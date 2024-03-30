Пункт пропуска закрыли на границе Казахстана и Челябинской области из-за паводка

Водителям рекомендуют скорректировать маршруты

С 29 марта в Костанайской области (Казахстан) временно закрыли пункт пропуска «Желкуар», граничащий с Челябинской областью. Причиной стал паводок в соседнем государстве. Об этом сообщается на сайте пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

«В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска „Желкуар“»,— уточнили в ведомстве.

Тем, кто планирует пересечь границу в этом пункте пропуска, рекомендовали скорректировать свои маршруты.