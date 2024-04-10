В пять поселков Челябинской области из‑за паводка переправляют продукты и воду

Населенные пункты оказались отрезаны от мира из‑за подтопления дорог

В пять поселков Южного Урала организовали доставку питьевой воды и продуктов. Зафиксировано девять мест, где есть подтопления автодорог талыми водами. В целом по региону за сутки на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от −86 до +40 см, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.



В числе пяти населенных пунктов, в которые можно добраться по воде, находятся поселок Александровский Кизильского района, поселок Копаловский Нагайбакского района, поселок Новый и западная часть поселка Рымникского Брединского района, южная часть деревни Большаково Чебаркульского района.

«Жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена», — сказали в пресс-службе.

Режим ЧС действует в Кизильском, Верхнеуральском, Чебаркульском, Нагайбакском районах, Троицком и Южноуральском городских округах.

Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Октябрьского, Чесменского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.

За сутки на 80 сантиметров ушла вода в Нагайбакском районе, в Златоустовском городском округе — на 21 сантиметр. В Нязепетровском районе, наоборот, поднялась на 40 сантиметров.





В поселке Первомайском талые воды размыли грунт под мостом



«За текущие сутки вода полностью покинула территорию 42 приусадебных участков. На контроле остается ситуация в двух населенных пунктах: в селе Кизильском подтоплены 8 таких участков, в селе Париж — 28 участков», — добавили в пресс-службе.

Пункты временного размещения готовы принять людей. На местах работают комиссии для определения ущерба. Силы и средства находятся в постоянной готовности.