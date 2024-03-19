В двух районах Челябинской области взорвут лед на реках

В регионе идет активная подготовка к паводку

Одной из самых эффективных мер борьбы с паводком является подрыв речного льда. Его в ближайшее время и проведут в Ашинском и Варненском районах для снижения риска подтопления жилого сектора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Специалисты определяют, в каких местах могут образоваться заторы, бурят в этих местах лунки. Военнослужащие министерства обороны закладывают взрывчатку и проводят подрывы. Самые проблемные места — вблизи мостов и населенных пунктов», — рассказали в ведомстве.

Напомним, подготовка к паводку в регионе началась с приходом календарной весны. Пик половодья на большинстве рек ожидается с 5 по 15 апреля. Для ослабления льда на реках с начала марта его начали засыпать почвой. Эти работы проведут на восьми водоемах до середины апреля.

В целом Челябинская область полностью готова к безопасному прохождению паводка.