В Челябинской области талыми водами затопило заповедник «Аркаим»

Жители близлежащего поселка оказались отрезаны от внешнего мира

«Таких сильных подтоплений у нас давно не было, наверное с 2000-х годов. Мы не ожидали сезонный разлив так рано и в таких масштабах. Сейчас ситуация немного улучшилась, но 150 жителей поселка Александровский пока остаются отрезаны водой. У нас есть несколько тракторов на крайний случай, чтобы помочь людям переправляться через половодье»,

— сообщили в пресс-служба заповедника.

Заповедник «Аркаим» в Челябинской области оказался под водой из-за разлива реки Большая Караганка. Неожиданное половодье затопило туристический лагерь, экотропу и подъездные пути к поселку Александровский. В данный момент более 150 человек остались отрезаны от большой земли, сообщает пресс-служба заповедника «Аркаим».Половодье пришло ночью и застало всех врасплох. Местные жители знакомы с такими проблемами, но в это раз подготовиться к потопу не успели.По его словам местных жителей, в горах еще достаточно много снега и вода продолжит прибывать. В безопасности остается сам «Аркаим», а также ближайшие к нему сооружения.