Уровень воды в Варненском районе за сутки упал на полметра

На юге региона обстановка стабилизируется, фокус внимания сдвигается в горнозаводскую зону

Паводковая ситуация в южных районах Челябинской области стабилизируется, уровень воды постепенно идет на спад, сообщает утром 8 апреля пресс-служба регионального главка МЧС.

Так, в Варненском районе за сутки уровень воды снизился сразу на 50 сантиметров.

«В южных районах вода полностью покинула территорию 66 жилых домов и 89 приусадебных участков. По состоянию на 9 часов утра 8 апреля остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка в четырех населенных пунктах: селах Кизильском и Париж, поселке Бреды и Южноуральском городском округе», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники и военнослужащие МЧС России вместе с коллегами по РСЧС продолжают противопаводковые мероприятия и оказание адресной помощи населению.

Также продолжается непрерывный мониторинг обстановки. При этом постепенно фокус внимания смещается на запад региона, в горнозаводскую зону, где также ожидается непростое прохождение весеннего половодья.