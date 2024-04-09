В поселке в Челябинской области из‑за паводка прорвало плотину

Угрозы населению нет

В Челябинской области в поселке Павловском (Брединский район) прорвало насыпную плотину. Однако угрозы подтопления населенным пунктам нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«На реке Утяжкин Дол прорвало насыпную плотину. Ниже по течению есть озеро. На месте сотрудники МЧС и администрация муниципалитета, ведется мониторинг обстановки и контроль за уровнем воды. Угроза не прогнозируется», — отметили в ведомстве.

Напомним, что паводковая ситуация в южных районах Челябинской области стабилизируется, уровень воды постепенно идет на спад. Так, в Варненском районе за сутки уровень воды снизился сразу на 50 сантиметров.

Также в Челябинской области начались выплаты жителям, пострадавшим от паводка. Продолжается усиленный контроль над стихией на юге и в горнозаводской части региона.