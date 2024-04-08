Сильный паводок в Челябинской области принес не только проблемы. Жители деревни Наталинка Чесменского района даже рады большой воде, ведь вместе с ней на поля принесло огромное количество рыбы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Местные жители с мешками и ведрами побежали за неожиданно свалившимся на них уловом.

Напомним, паводковая ситуация в южных районах Челябинской области стабилизируется, уровень воды постепенно идет на спад. Так, в Варненском районе за сутки уровень воды снизился сразу на 50 сантиметров.

В Нагайбакском районе сложилась наиболее сложная паводковая обстановка, глава района поручил всем службам держать ситуацию на контроле.

По данным на воскресенье, 7 апреля, в поселках района — Париже, Переселенческом, Кассельском, Фершампенуазе — оставались подтопленные жилые дома и приусадебные участки, в поселке Копаловском был смыт автомобильный мост, организована лодочная переправа. В поселке Южном на контроле сброс воды из пруда Хрусталь, уровень воды не меняется.