного и значимого спортивного объекта.

— Нам бы еще сильный баскетбольный клуб для этой арены.

— Ребят, все же от вас зависит! У вас уже есть хороший клуб — «Челбаскет». Да, он не смог выйти в плей-офф Суперлиги, но ведь и Москва не сразу строилась… Потерпите, будет у вас клуб топового уровня! Тем более все необходимое для этого есть: поддержка губернатора, строительство арены, хорошая детско-юношеская баскетбольная школа. Баскетбол в Челябинске на топовом уровне, но может стать еще круче. Есть и армия поклонников этого вида спорта. Чемпионат России по баскетболу 3×3 во дворце спорта «Юность» за три дня посетили 10 тысяч зрителей! О чем это говорит? О том, что в регионе любят баскетбол, он интересен людям…

Продолжение интервью читайте завтра, 15 марта.