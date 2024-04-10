Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов следить за паводком

В регионе также стартовала подготовка к началу пожароопасного сезона

Сегодня, 10 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с членами правительства и главами муниципалитетов. Он поручил руководителям территорий внимательно следить за ситуацией с паводком, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



На юге Челябинской области ситуация с паводком стабилизировалась. Начались выплаты пострадавшим от половодья жителям. Далее предстоит восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Губернатор поблагодарил всех, кто помогал справляться со стихией: сотрудников МЧС, коммунальщиков, местные власти, жителей, волонтеров.

«Продолжаем держать на контроле ситуацию на юге региона, внимательно смотрим на горнозаводскую часть области. Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски. Прошу всех внимательно следить за ситуацией», — сказал Текслер.

По его поручению министерствам экологии и общественной безопасности совместно с главами районов предстоит проверить состояние гидротехнических сооружений.

После паводка в Челябинской области начнется пожароопасный сезон. Чтобы избежать сезонных палов, губернатор поручил региональному Минсельхозу и главам усилить работу с сельхозпроизводителями.

«По прогнозам, лето в области будет жарким. Поэтому глава региона акцентировал внимание глав на организацию противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов; исправность состояния источников наружного противопожарного водоснабжения; профилактическую работу с жителями; организацию работы мобильных патрульных групп», — перечислили в пресс-службе.

Напомним, за сутки на 80 сантиметров ушла вода в Нагайбакском районе, в Златоустовском городском округе — на 21 сантиметр. В Нязепетровском районе, наоборот, поднялась на 40 сантиметров.

Режим ЧС действует в Кизильском, Верхнеуральском, Чебаркульском, Нагайбакском районах, Троицком и Южноуральском городских округах.

Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Октябрьского, Чесменского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.