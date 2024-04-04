Екатерина Жеребина: «Я по жизни зажигалочка и машинист‑тракторист третьего класса»

Хоккейная болельщица «Трактора» живет в Москве, а родилась и выросла в военном городке под Чебаркулем

Колоритная болельщица хоккейного клуба «Трактор» стала звездой полуфинального матча Кубка Гагарина. Мы нашли героиню телетрансляции игры челябинской команды с «Локомотивом»! И узнали, что болельщицкий стаж Екатерины Жеребиной составляет уже почти 40 лет. Она рассказала о своей любви к хоккею и «Трактору», интересе к картингу и парашютному спорту. А еще призналась, что работала в Чебаркульском районе машинистом-трактористом на знаменитом Т-75 — той самой технике, изображение которой долгие годы красовалось на логотипе челябинского хоккейного клуба.

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Найти Екатерину Жеребину было не так-то просто. В пресс-службе ХК «Трактор» нам честно сказали, что ранее не замечали эту женщину на хоккейных матчах. Получить какую-то информацию у болельщиков со стажем не удалось — те пожимали плечами. В какой-то момент подумалось: а не подставной ли это человек? Ну мало ли — вдруг руководство лиги пригласило (или наняло?) девушку «зажечь» на хоккейном матче, придать ему праздничной атмосферы, так сказать…

Но нет! Екатерина Жеребина — это не «липовый» болельщик, а большой фанат «Трактора» с почти 40-летним стажем. Сейчас ей 50, последние 14 лет она живет в Москве. Не пропускает гостевые матчи челябинского клуба в столице. А еще старается по возможности выезжать в другие города, чтобы поддержать любимую команду. Именно так она оказалась в Ярославле.

«Это ж полуфинал Кубка Гагарина! Как я могла пропустить такое событие? У меня супруг тоже болельщик „Трактора“ со стажем. Но он скорее „стратегический“ фанат команды — знает всех игроков, следит за их карьерой, анализирует их игру и т. д. Я болельщик другого типажа и склада, более эмоциональная, что ли… В общем, у нас и сомнений не было, ехать в Ярославль или нет. Муж взял отгул на работе, а я сама себе хозяйка: могу себе позволить перемещаться свободно куда хочу и когда хочу», — рассказала Екатерина.

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Она говорит, что эту поездку в Ярославль запомнит надолго. Ведь на следующее утро после матча проснулась звездой. В телефоне — сотни непрочитанных сообщений. Друзья и знакомые передавали привет, незнакомые люди из разных городов — обращались со словами восхищения. Яркое и эмоциональное поведение хоккейной болельщицы не осталось без внимания.

«Это потому, что я сама по себе такая яркая, этакая зажигалочка! В костюме космонавта пришла на хоккей, с ярким желтым цветом волос на голове. Вот на меня и обратили внимание. А вообще-то рядом со мной муж был, сидел на трибунах и гнал „Трактор“ вперед не хуже меня. Но я к этой свалившейся популярности спокойно отношусь. Сегодня она есть, завтра — нет. Мне она и не нужна вовсе», — уверяет поклонница «Трактора».





Екатерина Жеребина говорит, что после матча ни капельки не устала, готова была хоть до утра «зажигать» на трибунах и поддерживать любимую команду. А все потому, что привыкла к динамичному образу жизни и работе в Москве. У нее насыщенные дни: с утра до вечера на ногах — ведет курсы студентам в институте бизнеса и дизайна, читает лекции. Кроме того, Екатерина Жеребина — руководитель собственной консалтинговой компании, является основателем центра управления бизнесом «Взлет».

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«Челябинская ракета», — назвал болельщицу «Трактора» комментатор матча с «Локомотивом» Роман Скворцов. И надо же — как будто знал! Попал в самую точку! В жизни Екатерины почему-то многое связано с космосом. На ее авторском бизнес-сайте все выполнено в этой тематике, и даже ракеты «летают» по иконкам и разделам сайта.

«Капитан Жеребина — конструктор космических кораблей в сфере бизнеса», — гласит одна из надписей. Кликаешь на нее — и «проваливаешься» на страницу с биографией этой необычной женщины. На главной странице сайта фотография Екатерины в теперь уже хорошо знакомом оранжевом костюме, а рядом слоган: «Заряжена на успех». Как все символично…

«Кадры решают… Кадры мешают…» — даже на обложке авторской книги изображена ракета, взлетающая в космос. «Она, кстати, тоже желтая. Как и цвет моих волос. Покрасила их чуть больше года назад. Мне нравится мой новый имидж, он отражается на моем настроении», — добавляет Екатерина и заразительно смеется.

В Москве живут и ее дочь с зятем — Мария и Сергей поддерживают любовь родителей к хоккею, но сами активными болельщиками не являются. Зато в Челябинске осталось много родственников и знакомых, которые тоже «топят» за «Трактор». Они стараются помочь Екатерине, когда она приезжает на родину поболеть за любимую команду, а билетов в продаже нет.

