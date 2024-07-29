На крыльях мечты: история о том, как челябинка изменила свою жизнь благодаря фланкировке шашкой

Новое увлечение помогло Наталье Создановой преодолеть проблемы со здоровьем

Выступления на фестивалях и концертах, федеральных телеканалах, съемки в фильмах и участие в соревнованиях... У челябинки Натальи Создановой жизнь бьет ключом, на волне событий и в постоянном движении. Она открыла в Челябинске школу фланкировки шашкой «Крылья» и теперь гастролирует по России с выступлениями, возрождая древнее искусство русских казаков и интегрируя его с современным творчеством. А ведь три года назад она получила разрыв связок плечевого сустава, не могла поднять руку. Врачи делали неутешительные прогнозы, но фланкировка шашкой помогла девушке побороть недуг, а еще обрести иной смысл жизни и предназначение.

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«...Меня как-то пригласили выступить на мероприятии — юбилее немало известного в городе человека. Я подготовила номер с ярким образом и патриотичным музыкальным сопровождением. Получилось здорово, до мурашек по коже! А в конце выступления юбиляр расплакался. Настолько его восхитило это выступление. А может быть, какие-то чувства нахлынули. Но такой реакции я не ожидала. А у самой тоже комок в горле, еле сдерживаюсь. Уже по дороге домой слезы накатили. Вспомнила все, что было у меня до того, как увлеклась фланкировкой шашкой», — рассказывает Наталья.

Эта история началась с момента, когда челябинка пережила разрыв связок плечевого сустава после неудачной тренировки по йоге с нерадивым тренером. Восстановление было нелегким, и обычные методы лечения не приносили результатов. За год состояние только ухудшалось, прогнозы врачей были неутешительными. Амплитуда движения в суставе стремительно снижалась.

В то время Наталья работала в сфере недвижимости и параллельно руководила студией танцев и фитнеса «Солнечный Остров». Вела танцевальные группы для женщин, выступала на конкурсах и организовывала концерты. Но вынуждена была передать группы коллегам.

«Муж сказал, что, раз моя рука совсем уже не двигается, мне нужно оставаться дома — нужен покой. Никогда в жизни мне не было так грустно. „Сиди дома“ — для меня звучало как приговор. Я переключилась на работу в недвижимости, устроилась к крупному застройщику, закрыв студию танцев. Старалась не думать и не говорить о случившемся, чтобы никто не считал меня инвалидкой или жалел», — вспоминает Наталья.

Она никому об этом не говорила, только в студии танцев знали о проблемах со здоровьем Натальи. А затем челябинка написала как-то пост в соцсетях. Многие друзья и знакомые откликнулись, выражая сочувствие.



«Я почти сразу удалила этот пост — все существо протестовало против такой роли. Нет, мне так не нравится, не хочу принимать это! Старалась изменить свою жизнь. Но она готовила мне сюрприз. Так я случайно узнала о фланкировке. На встрече с казаками я взяла в руки настоящую шашку, и что-то произошло в этот момент. Внутри все перевернулось. Я попробовала вращать шашку сначала в здоровой руке, а потом, используя инерцию, крутить ее только в кисти поврежденной руки. Как же меня это увлекло! Появилась надежда и вера, что смогу восстановить руку благодаря искусству владения шашкой», — добавляет Наталья.

Она стала выходить в лес за домом тренироваться. Зачастую сквозь боль и слезы. Начинала с простых движений. И стала замечать, что амплитуда движения в руке начала восстанавливаться. Фланкировка стала для нее новой формой реабилитации и спасением, а затем и новой страстью и увлечением.

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Останавливаться на достигнутом она, конечно же, не собиралась. В августе 2020 года Наталья Созданова была в горах Приэльбрусья. Там же и записала первые видеоролики с фланкировкой шашкой. Туристы, глядя на нее, говорили: «Вы как птица, ваши движения с шашкой похожи на крылья!» Так и родилось название школы фланкировки, которую Наталья организовала, возглавив, — «Крылья».

«Моя увлеченность фланкировкой переросла в желание поделиться своими навыками и знаниями. Именно так два года назад родилась моя школа фланкировки, где я обучаю этому искусству всех желающих. За этот небольшой период мы прошли огромный путь, достигли немалых высот и получили признание и множество приятных отзывов», — рассказывает Наталья.





