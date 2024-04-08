В Челябинской области начались выплаты жителям, пострадавшим от паводка

Продолжается усиленный контроль над стихией на юге и в горнозаводской части региона

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Сегодня, 8 апреля, начинаются выплаты жителям региона, пострадавшим от паводка. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Ситуация с паводком вновь подтвердила единство и взаимовыручку наших земляков. С полной отдачей работали сотрудники МЧС, коммунальщики, местные власти. На помощь друг другу приходили сами люди, продуктами и питьевой водой помогали предприятия. Благодарю всех за неравнодушие», — прокомментировал глава региона.

Продолжается усиленный контроль над стихией на юге и в горнозаводской части региона.

На контроле остаются несколько домов и приусадебные участки в четырех населенных пунктах — Кизильском, Южноуральске, Бредах и селе Париж Нагайбакского района.

Как ранее сообщал наш сайт, в Орске Оренбургской области паводок обернулся бедствием.