По 100 тысяч рублей выплатят южноуральцам, потерявшим имущество из‑за паводка

Компенсации получат жители, где была объявлена чрезвычайная ситуация

Стали известны размеры выплаты жителям Челябинской области, пострадавшим от паводка. Они разделены на три категории. Компенсации будут направлены на основании списков пострадавших, где была объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает министерство социальных отношений региона.

«Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером принято решение о выделении из резервного фонда региона денежных средств для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилых помещений», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

По 20 тысяч рублей на человека получат в случае подтопления жилого помещения. 50 тысяч получат жители, которые лишись части имущества первой необходимости. 100 тысяч рублей на человека положено тем, кто полностью утратил имущество первой необходимости.

Напомним, что продолжается усиленный контроль над стихией на юге и в горнозаводской части региона. На контроле остаются несколько домов и приусадебные участки в четырех населенных пунктах — Кизильском, Южноуральске, Бредах и селе Париж Нагайбакского района.