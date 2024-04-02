«В этом году мы спланировали в 25 муниципальных районах 93 пункта временного размещения — туда уже доставлены раскладушки, матрасы, одеяла и простыни. Вообще по всей области есть 361 пункт для любых ситуаций. По решению губернатора был закуплен палаточный городок», — рассказал Валерий Устинов.
Напомним, что в Челябинской области продолжается активная подготовка к весеннему паводку. Для снижения риска подтопления территорий спасатели ПСС и сотрудники МЧС ведут чернение, распил и подрыв речного льда.
Пик половодья на большинстве рек региона ожидается с 11 по 20 апреля. Спасатели уже отрабатывают навыки помощи утопающим. Они рассказали, как спастись, оказавшись в ледяной воде.