В Челябинской области в период паводков установят более 90 пунктов временного размещения

В них смогут разместиться до 26 тысяч человек

В этом году специалисты ожидают паводок в Челябинской области немного больше, чем в прошлые годы. Для обеспечения безопасности южноуральцев в регионе разместят более 90 пунктов временного пребывания, которые рассчитаны на прием 26 тысяч человек. Об этом на радио «Business FM Челябинск» рассказал замминистра общественной безопасности Валерий Устинов.

«В этом году мы спланировали в 25 муниципальных районах 93 пункта временного размещения — туда уже доставлены раскладушки, матрасы, одеяла и простыни. Вообще по всей области есть 361 пункт для любых ситуаций. По решению губернатора был закуплен палаточный городок», — рассказал Валерий Устинов.

Напомним, что в Челябинской области продолжается активная подготовка к весеннему паводку. Для снижения риска подтопления территорий спасатели ПСС и сотрудники МЧС ведут чернение, распил и подрыв речного льда.

Пик половодья на большинстве рек региона ожидается с 11 по 20 апреля. Спасатели уже отрабатывают навыки помощи утопающим. Они рассказали, как спастись, оказавшись в ледяной воде.