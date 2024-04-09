В Челябинской области из‑за паводка размыло дорогу на въезде в село

Переливы есть на пяти региональных дорогах

В Челябинской области на въезде в село Париж талые воды размыли новую асфальтовую дорогу, сообщает газета «Всходы». По данным пресс-службы регионального Миндора, на утро 9 апреля зафиксировали переливы в трех муниципалитетах. Подрядчики занимаются отсыпкой проблемных мест для обеспечения проезда.

Переливы наблюдаются на пяти региональных дорогах в Каслинском, Троицком, Чебаркульском районах. В пресс-службе показали работу специалистов ООО «Мостдорстрой» на дороге Черноборское — Степнинское — Степное. Они занимаются созданием насыпи из камней и щебенки на сложных участках.





«Такие же мероприятия проводятся на всех сложных участках региональных дорог», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Челябинской области к паводку начали готовиться в феврале. Специалисты взрывали и пилили лед на реках, чтобы снизить риск подтоплений. Уже тогда было понимание, что в случае теплой весны из-за обильных снегопадов зимой в реках и водохранилищах может резко подняться уровень воды. В регионе установили более 90 пунктов временного пребывания, которые рассчитаны на прием 26 тысяч человек.

Половодье пришло в начале апреля. Тогда талыми водами на юге области затопило заповедник «Аркаим» и пункт пропуска на границе с Казахстаном. Далее вода начала подниматься в разных муниципалитетах региона. Уже в понедельник, 8 апреля, она начала спадать. Для жителей деревни Наталинка половодье принесло не только трудности, но и огромное количество рыбы. Они собирали неожиданный улов мешками и ведрами.

8 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о начале выплат жителям региона, пострадавшим от паводка. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры.

«Ситуация с паводком вновь подтвердила единство и взаимовыручку наших земляков. С полной отдачей работали сотрудники МЧС, коммунальщики, местные власти. На помощь друг другу приходили сами люди, продуктами и питьевой водой помогали предприятия. Благодарю всех за неравнодушие», — сказал глава региона.

В то же время в некоторых муниципалитетах паводок продолжается. По последним данным, в поселке Павловском Брединского района прорвало насыпную плотину. Однако угрозы подтопления населенным пунктам нет.