«Знаете, как я попала на четвертый матч „Трактора“ с „Динамо“? Это хохма была! Билетов нет ни на матч, ни на самолет. Пришлось до Екатеринбурга лететь, оттуда на машине до Челябинска. Как на хоккей попасть? Друзья-знакомые подсобили, нашли лазейку и как шпиона провели через 37-й вход арены», — разоткровенничалась Екатерина.

* * *

Детство и юность Екатерины Жеребиной прошли на станции Бишкиль в Чебаркульском районе. Здесь расположен военный городок. Кругом одни танкисты со своими семьями. А у нее первая любовь была к… тракторам!

«Я же машинист-тракторист третьего класса! Я сломала систему и в отличие от подруг не захотела работать на ферме в телятнике. Пошла учиться на машиноведение. Получила права и стала работать в поле, урожай собирать. Сначала это был трактор МТЗ-80, а потом знаменитый Т-75. Ну как после этого я могла не влюбиться в команду „Трактор“?» — резюмирует хоккейная фанатка.

Любовь к хоккею у нее с юных лет. Дядя работал на высокой руководящей должности на ЧМЗ, попасть на домашние матчи «Мечела» не составляло труда. А еще сестра дружила с хоккеистами «Трактора». Те давали пару билетиков на игры команды в ДС «Юность». Хотя ой как непросто было их достать в то время на матчи 3500-тысячной арены.

«Я росла такой безбашенной и эмоциональной девчонкой. И тут попала на хоккей… Полные трибуны, болельщики кричат, гонят команду вперед! Я влюбилась в этот вид спорта. Сразу поняла: это то, что мне нужно,— такой драйв, такие эмоции… Стала кричала вместе со всеми: „Вперед, вперед, челябинский „Трактор“!» — вспоминает Екатерина.

* * *

Есть у нашей героини и еще одна страсть — к гонкам и быстрой езде. Но правила ПДД соблюдать надо, особо по трассе не наездишься с ветерком. Поэтому Екатерина нашла отдушину в картинге. Как приезжает в Челябинск — бежит на знакомый с детства автодром на ЧМЗ.

Недавно сделала она себе необычный подарок на 50-летие: прошла платные AFF-курсы — программу ускоренного обучения прыжкам с парашютом. В настоящий момент эта программа является самым быстрым и безопасным способом научиться прыгать самостоятельно. То есть своего рода «золотой стандарт», принятый во всем мире. Говорят, любой человек за несколько дней может освоить технику свободного падания. Екатерина Жеребина уже успела совершить первый прыжок — сиганула вниз с высоты 4200 метров. И останавливаться на достигнутом не собирается.

Ее любимый хоккеист — Данис Зарипов. С ним, кстати, связана одна комичная история. Есть у Екатерины брелок с изображением звездного игрока. И вот на трассе М-5 мчалась она из Челябинска в Москву. Скорость превысила, а тут дэпээсники…

«Эти казанские ну очень лютые типы! Кто знает — тот поймет. Ну, думаю, застряла я с ними надолго, крупным штрафом не отделаться. Выхожу из машины, в руках ключи, а там брелок. Видит его один из полицейских и говорит другому: „Ну, е‑мое, как же мы ее штрафовать будем? Посмотри — у нее Зарипов в руках!“ Данис тогда на пике популярности был, играл за „Ак Барс“. Стали они докапываться: мол, номера московские, сама я челябинская. При чем тут Зарипов?! Пришлось этим недотепам объяснять, что это вообще-то наш, челябинский хоккеист, воспитанник „Мечела“. Отпустили меня, даже не штрафанули за превышение скорости. Но попросили автограф у Зарипова взять», — вспоминает Екатерина.

* * *

…«Знаете, мне абсолютно все равно, о чем думают люди, когда видят, как я веду себя на трибунах. Я просто кайфую от атмосферы хоккейного матча, эмоций болельщиков. Почему-то у нас в стране люди какие-то зажатые, угрюмые. Но на спортивных событиях они меняются, становятся другими — душевными и открытыми. В том же Ярославле я получила так много позитива и добра от них! В перерыве матча в вестибюле люди стояли в очереди, чтобы со мной сфотографироваться.

Подходит ко мне муж с женой, просит сфотографироваться. И говорит своей супруге: „Если через месяц не станешь такой, как она, — я к ней уйду“. Рядом мой супруг стоит и хохочет. И я удержаться не могу от смеха. Вроде такая мелочь, но так приятно и так мило эти слова были сказаны…

Вот где надо ловить позитив и заряжаться хорошим настроением! На хоккее! И не в результатах и победах любимой команды дело. Хотя, конечно, приятно, когда она побеждает. А впрочем… Вы челябинский журналист, да? Тогда передавайте всем болельщикам „Трактора“ мой пламенный привет. А еще совет хочу дать: на команду нужно не надеяться, а верить в нее! И тогда она обязательно победит и возьмет Кубок Гагарина!»…