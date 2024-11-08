Александр Берданосов: «Здоровье хромает, но я еще дам фору любому юнцу»

В 81-летнем возрасте челябинский ветеран спорта показывает удивительные результаты в ориентировании, беге и лыжных гонках

Он не любит себя называть ветераном спорта. В свои 81 Александр Берданосов находится в отличной физической форме: регулярно бегает кроссы в городском бору, наматывает километры дистанции на лыжах. Его дети и внуки живут за границей, а супруга ушла из жизни 20 лет назад. Летом из-за проблем с ногами он две недели пролежал в больнице, но сейчас снова рвется в бой, готовясь открыть новый лыжный сезон. Для Александра Берданосова спорт стал делом всей жизни, помогает ему не стареть душой и не чувствовать себя одиноким.

* * *

«Сколько себя помню, все время чем-то занимался. Еще в третьем или четвертом классе участвовал в соревнованиях на лыжах, прыгал в высоту. Уже после переезда в Челябинск неплохо бегал 500-метровку. Затем меня занесло в хоккей с шайбой, играл за юношескую сборную треста ЧМС, по вечерам с друзьями ходили кататься на коньках… То есть все время был чем-то занят», — вспоминает Александр Берданосов.





Он не понимает нынешнюю молодежь и удивляется тому, что большинство ребят не умеют элементарно передвигаться на лыжах коньковым ходом. В нашем 40-минутном разговоре он не раз поднимал эту тему. Видно, что его очень разочаровывает то, что в наше время уже не так в почете физическая культура и спорт. В его время спортивные площадки не пустовали, с утра до вечера на них играли в футбол, хоккей или городки, занимались атлетической гимнастикой, бегом и другими подвижными видами спорта.

«Я жил на ЧМЗ, днем учился, затем работал. Но по вечерам обязательно приходили с друзьями на каток. Там яблоку негде было упасть, нужно было отстоять очередь, чтобы получить коньки и выйти на лед. А сейчас? Идешь по городу, а футбольные площадки пустуют, на уличных тренажерах заниматься некому…» — добавляет Александр Берданосов.

В юности он пробовал свои силы в конькобежном спорте и легкой атлетике; будучи в армии, играл за команду по хоккею с мячом. Но главной любовью в сердце на долгие годы у Александра Иосифовича стало спортивное ориентирование. Именно здесь он добился наибольших успехов. Продолжает он им заниматься и сейчас, регулярно выступая на соревнованиях.





* * *

Почти всю жизнь Александр Берданосов работает в стройиндустрии. Именно так он называет ту сферу, в которой преуспел. Окончил ЧПИ, автотракторный факультет, с красным дипломом, получив специализацию инженера-механика. Но проявил себя как талантливый инженер-строитель, долгие годы работал главным конструктором на заводах ЖБИ-1 и ЧЗМК. Кроме того, был период, когда плодотворно занимался проектировкой домов и зданий в Челябинске.

А со спортивным ориентированием он познакомился случайно. С друзьями как-то поехали в майские праздники на природу, а там какие-то непонятные и чудные соревнования: люди с компасами и картами бегают по лесу, что-то там ищут. Любопытство взяло свое. Спустя некоторое время познакомился с руководителем секции по спортивному ориентированию в ЧПИ Владимиром Яковлевым.

«Поначалу воспринимал состязания по этому виду спорта как некую забавную игру. Но потом увлекся. Да так, что уже больше 50 лет этим делом занимаюсь. Повезло с ребятами: очень дружный у нас коллектив был. В то время спортивное ориентирование только формировалось, карт толковых не было, специальных компасов тоже. Мы сами карты рисовали, на собственных ошибках учились», — вспоминает Александр Берданосов.





Мастера спорта по спортивному ориентированию он выполнил в 1972 году. Где он только не был!.. Объехал всю страну: от Бреста до Читы, а еще был в Прибалтике, на Западной Украине, уже по ветеранам выступал в состязаниях в Израиле, Португалии, Финляндии, Германии… Соперничать с атлетами из других стран непросто. У них более профессиональная подготовка к соревнованиям.

«Они могут себе позволить проводить хорошие тренировки: выезжают с коллегами на сборы на так называемых домах на колесах. Они прям живут в них и ежедневно тренируются в идеальных условиях. А еще экипировка, снаряжение, оборудование… Наши спортсмены-пенсионеры, конечно же, не могут себе такое позволить», — говорит Александр Иосифович.

* * *

Этим летом Александр Берданосов две недели пролежал в больнице. Жаловался на боли в ноге. Пеняет на то, что прошлую зиму пробегал в лыжных ботинках маленького размера. Из-за этого частенько легкие обморожения получал. И сейчас периодически боли в ноге мучают. Но разве его это останавливает? Он уже присмотрел себе хорошие лыжные ботинки, а на следующей неделе планирует открывать новый зимний сезон.

«Куда ж я без спорта? Он для меня как наркотик. В хорошем смысле этого слова. Заметил за собой одну особенность: если не выйду на пробежку, то потом мучаюсь, не могу найти себе места. И организм тоже страдает. Нельзя останавливаться, движение — это жизнь! Не важно, куда и зачем идти или бежать, лишь бы не стоять на месте», — считает спортсмен.

Супругу он похоронил 20 лет назад. Две дочки с внуками живут за границей. Одна — в Израиле, другая — в Канаде. Конечно же, скучает по ним. Иногда тоска одолевает. Но старается по мере возможностей выезжать к ним. В Челябинске Александр Иосифович живет не один. Компанию ему составляет Елена Алексеевна. Она помогает ему во всем, поддерживает его спортивное увлечение.

* * *





Кстати, об увлечениях. Еще одна страсть Александра Берданосова — туристические путешествия. Вместе с друзьями он частенько отправляется в турпоходы. Посетили уже все заповедные места на Южном Урале. О них он готов рассказывать часами. «Камень дракона» в поселке Слюдорудник, удивительные скалы в поселке Егусты, гора Ицыл в Златоусте и так далее.

«У нас столько прекрасных мест! Но мы почему-то не пользуемся в полной мере этими красотами. Люди стали какими-то ленивыми, что ли… Я все понимаю: семья, дети. После трудовых будней нужен отдых… Но надо же хотя бы изредка выбираться на природу. Отложите вы хотя бы на денек все эти смартфоны и телевизоры. Посмотрите вокруг! Вы даже не представляете, как много у нас под носом красивых и замечательных мест. В них нужно искать источник силы и вдохновения», — считает Александр Берданосов.

В октябре автор строк впервые познакомился с героем этой публикации. Это было на соревнованиях по спортивному ориентированию. В массовых состязаниях вышли на старт как юные атлеты, так и ветераны. Среди них и Александр Берданосов. 81-летний спортсмен пришел к финишу одним из первых.

«Пусть здоровье у меня и слегка хромает, но я еще дам фору любому юнцу, составлю ему конкуренцию. Хотя годы берут свое. Тяжело бороться не столько с соперниками, сколько с самим собой. Знаете, каждый год — это как одна ступенька. И с каждым разом она становится все выше и выше. Пока могу — буду лезть наверх. Я не боюсь упасть…»