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Между тем видеоролики выступлений Натальи продолжали набирать большое количество просмотров в соцсетях. Люди из разных уголков страны стали присылать ей сообщения, благодарили за ее творчество, просили поделиться уроками мастерства. Это придавало сил и уверенности в том, что наша героиня движется верным курсом. Тем более что девушку стали все чаще и чаще приглашать выступить на крупных мероприятиях.

«Не остались в стороне и федеральные телеканалы. Нас приглашали для участия в различных телепередачах, что позволило донести наше искусство до еще большей аудитории. Впереди у нас множество планов: улучшение программы обучения, участие в международных турнирах, организация собственных мероприятий и открытие новых филиалов в других городах», — говорит челябинка.

Значимым событием для Натальи Создановой стало выступление в программе «Поле чудес» на Первом канале. Она вместе со своими учениками подготовила яркий номер с фланкировкой шашкой под современную аранжировку народной песни «Ойся, ты ойся».

«Восстановление, преодоление, мастерство — три слова, которые лучше всего описывают мой путь. Казалось бы, девушка и шашка — несовместимые понятия, но для меня это стало в какой-то момент смыслом жизни и источником вдохновения. Мой путь к фланкировке начался со сложного испытания, но именно оно привело меня к удивительным открытиям и успехам», — резюмирует Наталья.

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Вес шашки может составлять 600—900 грамм. В тренировках можно использовать и облегченные деревянные шашки, но учащиеся школы «Крылья» выступают с металлическими орудиями. Все это требует и физической подготовки, и знания секретов мастерства.

Занятия фланкировкой длятся от полутора до двух часов. Наталья Созданова говорит, что очень важно в тренировочном процессе уделять внимание подготовительной работе: разминать суставы, делать упражнения на разогрев мышц. Только в таком случае занятия могут иметь должный и нужный эффект.

Кстати, освоить фланкировку шашкой могут люди разного возраста и подготовки. По словам специалиста, за два-три месяца можно обучить новичка базовым элементам фланкировки и даже подготовить с ним программу для выступления. Ну и, как в любом сложном деле, здесь можно развиваться, совершенствовать свое мастерство годами до бесконечности.

«Вы удивитесь, но успехов в фланкировке шашкой больше достигают, как правило, умные и сообразительные ребята. Они отлично учатся в школе. Я связываю это с тем, что во время фланкировки работают оба полушария мозга. Мы включаем в работу мелкую моторику и на обе руки не только синхронные, но и асинхронные элементы. Представьте себе: у вас в руке по шашке, но одной нужно выполнять элемент в одну сторону в определенном ритме, а другой выполнять другой элемент в противоположном направлении. Это очень непросто», — объясняет девушка.

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Перед Натальей открываются большие перспективы. В ее планах — участие в спортивных соревнованиях и выступления на различных мероприятиях. Она постоянно ищет новые способы сделать свои номера еще ярче и зрелищнее, придумывает сложные связки и элементы, совершенствует их на тренировках. Главная цель Натальи — популяризация искусства фланкировки шашкой. Она хочет показать, что это не только красиво и зрелищно, но и полезно.

«Наши современные дети отлично знают, что такое катана, но мало кто слышал о казачьей шашке. Когда я рассказываю им об этом, они начинают интересоваться. Почему мы не знаем своей истории? Казачья шашка — это исконно русское холодное оружие, принятое на вооружение в Российской империи в начале XIX века. Культура обращения с шашкой была настоящим искусством. Традиции и история должны передаваться из поколения в поколение. Это то, что я хочу донести до людей через свое творчество», — добавляет Наталья.

Таким образом Наталья Созданова, сочетая традиции и инновации, создает уникальное искусство на стыке прошлого и настоящего, завораживая зрителей и вдохновляя новое поколение. Ее путь — это пример того, как страсть и преданность делу могут преодолеть любые преграды и подарить миру что-то по-настоящему уникальное. Взяв в руки шашку, она объединяет историю и современность, делая каждое движение и каждый бросок частью искусства.

Но фланкировка шашкой — не единственное увлечение нашей героини. Сейчас она активно занимается спортивным метанием ножа и стремительно продвигается в этом виде спорта. Но это уже другая история, об этой стороне ее талантов мы обязательно расскажем в следующий раз.