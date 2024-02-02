В Кусе начали готовиться к весеннему разливу реки Ай

Глава города рассказал, кому надо сделать запасы

В Кусе начали подготовку к весеннему паводку. Власти города определили места, которые могут оказаться под водой из-за разлива реки Ай, и дали рекомендации жителям, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Предстоящая весна грозит затоплением пониженных мест в Барочной, Заае, Станционном поселке, Мастеровке. В связи с этим всем жителям частного сектора нужно заняться вывозом снега с территории, прилегающей к дому, расчистить водосточные канавы, приготовить насосы для откачки воды на случай затопления подполов и, самое главное, застраховать свое имущество», — рассказал глава Кусы Алексей Чистяков.

Жителей Заайской части предупредили, что они должны быть готовы к чрезвычайной ситуации на случай разлива реки: иметь трехдневный запас продуктов и питьевой воды.

Ранее синоптики рассказали, что паводок по всей Челябинской области в этом году может пройти по напряженному сценарию.